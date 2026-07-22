В ГД РФ внесён законопроект об отмене повышения пенсионного возраста

Сегодняшняя пленарная сессия нижней палаты Федерального Собрания России ознаменовалась несколькими нестандартными инициативами. Объяснение этому кроется в том, что до Единого дня голосования, когда пройдут выборы нового состава парламента, осталось не так уж много времени. В этом году ЕДГ назначен на 20 сентября (пройдёт в три дня), борьба за голоса избирателей уже началась.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, представляющий партию «Единая Россия», призвал коллег вместо отдыха на летних каникулах пройти военные сборы. Минобороны РФ уже поддержало эту инициативу спикера ГД, некоторые законодатели объявили о готовности подать соответствующие заявки.Отметилась сегодня и фракция «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Депутаты представили законопроект, согласно которому предлагается отменить принятое в 2018 году повышение возраста выхода на пенсию граждан РФ.Авторы документа предлагают вернуть возраст выхода на пенсию по старости к отметке 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Кроме того, «справедливороссы» настаивают на том, чтобы эти новые (старые) нормы сохранялись неизменными до 1 января 2035 года.В законопроекте предлагается признать утратившим силу принятый 3 октября 2018 года Федеральный закон 350 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Документ официально зарегистрирован и опубликован в законодательной базе Госдумы. Шансы на принятие популистского законопроекта близки к нулю, но большинству россиян это предложение явно придётся по душе - по понятным причинам.Еще Миронов высказался в поддержку требований отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину за отказ продолжить дальнейшее снижение ключевой ставки.

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