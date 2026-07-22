Трамп примет окончательное решение по Ирану после встречи с Нетаньяху

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Трамп примет окончательное решение по Ирану после встречи с Нетаньяху

Дональд Трамп примет решение о возобновлении масштабных военных действий против Ирана только после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, но она пока не запланирована.

Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможную встречу Трампа и Нетаньяху на следующей неделе, когда израильский премьер прилетит в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в списки экстремистов и террористов). Это самый вероятный вариант, но пока окончательного решения не принято.



Как сообщает Axios, от итогов встречи Трампа с Нетаньяху будет зависеть окончательное решение по возобновлению масштабной военной операции против Ирана. США нужно скоординировать свои действия с Израилем, который непременно будет участвовать в бомбардировках исламской республики.

Израиль, в свою очередь, уже давно готов к началу новой расширенной военной операции против Ирана и может начать ее в ближайшие дни даже без участия США. Но, как подчеркнули в Тель-Авиве, это произойдет, только если Иран сам нападет или США попросят об участии израильской армии в ударах. Пока же Вашингтон просит не вмешиваться, сохраняя надежду на дипломатическое решение с открытием Ормузского пролива.

Между тем Иран заявляет о готовности к новой волне атак и ответным ударам, запасы ракет и беспилотников для этого есть. Мало США и Израилю не покажется.
4 комментария
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  1. dzvero Звание
    dzvero
    +1
    Сегодня, 20:27
    Судя по знакам различия на лацканах старший слева на фото, а младший справа.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 20:42
      Цитата: dzvero
      Судя по знакам различия на лацканах старший слева на фото, а младший справа.

      Скоро весь мир в лице сионо-нациста Нетаньяху и его американского прихвостня Трампа будет ненавидеть преступных евреев-иудеев и их друзей - кровопийцев-американцев!
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:01
    вот смотришь на всех этих "руководителей" и думаешь, господи, что же после "рваного уха" к власти придет
  3. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 21:32
    Дональд Трамп примет решение о возобновлении масштабных военных действий против Ирана только после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху..

    Просто США в одиночку "постреливают" по Ирану, а Израиль "политкорректно" в сторонке наблюдает.. Наверное не хочет вмешиваться в их разборки т.к. обижен на Трампа из-за решений по F-35 для Турции. Вот теперь придется Трампу в ножки поклониться Нетаньяху..