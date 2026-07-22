Минск назвал вбросами слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной

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Минск назвал вбросами слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной

Белоруссия не возводит укрепрайоны на границе с Украиной, никакого строительства не ведется. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

Министр обороны РБ опроверг появившуюся в украинской прессе информацию о якобы строительстве сети укрепрайонов на южной границе республики, назвав ее «вбросами». По его словам, в Минске слышали подобные фейки, но относятся к этому спокойно. Те, кто вбросил эту информацию, пытаются создать напряжение между Украиной и Белоруссией.



Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности.

Республика действительно создает сеть укрепрайонов, но на северной и западной границах государства, т. е. против Польши и Литвы. Строительства укреплений на южной границе в планах нет, потому что в Минске не видят признаков подготовки ВСУ к вторжению в республику.

Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей.

Ранее Зеленский весьма активно обвинял Белоруссию якобы в подготовке к вторжению на Украину, но потом как-то резко замолчал. Видимо, проступила команда от хозяев больше не гавкать в сторону Минска.
8 комментариев
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  1. хрыч Звание
    хрыч
    0
    Сегодня, 20:47
    А так-то надо укрепления строить. Будет, не будет, а готовиться нужно. Но величина околыша фуражки пропорциональна размеру мозга ... обратно пропорциональна.
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 21:26
      Обычный околыш у фуражки.. вроде стандартный. Тулья высокая - это да, но там такие все фуражки у военных. Такой приподнятой формы. hi
  2. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 21:00
    А там и не нужны укрепрайоны: там леса и болота, блокпостов на дорогах хватит.
  3. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 21:00
    Цитата: хрыч
    А так-то надо укрепления строить. Будет, не будет, а готовиться нужно. Но величина околыша фуражки пропорциональна размеру мозга ... обратно пропорциональна.

    То что вы считаете околышем в действительности называется - тулья. А околыш он ниже, на фото он красного цвета. bully
    1. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 21:19
      Терминологией товарищ не владеет, но ход мыслей у него правильный! laughing
      1. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 21:34
        А я не аэродром с трамплином на голове обсуждал wassat Который тоже хорош. Обрати внимание именно на околыш wassat
    2. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 21:30
      Цитата: Radikal
      То что вы считаете околышем в действительности называется - тулья.

      Для начала, не разделяйте неразделимое. wassat Околыш охватывает огромную голову, а в голове мозх. wassat
  4. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 21:14
    Ранее Зеленский весьма активно обвинял Белоруссию якобы в подготовке к вторжению на Украину, но потом как-то резко замолчал. Видимо, проступила команда от хозяев больше не гавкать в сторону Минска.

    Видимо ему пообещали нефтяной краник перекрыть: ветка "Дружбы" на Украину через Беларусь идет! laughing