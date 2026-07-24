Об идентичности и демографии российского общества: кто будет рожать после «ямы» 90-х?



Пассионарность русского народа, генерация ИИ, Шедеврум, Яндекс

Исследования о проблемах рождаемости: глобальный аспект

Государства, народы и кризисы

Пассионарна ли либеральная Россия?

Россия после «демографической ямы»

Для успешного будущего России, для её развития нас с вами, россиян, должно быть намного больше. И речь прежде всего идёт об увеличении числа многодетных семей. Как уже не раз говорил: большая семья, в которой растёт много детей, – это и есть и должен быть образ будущего России.

Сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. Эту негативную ситуацию мы обязаны переломить.

Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны.

А что там было в СССР?

А как дела у наших друзей в Чечне?

Косовский сценарий: уже с нами

Мы должны понять, что если русские, как государствообразующая нация, не начнут рожать детей, то через 50-100 лет будут вымирающим народом. Вместе с тем, это отнюдь не в интересах остальных народов, проживающих в России.

Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность.

Приезжие радикалы … выдавливают носителей традиционного для нашей страны неагрессивного ислама, который является одной из российских традиционных религий… Одной из основных целей радикальной исламистской политической идеологии является уничтожение Русского мира, русской православной цивилизации и наших многовековых традиций, в т. ч. мирного сосуществования с представителями других религий. И не замечать происходящее просто нельзя, поскольку вопрос стоит о сохранении нашего мира — о нашем будущем.

Что происходит с нашими мужчинами: Россия, Косово и падение Рима

Мужчины и Церковь



На службе в русском православном Храме: мужчины и женщины



На фото: священник и боец СВО

Мне кажется, главная причина наших неустройств в том, что мужчины не молятся Богу… В любом обществе, как я это вижу, самые ответственные посты должны занимать мужчины. Но необходимо, чтобы мышление мужчины было религиозно ориентированным. Это касается и судебной деятельности, и науки, и воспитания, и государственного управления… Мужчины не молятся, и это катастрофа. Что может быть хуже?!



Курбан-байрам, мечеть пр. Мира, Москва

Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые говорят, что для христианина совершенно безразличен тот или иной порядок гражданской жизни, нет, мы – христиане – в мире живем, …нам вовсе не безразлично, что совершается в гражданском нашем быту, ибо… тот или иной строй, те или иные порядки жизни могут содействовать или препятствовать делу спасения...

Мир корчится от тоски и муки, и представители христианской истины не всегда дают удовлетворительный ответ на вопрошания людей мира, мира во тьме… Христианская правда заключается в том, что нужно принять на себя ответственность за человеческие муки.

Современный мир и современный человек раздавлены между двумя течениями: жаждой творчества новых ценностей и новой жизни при отрицании того, что человек есть творческий свободный дух, и консервативным христианством, которое отрицает творчество человека и направляет его духовные силы исключительно на покаяние в грехе и на спасение. В этом центральная точка духовного и социального кризиса. И кризис этот прежде всего требует изменения сознания.



На фото: служба в православном храме в Сербии – мужчин достаточно



Сбор казаков у православного храма: мужчин более чем достаточно



Протоиерей Михаил Васильев

Мужчины и семья



Старость и одиночество: предупреждение для мужчин

Мужчины и Армия

Сейчас подвергаются ревизии и пересматриваются многие традиционные вещи. Но моё видение — что в сегодняшнем времени особенно важно для мужчины пройти армейскую службу, потому что, к сожалению, сегодня такое воспитание мальчиков в семьях, которое далеко от состояния мужчины… Потому что мужчины перестают быть мужчинами. И женщины, видя это, принимают соответствующие меры: или отказываются от мужчин, или подавляют их и так далее. То есть разрушаются семьи, не создаются семьи. По сути, потеря мужчиной своих исконно мужских качеств ведёт к деградации общества.

Мужичины и политическая активность

Когда мы были пассионарны – потеряно не всё?



Митинг в Одессе, 2014

Концепция вызов-ответ. Роль элиты в управлении государством

Там, где деньги — там дьявол. Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу.

Я слышал об успехе быстрых военных походов и не слышал об успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны.

Эпилог

Последние двадцать лет в нашей стране безостановочно работает мощнейшая пропагандистская машина, которая стремится изменить то, что сейчас называют «ментальностью народа»… Многие традиционные институты нашего общества, включая институт семьи, подверглись жесточайшим информационным репрессиям… Совершенно ясно, что бесконечно или даже долго так продолжаться не может, что надо эту ситуацию менять… С этим соглашались даже во всех официальных кабинетах, где мне приходилось бывать, но практического движения не было никакого…

Народы забывают иногда о своих национальных задачах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы.