В ГД РФ внесён законопроект об отмене повышения пенсионного возраста

4 171 39
В ГД РФ внесён законопроект об отмене повышения пенсионного возраста

Сегодняшняя пленарная сессия нижней палаты Федерального Собрания России ознаменовалась несколькими нестандартными инициативами. Объяснение этому кроется в том, что до Единого дня голосования, когда пройдут выборы нового состава парламента, осталось не так уж много времени. В этом году ЕДГ назначен на 20 сентября (пройдёт в три дня), борьба за голоса избирателей уже началась.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, представляющий партию «Единая Россия», призвал коллег вместо отдыха на летних каникулах пройти военные сборы. Минобороны РФ уже поддержало эту инициативу спикера ГД, некоторые законодатели объявили о готовности подать соответствующие заявки.



Отметилась сегодня и фракция «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Депутаты представили законопроект, согласно которому предлагается отменить принятое в 2018 году повышение возраста выхода на пенсию граждан РФ.

Авторы документа предлагают вернуть возраст выхода на пенсию по старости к отметке 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Кроме того, «справедливороссы» настаивают на том, чтобы эти новые (старые) нормы сохранялись неизменными до 1 января 2035 года.

В законопроекте предлагается признать утратившим силу принятый 3 октября 2018 года Федеральный закон 350 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Документ официально зарегистрирован и опубликован в законодательной базе Госдумы. Шансы на принятие популистского законопроекта близки к нулю, но большинству россиян это предложение явно придётся по душе - по понятным причинам.

Еще Миронов высказался в поддержку требований отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину за отказ продолжить дальнейшее снижение ключевой ставки.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кондратий_Обнимашкин Звание
    Кондратий_Обнимашкин
    +9
    Сегодня, 20:32
    Ох, как-же хочется побольше голосов избирателей заполучить, чтоб потом их в АП поменять на много-много плюшечек ...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +4
      Сегодня, 20:37
      Нужен здравый смысл в законотворчестве. Его нет.

      Партия власти обслуживает интересы капитала. Многие другие партии - тоже помогают власти.

      Возможно, нужно возрождение внепартийной группы сильных одномандатников.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 21:07
        фракция «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Депутаты представили законопроект, согласно которому предлагается отменить принятое в 2018 году повышение возраста выхода на пенсию граждан РФ.
        Еще Миронов высказался в поддержку требований отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру
        Поддерживаю это ещё с 2018 года!

        Я тогда ещё высказывалась про это таким образом..
        Планирует ли правительство РФ править в стране по социальной справедливости?
        Минфин РФ точно нет! Ни Кудрин, Алексей Леонидович, ни его преемник Силуанов, Антон Германович, на это не способны!

        Причём фридмановская метафизическая зараза макиавеллистской идеологии мировых банкиров-ростовщиков ФРС США распространяется также и на членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в частности в лице его председателя В.И. Матвиенко. (Более того, Валентина Ивановна так же, как и министр финансов РФ, автоматически является ещё и членом Совета Безопасности РФ.)
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 21:25
        Цитата: Ilya-spb
        Нужен здравый смысл в законотворчестве. Его нет.
        Каким бы здравым не был этот смысл, а 1.4 работников ни как не могут кормить 1 пенсионера. Хотите хорошую пенсию в 60 лет, надо начинать с того что количество детей в семье должно быть 3+. Вообще глупо привязывать пенсию к бывшей зарплате. А вот к количеству детей самое то. Как и пора вернуть налог на бездетность.
        Цитата: Ilya-spb
        Партия власти обслуживает интересы капитала.
        Именно по этой причине подняли все налоги. Ну точно капитал попросил налоги поднять.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:15
      Кондратий_Обнимашкин
      Сегодня, 20:32

      hi Сходила б лучше в магазин, где деньги, Зин?
      Для отчёта на трибуну приглашается начальник транспортного цеху.
      ДАМ медленно поднимается.
      Денег нет, но вы держитесь.
  2. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +7
    Сегодня, 20:33
    Мда уж. Дешёвый популизм.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:29
      Цитата: Сергей Т19
      Мда уж. Дешёвый популизм.

      То ли мы ещё услышим! Но у тех, кто постарше, уже выработан здоровый скептицизм в отношении предвыборных обещаний и официальных оценок уровня инфляции. yes
  3. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +5
    Сегодня, 20:35
    никогда так не врут как перед выборами (с)
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +8
    Сегодня, 20:37
    К выборам очень громкое заявление, только точно пишут, шансы ноль! Не зря повышали. Уже много придворных финансистов кричали как шикарно это повлияло на экономику, лярды освободились в бюджет, а всего то повысили на крохи, народ пережил. Уже главврач страны Онищенко решил поднять возраст молодежи до 40ка лет, для чего? А все туда же, народ постепенно готовят к поднятию планки ещё выше, все же молодые, жить стали дольше, так что пенсию отменять не будут, это бунт точно, а вот еще повысив, доживать до неё мужики не будут точно! Это сколько еще лярдов выльется 🤔
    1. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 21:05
      Возраст молодежи до 40 лет - это льготы для молодых семей. Это правильно.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:28
      Цитата: Вадим С
      Уже главврач страны Онищенко решил поднять возраст молодежи до 40ка лет, для чего?
      Согласно обновленной классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к молодежи относятся люди в возрасте от 18 до 44 лет.
      Так что наши очень сильно отстают.
  5. Million Звание
    Million
    +9
    Сегодня, 20:37
    Предложение отменить повышение пенсионного возраста - правильное.
    Но пока Путин у власти это вряд ли произойдет.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 20:46
      Этого вообще не произойдет. Попросту говоря, при рождении на 1 женщину 1,3 детей и отсутствии роста производительности труда, на работающих скоро ляжет колоссальная нагрузка - за универсальным станком или в поле на тракторе работать на себя и на пару пенсионеров.
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +3
        Сегодня, 21:17
        Цитата: Андрей из Челябинска
        на работающих скоро ляжет колоссальная нагрузка

        А как же офисный планктон? Как там мерчендайзеры и прочая? Они не производят товарно-материальные ценности. А ТМЦ все больше производят роботы. Ну, не андроиды, конечно wassat , а автоматы. Сейчас автопилоты стоят в комбайнах. Сидит один оператор и управляет десятком комбайнов. Не мнет коровье вымя румяная доярка, а автомат машинного доения коров, которых вращает платформа. Стахановец горбатый сейчас не машет киркой и не трясется от отбойного молотка, как в Satisfaction (песня Бенни Бенасси), а работают автоматы и вагонетку не толкает каторжник. Вкалывают роботы, а не человек...
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 21:31
          Цитата: хрыч
          А как же офисный планктон? Как там мерчендайзеры и прочая? Они не производят товарно-материальные ценности.
          А какую ценность производит парикмахер? А банкир? А дворник? а Врач? а Учитель?
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -5
    Сегодня, 20:37
    Хорошо, что я не хожу на выборы.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +10
      Сегодня, 20:47
      Цитата: Артур Грудинин
      Хорошо, что я не хожу на выборы.

      Ну, голосовать-то это Вашему голосу не мешает. Ед.Ро Вам очень благодарно за Вашу гражданскую позицию
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 21:06
        там давно все по другому)) просто рисуют голоса вечерком по звонку из ТИКа и все голоса даже не считают
  7. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +4
    Сегодня, 20:48
    Неужели, я уже думал пенсию никогда не увижу, всю жизнь работать буду пока не сдохну по пути на работу...
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +4
    Сегодня, 20:49
    Простой народ пусть решает, какой будет возраст выхода на пенсию, простой народ, а не правящая элита. Конечно, 55 и 60 нужно вернуть, но лучше сделать единый возраст выхода, 60, для всех
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      +1
      Сегодня, 20:53
      Простой народ судя по референдуму уже обнулил одного спасителя России
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 20:56
        Это, мягко выражаясь, от политической незрелости и инфантилизма массс
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 21:00
      Цитата: gribanow.c
      ростой народ пусть решает, какой будет возраст выхода на пенсию

      вы уж меня простите но реальная глупость, может еще и размер налогов отдать на откуп масс?
      Цитата: gribanow.c
      Конечно, 55 и 60 нужно вернуть, но лучше сделать единый возраст выхода

      ну тогда и систему пенсионного трудового и обеспечения СССР нужно возращать, а так же все соц блага, иначе ни чего не будет работать!!!
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 21:05
        Почему, была же вроде хорошая система, страховая и накопительная части пенсии. Вот пусть эта модель и работает, и чтобы страховая часть пенсии была единая для всех, в т.ч. и тех у кого нет стажа или баллов, и она будет равна прожиточному минимуму, все остальное- накопительная часть, т.е. пенсионные отчисления, сохранённые и приумноженные пенс.фондом.
      2. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 21:11
        Скажу больше, правящие элиты как класс не должны существовать, простой народ должен управлять напрямую, посредством регулярно обновляемого народного парламента, который должен быть высшим органом власти, единоличной же высшей гос.должности вообще не должно быть предусмотрено в системе органов гос.власти (кошмар монархиста и сторонника олигархической диктатуры) bully
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:34
      Цитата: gribanow.c
      Простой народ пусть решает, какой будет возраст выхода на пенсию, простой народ, а не правящая элита.
      Простой народ проголосует за пенсию в 45-50 лет, только что от этого изменится?
  9. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 20:52
    Можно ещё тарифы ЖКХ от 2017 года пообещать вернуть, всё сразу кинутся голосовать и вернут веру в депутатов
  10. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 20:52
    Выборы в Думу совсем близко... Каждый старается набрать очки... А некоторые считают, что депутаты "все о народе да стране думают..." ))))) смешно....
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 20:57
    Отметилась сегодня и фракция «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Депутаты представили законопроект, согласно которому предлагается отменить принятое в 2018 году повышение возраста выхода на пенсию граждан РФ.
    дешовый PR
  12. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +1
    Сегодня, 21:08
    Может это и популизм, но предложение по возврату пенсионного возраста здравое !
    Однозначно поддерживаю !
  13. Totor5 Звание
    Totor5
    +4
    Сегодня, 21:09
    После поднятия пенсионного возраста, Путин для меня - трепло.
  14. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 21:09
    Смыкание пенсионной системы с концепцией безусловного базового дохода (ББД) происходит в моделях, где выплата назначается без учета стажа, прошлых взносов и факта работы, а критерием является только гражданство и возраст.

    Эксперименты по полному слиянию пенсий и безусловного базового дохода (ББД)
    В ряде стран идут дискуссии о том, чтобы полностью заменить пенсионные фонды единым ББД для всех возрастов:
    Финляндия: Проводила масштабный эксперимент по внедрению ББД. Анализ показал, что гарантированная государством выплата без бюрократических условий снижает уровень стресса у пожилых людей и мотивирует их искать гибкую частичную занятость вместо полного ухода с рынка труда.
    Швейцария и Южная Корея: Периодически выносят на обсуждение концепцию «пенсии-ББД», так как автоматическая выплата фиксированной суммы экономит государству миллиарды на содержании бюрократического аппарата, который раньше занимался сложными расчетами стажа и баллов.
    1. Див Дивыч Звание
      Див Дивыч
      0
      Сегодня, 21:34
      Как сказали пенсионеры, денег всегда нехватает, было бы здоровье и на пенсии бы работали.
      Поэтому ББД очень здравая идея, сэкономит миллиарды, но назначать не прожиточный минимум, а чуть больше на 10%, так сказать чтобы не в проголодь жить, а чтобы чем-то заниматься в жизни.
  15. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:21
    "Шансы на принятие популистского законопроекта близки к нулю..."
  16. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 21:26
    Вы сидите и не.. говорите. Но музыканты будут те-же.
  17. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 21:27
    А вот мне предложение Вячеслава Володина очень понравилось. Правильно! Всем депутатам пройти военные сборы и для укрепления "полученных знаний"под Харьков,в штурмовые части. С месячишко проведут "каникулы" в окопах, глядишь и думать начнут поумнее. Тем более генералы Соболев и Гурулев у них там есть, пусть покомандуют.
  18. Bulrumeb Звание
    Bulrumeb
    0
    Сегодня, 21:33
    И ведь знают, что не пройдет законопроект, но "бурную" деятельность и "заботу" о народе демонстрируют - уж очень переизбраться хочется.
  19. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 21:34
    На фиг такие инициативы, втихаря принимают законы другие,такие как с января 2026 у тех кто работает по северам исчисляется уже не с 60 а с 65 . Так в тихушечку поменяли закон и ни чё.
  20. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 21:34
    Заигрывания с электоратом начались...