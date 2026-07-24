Об идентичности и демографии российского общества: кто будет рожать после «ямы» 90-х?
Пассионарность русского народа, генерация ИИ, Шедеврум, Яндекс
Исследования о проблемах рождаемости: глобальный аспект
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и исследовательская компания YouGov в 2025 году провели социальный опрос среди 14 стран мира о проблемах рождаемости.
Наиболее распространёнными стали финансовые ограничения (39% респондентов), отсутствие подходящего жилья (19%), нестабильность занятости (21%) и страх перед будущим — войнами, пандемиями, экологическими катастрофами (19%).
Уход за детьми. Если нужны деньги или хочется строить карьеру, женщины всё чаще откладывают беременность и реже заводят больше одного ребенка.
Возрастные изменения. С возрастом желание завести первого или последующего ребенка снижается. Примерно 13% респондентов хотят завести меньше детей, чем планировали, или планируют совсем отказаться от родительства.
Прочие исследования
Урбанизация. Многие исследования и демографическая статистика подтверждают: в среднем в городах рождаемость ниже, чем в сельской местности, а в крупных мегаполисах — ниже, чем в небольших городах.
Уровень образования. Эксперты часто связывают снижение рождаемости с ростом уровня образования, особенно среди женщин, а также с трансформацией социальных моделей семьи.
Вероисповедание. Например, в Индии, исповедующей индуизм, по данным на 2026 год, суммарный коэффициент рождаемости — 1,9. А в Пакистане, где основавшая религия — ислам, на 2026 год — 3,4. Для сравнения: уровень простого воспроизводства населения — около 2,1 ребёнка на женщину. По оценкам исследовательского центра Pew Research Center, в середине 2010-х годов в среднем на одну мусульманку приходилось около 3,1 ребёнка, а на одну христианку — примерно 2,7. По их расчетам, число новорожденных мусульман превысит число христиан к 2035 году, 225 миллионов против 224 миллионов соответственно.
Традиции
В конце XIX — начале XX века в Российской империи фиксировали высокий уровень рождаемости — в среднем около 47 рождений на 1000 жителей в год. Для сравнения: во Франции в те же годы показатель был заметно ниже — порядка 22 рождений на 1000 жителей. Причина — сельский уклад, требующий большой семьи, и низкий уровень урбанизации. С 1860-х годов в России наметилась тенденция к постепенному снижению рождаемости, в это же время с началом развития капитализма наметилось падение уровня жизни.
Позиция государства. В СССР после ВОВ рождаемость упала, были разработаны меры. Ввели пособия: при рождении третьего ребёнка (и каждого следующего) семье полагалась единовременная выплата, а при наличии четырёх и более детей — ещё и ежемесячное пособие. Учредили звания и награды. Действовавший с 1941 года налог на бездетных расширили: его стали взимать и с семей, у которых было меньше трёх детей. Проводили кампании в поддержку материнства и детства, формировали соответствующий общественный настрой. К середине 1950-х годов удалось достичь довоенной численности населения.
Начиная с 90-х, у нас, как и во многих странах капитализма, государству стало все равно, какая в нем рождаемость, что стало важнейшей ошибкой либерального курса. Никаких установок и традиций – все урегулирует рынок. Если ты не вписался в него – ты неудачник. В результате к 2010 г. население РФ по сравнению с 1990 упало на 6 млн. чел. Тогда рождались те, кому рожать сегодня, – так кто будет рожать сейчас?
Государства, народы и кризисы
Почему создаются и рушатся империи, например Римская, Византийская, Царская Россия, а государства, бывшие на обочине истории, делают неожиданный скачок? Кто в 70-х годах 20 века думал, что во всем отстающий Китай, которому помогал «старший брат» СССР, спустя 47 лет фактически станет экономикой №1 в мире, обогнав США во многих высокотехнологических сферах, а мы, осколок «старшего брата», будем критически зависеть от торговли с Китаем – как по экспорту, так и по импорту?
Согласно теории «пассионарности нации» (лидерства), предложенной Львом Гумилёвым, пассионарность народа — это уровень внутренней энергии, «заряда» всего этноса. При этом лидеры нации, пассионарии — люди, инициирующие масштабные созидательные перемены: создают государства, развивают технологии, культуру, осваивают новые земли.
Но как раз мы можем гордиться своей историей – Россия дважды совершала скачок в будущее, при Петре I и И.В.Сталине. Петр был одержимым и импульсивным человеком – суперлидером, а Сталин – внешне уравновешенным. Но оба этих легендарных и уважаемых в народе человека думали только об одном – как сделать Россию великой и, скорее всего, самой великой в мире. Ситуация такова, что следующим, уже в самом ближайшем времени, периодом нашей истории будет новый, самый великий скачок.
Согласно теории Гумилёва, пассионарность влияет на рождаемость в государстве, пассионарный взрыв (резкий рост числа пассионариев) сопровождается демографическим взрывом.
Хотя этот тезис пока строго не доказан, но это вполне очевидно на примере нашей истории, что, когда нация находится на подъёме, она созидает, что дает ей еще большую энергию, люди осознают свою необходимость, и популяция государства растет. Когда нация сталкивается с проблемами, которые государство решить не может, общество испытывает социальный стресс, надлом, который «высасывает» общественный заряд, при этом рождаемость падает.
Пассионарна ли либеральная Россия?
Пассионарна ли либеральная Россия? За 36 лет власти так и не смогли предложить стране нормальных целей развития, построив экономику, которая критически зависит от экспорта сырья. Наш предпринимательский класс наиболее способен только к самому простому получению прибыли – экспорту сырья и строительству.
«Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Чего мы достигли за 40 лет попыток войти в семью цивилизованных народов?
У нашей элиты, окутавшей, как они считали, Европу сетью газо- и нефтепроводов, не было объективных стимулов к технологическому развитию страны. Нефть и газ – живая валюта, и она просто качается из-под земли.
В результате мы отстали в космосе, где наш предшественник СССР был лидером, развалили советскую промышленность и не преуспели в создании своей, в том числе в авиа- и автостроении, микроэлектронике и роботизации.
Тогда как покоряющий мир Китай, соревнующийся с США; и рушащий планы США Иран – насквозь пассионарен. Китай, небогатый сырьем, пошел по пути лидерства в технологиях и промышленности, а мы посчитали достаточным лидировать в сырье. Но разница огромная – экономика КНР создает питательную среду для всего общества, которое живет работой и созиданием, а нас затягивает демографическая яма.
Россия — страна возможностей? Сферы, где можно почувствовать «драйв» от хорошей заработной платы и перспектив, можно считать по пальцам: IT, финансы, ТЭК или «совсем другая Россия» — Росатом. При этом работа там — удел немногих избранных. Порог на вхождение очень высок: личный талант и отличное специальное высшее образование.
Молодежь не может найти себя – личные стартапы, работа в престижных компаниях – это удел узкого меньшинства. Государство не имеет глобальных инвестиционных проектов – а частному бизнесу в основной части нашей глубинки, где нет денег, они абсолютно неинтересны. Будем развивать Москву – увеличили ее площадь, столица высасывает лучшую часть молодежи в свои бесконечные пригороды, как «черная дыра».
Потеря пассионарности на фоне экономической стагнации приводит к вырождению нации, в т. ч. демографическому. Говорят, русские не рожают из-за тяжелого материального положения – да, это чистая правда. Другие говорят, что нам не хватает уверенности в завтрашнем дне.
По данным Аналитического центра НАФИ (2020 г.), почти половина россиян молодого и среднего возраста (от 18 до 45 лет – 46% опрошенных) не хотят заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием желания. Наиболее распространенные причины – сложное финансовое положение (24%), отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%).
Средняя зарплата в России в 2025 году — 100 360 руб. Однако важна не средняя величина, а распределение дохода по группам. Согласно официальным данным Росстата (см. таблицу ниже), доходы менее 27 тыс. имеют 22,7% населения, доходы до 45 тыс. – 46,8%. Самый массовый доход – от 27 до 45 тыс. – 24% (!) Доход 45 тыс. – это уровень, при котором можно, как говорится, еле-еле свести концы с концами, в том случае, если у семьи один кормилец. И на доходы до 45 тыс. живет чуть менее (46,8%) половины населения страны!
Доход до уровня 60 тыс. имеют около 61,7%. Но доходы от 45 до 60 тыс. только у 14,9% — это крайне мало! Жить на 60 тыс. можно, но что это будет за жизнь? Нужно делать ремонт, покупать одежду, технику, платить по кредитам, содержать детей. Семья из одного кормильца на 60 тыс. это делать не в состоянии.
Россия после «демографической ямы»
Как заявил Президент на заседании Госсовета:
Коэффициент рождаемости в России снизился до 1,4, нужно добиться хотя бы 2, заявил президент на «Итогах года».
По факту, как мы показали выше, основная масса населения — около 60% — бедная, не может купить жилье, рождение детей — неподъёмная роскошь. Рыночной экономике мы в значительной мере не нужны, поэтому многие инстинктивно не рожают детей.
Последствия налицо: естественная убыль населения за 2024 составила 596,2 тыс. чел., что больше с итогом 2023 на 20,4% (с 495,3 тыс.). При этом Росстат с марта 2025 засекретил данные о рождаемости и смертности в РФ.
Как считают независимые исследователи, при сохранении текущих тенденций население России к концу XXI века сократится примерно на 44% — до 81,4 млн человек.
Согласно переписям 2002 и 2010 годов, число русских в России уменьшилось на 4,9 миллиона, по переписи 2021 года еще почти на 7 млн. чел. меньше. Если ничего не изменится, к 2040 г. русских – около 90 миллионов, а к 2060 г. доля русских может упасть до 50%.
Выступая в 2023 г. на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы, Патриарх Кирилл сказал:
Меры, которые осуществляет государство для поддержки рождаемости, пока не достигают эффекта. Маткапитал на начальной стадии дал хороший эффект, но потом его сократила инфляция. Для повышения рождаемости нужна не сырьевая, а инновационная модель экономики; вынос населения в деревни и пригороды, а не в города; меры, аналогичные СССР: введение налога на бездетных мужчин свыше 30 лет; приравнивание маткапитала к стоимости одной комнаты в регионе; родили одного ребенка – получите 1-комнатную квартиру, 2, 3, 4 – 2, 3, 4-комнатную квартиру соответственно.
Предлагаемый властями традиционный капиталистический «ипотечный» путь, дабы дать заработать банкам, — тупиковый. Во-первых, ипотека возможна только для среднего класса, который в нашей стране мал. Во-вторых, она высасывает все соки молодой семьи. К концу 2025 года количество россиян с непогашенной ипотекой составит 11 млн человек. Жилье строится, но уже не продается. Предлагаемая выше схема создала бы для строительной отрасли постоянный и осмысленный восходящий тренд.
А что там было в СССР?
В СССР, несмотря на его многочисленные недостатки, был огромный уровень пассионарности – народ победил царизм, провел индустриализацию, победил в войне, восстановил страну, развивали космос, атомную энергетику, ракетные технологии; по всей стране шли комсомольские стройки.
В СССР было бесплатное образование и жилье, платное жилье – ЖСК – было намного доступнее по стоимости. При этом рост населения РФ в составе СССР за 70-80-е составлял в среднем астрономические 0.89 млн. чел. в год. Росло и русское население, хотя в 70-е более медленно. 1959 год — примерно 93,9 млн. русских. 1970 год — около 109,4 млн. русских (прирост за период 1959–1970: примерно 15,7 млн). 1979 год — около 117,2 млн. русских. 1989 год — примерно 119,9 млн. русских.
Но в конце 70-х страна вступила в эпоху духовно-нравственного, а потом и экономического кризиса. Безбожная доктрина рушилась в своей пустоте, все поняли, что коммунизм — это призрак, которого построить нельзя. Но КПСС на каждом съезде штамповала «мертвые программы» развития. Всё это напоминает нынешнюю ситуацию, с оговоркой — товары есть, но они доступны не всем.
СССР помогал половине мира, надеясь застолбить союзников в развивающемся мире (у России потом остались долги этих стран), но как-то странно не смог насытить свои рынки продуктами питания, одеждой, техникой, мебелью. Всё стало дефицитом. При этом в социалистических Чехословакии и ГДР в магазинах было полностью капиталистическое изобилие. При этом китайские реформы 1978-го начались именно с создания мер по ликвидации дефицита.
В 1970-е и 1980-е годы урбанизация в СССР (и в РСФСР в его составе) росла, но к концу 1980-х темпы заметно замедлились. В это же время появилась индустрия противозачаточных средств – рождаемость стала падать, но прирост населения был строго положительным.
А как дела у наших друзей в Чечне?
Теперь посмотрим, как обстоят дела с ростом населения у наших друзей в Чечне. По переписи 2021 года в республике 1,675 млн человек, за 11 лет прирост 243 тысяч человек — лучший результат в России, что позволило им подняться с шестого на третье место (!) по численности. А ведь не так давно у них была война, разруха и беспредел — но это не сломило народ.
В чеченском обществе очень сильны ценности многодетной семьи. Ислам и местные обычаи (адат) поощряют создание большой семьи. Наиболее авторитетным мужчиной в Чечне считается имеющий много детей, особенно сыновей.
Косовский сценарий: уже с нами
При определении национальных интересов России следует исходить из того, что системообразующий народ России – русские, упадет доля русских – не будет традиционной России.
Еще в 2023 г. тогда - командир спецназа «Ахмат» (с 2024 года — заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ) Апты Алаудинов предупредил, что если русский народ не начнет больше рожать, то ему будет грозить вымирание.
По данным таджикистанского информационного агентства ASIA-Plus, за семь лет (2016-2022 гг.) гражданство РФ получили 1 млн 56 тысяч 432 гражданина центральноазиатских республик, в т. ч. 45% — таджики. По данным МВД России за 2025 год, российское гражданство получили 78,5 тысяч таджиков, тогда как в 2024 году их число составило 42,5 тысяч человек. Прирост — почти в 2 раза.
По данным переписи 2020 года, численность мусульман в РФ — 14,5 млн человек, около 10% населения. В 2024 году в СМИ фигурировала цифра около 20 млн — 13,6%, и тогда же Россия впервые вошла в топ-20 стран мира по числу мусульман.
Граждане из Средней Азии проникают не только в столичные регионы, но и также в нетипичные для них регионы, в том числе на «новые территории». Мигранты выбирают местом проживания и работы, например, Камчатский край. На территории Новосибирска на территории Хилокского жилмассива разрастается полноценный анклав. Мариуполь заполоняют тысячи приезжих мигрантов, которых направляют на стройки города вместо того, чтобы дать работу местным.
Выступая на встрече со студентами педагогического университета в 2023 году, Патриарх Кирилл заявил:
Проблема в том, что среди молодежи Средней Азии иногда наблюдается интерес к концепции агрессивного ислама. Как считает председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов:
Эти процессы очень опасны. Такая же ситуация была в Сербии в Косово. Но дело не только во внешних факторах – главный – надлом русского народа. Что касается азиатов – у них всё в порядке (!) – в своем самосознании они находятся на подъёме – т.е. пассионарны, в России у них есть работа и деньги, которой у них нет на родине, и они осваивают нашу землю. Они не пьют, здоровы, активны, создают семьи и рожают детей и перевозят сюда родственников.
Сейчас Россия сталкивается с цивилизационными вызовами, и наша задача — сохранить целостность межнационального равновесия при сохранении системообразующей роли русского народа. В противном случае страна будет развалена на части и ассимилирована Западом, Турцией и Китаем.
Что происходит с нашими мужчинами: Россия, Косово и падение Рима
Говорят, у людей нет возможности выбора – это неправда, выбор всегда есть. Мы – общество, связанное невидимыми нитями, мы единый живой организм.
Да, народу сейчас трудно, нам не хватает активного развития. Но для многих из нас сейчас главное – деньги, мы служим Мамоне, мы не думаем о стране, о продолжении рода, о том, что будет после нас и что мы оставим после себя, мы становимся просто индивидуалистами и эгоистами.
Вы, наши дорогие мужчины, не все, конечно, но многие из вас, не хотите создавать семьи, служить в армии, вы часто пассивны в политическом плане, и также — очень часто — не хотите молиться, хотя число наших храмов растет без остановки.
Мужчины и Церковь
Как пишут «Ведомости», по данным опроса социологов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза. В 2011 г. среди респондентов их было 78%, сейчас – 65%. Кому достанутся наши храмы, будет как в Византии?
Кто стоит в православных храмах — мужчины и молодежь? Как бы не так: женщины и бабушки. По данным соцопросов за 2026 год, среди респондентов, которые отнесли себя к православным, почти каждый третий (32%) никогда не принимает участия в религиозных службах, в 2011 г. — 28% россиян. По данным на этот год, 10% процентов православных никогда не посещали храм, в 2020 г. — 8%.
На службе в русском православном Храме: мужчины и женщины
Ну да, типа «главное — Бог в душе»? Конечно, учитывая наши советские атеистические традиции — понятно. Возможно, есть те, что верят, что жизнь возникла случайно — несколько миллионов молекул случайно пригрелись на солнце у родника и появилась первая клетка? Да, сказано — «в окопах не бывает атеистов». Но мы — не в окопах, нам, выходит, все равно?
На фото: священник и боец СВО
А вот мусульмане так не считают – они тотально религиозны, и их дети будут такими же. Их религиозность дает им крепкий стержень традиций, который позволяет им успешно выживать, так же, как и иудеям, которые, несмотря на то, что, будучи рассеяны по всему миру, полностью сохранили свою идентичность.
А мы, дорогие наши русские люди, мы ее, свою идентичность, теряем, у нас нет стержня, крепости, мы растворяемся. Хотя в лучшее время своей истории мы побеждали всех своих врагов – ордынцев, поляков, шведов, турок, французов и немцев.
Как считает священник Андрей Ткачёв:
Священник высказал простую универсальную мысль: чтобы приносить пользу обществу и эффективно управлять государством, надо иметь нравственный стержень, который может дать только религия.
Курбан-байрам, мечеть пр. Мира, Москва
Между тем идея проста: каждый православный, в т. ч. мужчина, должен в воскресенье попасть на литургию, дабы получить благословение на неделю и дары свыше.
При этом есть другие примеры: в Сербии и Греции мужчин в церкви достаточно, находившиеся под турками народы рассматривают религию как свою идентичность. А мы не до конца — только на словах. Одна из причин — прерывание религиозной традиции во времена СССР.
Христианство — это не только религия личного покаяния и смирения, но и самая активная и преобразующая мир сила. Наша же Церковь, как и до революции, освещает нам важность покаяния и смирения; и что всякая власть от Бога, не суйся и не вникай в дела государства — не твое это дело.
Как писал священномученик, архиепископ Андроник (Никольский):
Никто не спорит, что это главное для личного спасения; но обществу нужны идеи, которые привлекли бы мужчин. Например, в Сербии это национальное боевое искусство «Свебор», ставшее частью церковного воспитания.
Важной может быть идея справедливости и активного созидания, которые содержатся в христианском учении. По мысли Н. Бердяева, неся правду не только в личном, но и говоря о социальных проблемах, христианство могло бы способствовать преодолению перманентного общественно-экономического кризиса. Ибо в основе этого кризиса лежит не что иное, как нарушение евангельских заповедей.
На фото: служба в православном храме в Сербии – мужчин достаточно
Правильная традиция и замечательный опыт соединения военной доблести и православия имеется у наших русских казаков. И у нас есть приходы, где ведется активная работа среди мужчин и молодежи, многие батюшки едут в зону СВО и ведут себя как герои.
Сбор казаков у православного храма: мужчин более чем достаточно
Широко известен горячо любимый нашими военными протоиерей Михаил Васильев, Герой России и кавалер ордена Славы и чести I степени (обе награды вручены посмертно). «Батюшка ВДВ», как его называли, побывал практически во всех горячих точках современности, где только воевали русские воины: в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе, в Сирии и, конечно, на Украине. В 1993 году окончил философский факультет МГУ, в 2005-м — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Героически погиб в Херсонской области в ноябре 2022 г.
Протоиерей Михаил Васильев
Мужчины и семья
Многие из вас, наших дорогих мужчин, не хотят создавать семьи.
Конечно, поживем для себя — это тренд. Подождем, время терпит. 30, 40, 50 — уже ничего не хочется? Всему свое время! Разве не продолжить свой род — это норма?
А в старости-то что — кто принесет стакан воды и слово скажет? Последняя перепись населения 2021 года выявила 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека (!). С 2002 года доля одиночек выросла почти вдвое — с 22,3% в 2002 году до 41,8%. По оценкам НАФИ (2019), в России проживает более 7 миллионов одиноких пожилых людей. Всё это — признак небывалого цивилизационного и духовно-нравственного кризиса.
Основная масса одиноких — это либо успешные эгоисты, либо люди, которые не вписались в рынок, неудачники или скрыто безработные, которые не имеют экономических возможностей создавать семьи.
Старость и одиночество: предупреждение для мужчин
Почему наши СМИ молчат о демографической проблеме? Почему социальная реклама не борется с абортами, не призывает людей создавать семьи, не показывает проблемы одиночества, где наши мастера кино, освящающие проблему?
Одной из причин падения Римской империи стал демографический спад. Население империи сократилось с примерно 65 миллионов человек в 150 году до 50 миллионов к 400 году. Некоторые историки связывают спад желания создавать семью с общим нравственным упадком.
Что важно, среди православных значительно лучше ситуация с созданием семей и рождаемостью. Так, социолог Иван Павлюткин (лаборатория «Социология религии» ПСТГУ) в своих работах отмечал, что в семьях с церковным образом жизни чаще бывает больше детей, а уровень разводов ниже. Это связывают в том числе с ценностной установкой на многодетность и сохранение брака, распространённой в религиозных общинах.
Мужчины и Армия
Вы, наши дорогие мужчины, в значительной массе, особенно молодежь, не хотите служить в армии. Лучшие из вас идут на СВО, но при этом во время первой мобилизации из страны выехало около 1 млн. молодежи.
За последние 10 лет число мужчин, никогда не служивших в рядах ВС РФ, стабильно растет. По данным ВЦИОМ, в 2011 году таких было 66%, в 2020 году — 71%. Согласно исследованию кафедры социологии Военного университета за 2022-23, более 65% молодых людей призывного возраста не выразили готовности к военной службе.
Ну а если снова большая война, что с этим делать? И это также свидетельство полного провала нашей военно-патриотической работы, а также реакция населения на то, что российское государство не всегда соответствует ожиданиям населения.
По мнению психолога, писателя Анатолия Некрасова, прошедшие армию мужчины отличаются зрелостью, а мужчины, которые не прошли службу в армии, оказываются меньше готовы ко взрослой жизни: созданию крепкой семьи и самообеспечению.
Проблему составляет и то, что нашим воспитанием в школе традиционно заняты женщины, а мужчин-учителей в школе не более 12%, а курс начальной военной подготовки (НВП) для старшеклассников вернули только в 2023 г.
Для справки: одной из причин падения Римской империи стало падение боеспособности армии, нежелание римлян служить.
Мужичины и политическая активность
В 2018 году ВЦИОМ отмечал, что женщины составили 55,3% от общего числа проголосовавших избирателей. Активность мужчин меньше. В опросах мужчины чаще, чем женщины, указывают на то, что у них просто нет интереса к политической жизни. Многие мужчины считают, что их голос ничего не изменит, а результаты выборов предсказуемы. Для многих мужчин, особенно в крупных городах, участие в выборах осложнено из-за плотного рабочего графика. Следовательно, в нашем обществе могут существовать установки, которые снижают у мужчин мотивацию проявлять гражданскую активность. Главная из них – падение уровня пассионарности.
Когда мы были пассионарны – потеряно не всё?
И в критическое время всплеск пассионарности в России после 1991-го все-таки был. Первый раз, когда в России были взрывы жилых домов — серия террористических актов в сентябре 1999 года, когда в нас проснулось чувство самосохранения. В это время наши прохожие могли остановить на улице любого подозрительного человека. Лидеры национальных группировок в Москве публично открещивались от причастия к любым терактам. И эта бдительность принесла плоды: 22 сентября 1999 года в подвале 12-этажного дома в Рязани обнаружили мешки с взрывчатым веществом и таймером, заведённым на 5:30.
В период 2011–2013 годов система управляемой демократии пришла в упадок. Общество устало от отсутствия перемен, что вызвало протестное «болотное» движение в России. Русская весна 2014 спасла систему, взвинтив уровень пассионарности до предела. При этом все патриотические регалии левых партий перешли в собственности правящей партии.
Крым наш – 2014 и Русская Весна. Наши братья на Донбассе в 2014 не побоялись поднять восстание против бандеровского режима. И добились неплохих результатов. В то время пассионарность многих регионов Украины – Харькова, Одессы зашкаливала.
Митинг в Одессе, 2014
Но после «слива русской весны» с заключением Минских соглашений наша пассионарность стала падать, снова совершив скачок во время начала СВО. Многие стали думать, что Россия «примеряет доспехи» СССР. Левые «обнулились».
Пассионарность снижают безнаказанные действия ВСУ. С 2014 нам каждый день показывали, как бомбят Донбасс. Ответа не было. Сейчас уже несколько лет враг бомбит Курск, Белгород, потом уже регионы, потом атаковали НПЗ, блокируют Крым. Накопление стресса и привыкание в отсутствии изменяющих мер порождает дистресс, который приводит к надлому, пассионарность падает.
По мере растягивания срока завершения СВО и позиционного тупика пассионарность стала стремительно падать. Эта ситуация родственна кризису царской России, вызванной неудачным течением первой мировой войны.
Сейчас наиболее пассионарная часть населения – участники СВО и патриотически настроенная часть населения. Растет волонтерское движение. По данным ВЦИОМ, в 2025 году доля добровольцев в стране поднялась до 36% (в 2023 году — 27%). Число зарегистрированных на портале «Добро.рф» волонтёров приблизилось к 10 миллионам.
Концепция вызов-ответ. Роль элиты в управлении государством
Не менее интересной и примыкающей к теории пассионарности является концепция «вызова и ответа» британского историка и философа Арнольда Тойнби. Если элита способна поднять государство на решение проблем вызова, государство эволюционирует к развитию, если нет, происходит надлом и гибель цивилизации. Образ управления государством, как мы видели, прямо влияет на воспроизводство населения.
Царская Россия не смогла провести промышленную революцию, накопила долги, в стране началось падение уровня жизни, из-за технической отсталости мы не смогли победить в русско-японской и в Первой мировой войне. Но ее место заняла новая русская империя — СССР, имевшая массу экономических преимуществ, реализовавшая невиданный цивилизационный скачок, обеспечивший нам победу во Второй мировой войне, став государством № 2 в мире, имея полмира союзников по всей планете.
В России сейчас практически нет русских идеологов и проводников идей русского мира. У нас нет «своего» З. Бжезинского, нет «своего» Генри Киссинджера. Мы не видим формулировку и отстаивание наших национальных интересов, кроме торговли нефтью и газом, следовательно, полным суверенитетом мы не обладаем. В стране нет глобальных проектов развития, хотя они лежат на поверхности: новая индустриализация, развитие глубинки, освоение земель, процесс возможного построения и перенос новой столицы за Урал.
Чиновники осваивают финансовые потоки, отраслями часто управляют непрофильные специалисты (см. ранее «Роскосмос»), государство и армию подтачивает коррупция.
Как говорил Петр Столыпин:
При этом Сталин заставлял свою элиту пахать на страну 24 часа в сутки, госслужащий того времени не имел возможностей такого обогащения, как сейчас. Никаких офшоров, денег за границей, да и крупных хищений не было – они были юридически и технически невозможны.
Служить Богу для управленца — служить государству и народу согласно евангельским, христианским законам. «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6: 24-25). Нельзя одновременно служить маммоне и народу; маммоне и государству.
Может ли деятельность коррупционера быть благословлена Свыше на творческий успех и удачу? Нет: «...Путь нечестивых погибнет» (Пс. 1: 6). Отсюда и происходит большинство экономических проблем, поэтому падают спутники, не достраивается космодром, нищета многих регионов и т. д. Падение уровня пассионарности элиты приводит к падению пассионарности общества.
При этом наши советские управленцы, инженеры и ученые, особенно при Сталине, работая только за заработную плату и премии, совершали чудеса – развивали образование, науку, промышленность, победили США в космической гонке, осваивали мирный атом.
Современная система создала колоссальные возможности для обогащения государственных служащих и всех лиц, приближенных к государству.
Последние судебные иски к высокопоставленным сотрудникам Минобороны, где суммы идут на многие миллиарды, показывает остроту проблемы. Там, где коррупция, да и в целом нет твердого нравственного основания — боевой армии быть не может.
Недаром, как предупреждал наш великий философ Н. Бердяев: «И нужно потерять совесть, чтобы считать более соответствующим христианству капитализм».
Очевидно, что СВО также вносит свой вклад в демографию страны. Во-первых, те деньги, которые мы тратим на войну, мы могли бы вложить в рождаемость страны и ее экономику. Пушки вместо масла – тоже самое было в СССР в конце 70-х – начале 80-х. Чем это кончилось?
Во-вторых, идет прямой демографический ущерб – гибнут наши молодые мужчины, и причем самые лучшие – цвет, гордость и сила русского народа. А глобалистам все равно – и русские, и украинцы один народ.
Великая Отечественная война длилась 3 года, 10 месяцев и 18 дней, СВО уже 4,4 года. Война будет идти до бесконечности, сопровождаемая эффективными показами по ТВ, как мы «мочим» противника, при этом за меньший срок СССР разбил сильнейшую армию фашистов, на которые работала вся Европа, а мы даже не можем полностью освободить Донбасс. Российская элита, в отличие от советской, иногда имеет активы за границей, страна в целом зависит от внешней торговли. Эти факторы не позволяют нам осуществлять военные действия в полную силу.
Как считал знаменитый стратег Сунь-цзы:
Я слышал об успехе быстрых военных походов и не слышал об успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны.
Эпилог
Причина демографического кризиса, с одной стороны, чисто экономическая — в сырьевой модели экономики, а с другой, в связанной с ним цивилизационным надломом и нравственным кризисом.
Выступая в 2012 г. на заседании Изборского клуба, архимандрит (ныне митрополит) Тихон (Шевкунов) отметил:
Конфликт на Украине в 2014-м способствовал росту пассионарности народа. Однако после того, как СВО перешло в позиционный тупик, процесс пошел в обратную сторону.
Россия найдет достойные ответы на все происходящее. Россия спасала Европу от турок, Наполеона, Гитлера. Победит врагов и сейчас.
Чтобы поднять страну и народ, государство должно само начать массовые инвестиции в развитие страны, освоение территорий, рост рождаемости, промышленность и технологии. Но для этого необходимо вернуть стране эмиссионный механизм рубля, который отлично работал в СССР.
Мы не можем полностью закрыть последствия глобализации, и у нас будут появляться африканцы, индийцы, китайцы, азиаты и т.д., но сохранить национальный баланс и системную роль русского народа мы обязаны, иначе существование государства в будущем может стать под вопросом.
Как писал П.Столыпин:
Информация