Трамп примет окончательное решение по Ирану после встречи с Нетаньяху
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Дональд Трамп примет решение о возобновлении масштабных военных действий против Ирана только после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, но она пока не запланирована.
Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможную встречу Трампа и Нетаньяху на следующей неделе, когда израильский премьер прилетит в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в списки экстремистов и террористов). Это самый вероятный вариант, но пока окончательного решения не принято.
Как сообщает Axios, от итогов встречи Трампа с Нетаньяху будет зависеть окончательное решение по возобновлению масштабной военной операции против Ирана. США нужно скоординировать свои действия с Израилем, который непременно будет участвовать в бомбардировках исламской республики.
Израиль, в свою очередь, уже давно готов к началу новой расширенной военной операции против Ирана и может начать ее в ближайшие дни даже без участия США. Но, как подчеркнули в Тель-Авиве, это произойдет, только если Иран сам нападет или США попросят об участии израильской армии в ударах. Пока же Вашингтон просит не вмешиваться, сохраняя надежду на дипломатическое решение с открытием Ормузского пролива.
Между тем Иран заявляет о готовности к новой волне атак и ответным ударам, запасы ракет и беспилотников для этого есть. Мало США и Израилю не покажется.
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