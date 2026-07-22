В первый день пребывания в новой должности генерал ВСУ Михаил Драпатый отметился целым рядом «успехов». Украинские войска «встретили» нового главнокомандующего потерей территорий сразу в нескольких регионах: в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР.В Харьковской области с начала суток ВСУ потеряли Артельное – село у границы с Белгородской областью. К востоку от Запорожья освобождено Благодатное. В Донецкой Народной Республике армия России сегодня взяла под контроль в общей сложности порядка 15 квадратных километров к западу от Константиновки, в районе Николаевки, а также в городской черте Красного Лимана.На этом «успехи» новоиспечённого главнокомандующего ВСУ не закончились. Вверенные ему вооружённые силы, которые, по троллинг-словам предшественника – Сырского, ему передали «в состоянии наступления» и при наличии всего необходимого для его развития, отрицательно наступали в Сумской области. Сообщается о переходе под контроль новых территорий к северо-востоку от Сум, в районе села Новая Сечь.При этом вполне очевидно, что Сырского поменяли на Драпатого неспроста. Есть версия о том, что «под Драпатого» затачивается новая операция украинских вооружённых сил - как в своё время Курская под Сырского вместо Залужного. А при учёте того, что свои операции ВСУ чаще всего начинают летом, вполне можно говорить, что вероятность новой попытки продемонстрировать «контрнаступ» далеко не равна нулю. Причиной является не только вариант демонстрации своих возможностей основным спонсорам, но и приближающийся период выборов в России. Противник попытается сделать всё, чтобы эти два концепта хотя бы частично реализовать. А потому, что называется, нужно быть готовыми и к такому развитию событий.