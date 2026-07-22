Минск назвал вбросами слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной
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Белоруссия не возводит укрепрайоны на границе с Украиной, никакого строительства не ведется. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.
Министр обороны РБ опроверг появившуюся в украинской прессе информацию о якобы строительстве сети укрепрайонов на южной границе республики, назвав ее «вбросами». По его словам, в Минске слышали подобные фейки, но относятся к этому спокойно. Те, кто вбросил эту информацию, пытаются создать напряжение между Украиной и Белоруссией.
Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности.
Республика действительно создает сеть укрепрайонов, но на северной и западной границах государства, т. е. против Польши и Литвы. Строительства укреплений на южной границе в планах нет, потому что в Минске не видят признаков подготовки ВСУ к вторжению в республику.
Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей.
Ранее Зеленский весьма активно обвинял Белоруссию якобы в подготовке к вторжению на Украину, но потом как-то резко замолчал. Видимо, проступила команда от хозяев больше не гавкать в сторону Минска.
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