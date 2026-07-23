США ударили по 13 городам Ирана, хуситы атаковали саудовские нефтяные танкеры

2 524 7
США ударили по 13 городам Ирана, хуситы атаковали саудовские нефтяные танкеры

Центральное командование США (CENTCOM) официально объявило о начале очередной серии ударов по иранским военным целям. Как сообщается в заявлении командования, операция началась в начале первого ночи (по московскому времени).

CENTCOM даёт понять, что приказ был получен от верховного главнокомандующего - президента Дональда Трампа:



Американские войска по приказу главнокомандующего начали новые удары по иранским военным целям. Эта миссия будет и дальше ослаблять способность Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, следующим транзитом через региональные воды.

В ночь на 23 июля удары были нанесены по объектам в различных регионах Ирана. По данным иранских СМИ, взрывы фиксировались в городах Андише, Ахваз, Керманшах, Бушер, Джаск, а также на пограничном переходе между Ираном и Ираком в провинции Хузестан. Агентство Mehr сообщило о ракетном ударе по объекту в окрестностях Ахваза на юго-западе страны. Телеканал Press TV передал о нескольких мощных взрывах в районе города Сирик на побережье Ормузского пролива. Агентство Fars сообщило о двух взрывах в окрестностях Бушера на побережье Персидского залива.

Губернатор Бушера Мохаммад Мозаффари подтвердил, что ракета поразила электростанцию близ Буширской АЭС, что привело к отключению электричества в близлежащих населённых пунктах примерно на два часа. Всего, по информации СМИ, под ударами оказались не менее 13 иранских городов.

В результате ракетного удара США по приграничному переходу погибли два человека, ещё 11 получили ранения, сообщает иранский телеканал Press TV.

Одновременно с ударами по Ирану американские военные атаковали объекты на территории Йемена. В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА по двум саудовским нефтяным танкерам — ENCELA и LAYLIA. Как заявили хуситы, атака стала ответом на нарушение судами морской блокады, введённой ими в Красном море. Таким образом, хуситы начали реализацию своих угроз в отношении саудовских портов.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает расширяться. Происходящее, по большому счёту, свидетельствует о полномасштабной мировой войне, в том числе за контроль над потоками энергоресурсов. США наносят удары по иранской инфраструктуре, Иран отвечает атаками на объекты и базы, которые, по его данным, используются американскими военными в нескольких странах региона. Обмен ударами продолжается, несмотря на рамочное соглашение при посредничестве Пакистана, подписанное США и Ираном в июне.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 05:50
    ❝ США ударили по 13 городам Ирана ❞ —

    — Не иначе как к очередному «перемирию» готовятся ...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:02
    Видно что США по югославскому сценарию решили пойти.
    Будут выносит все ключевые гражданские объекты Ирана...прием известный...страну опять в хлам разбомбят...как до этого разбомбили Ливию, Югославию, Ирак, Афганистан... настала очередь Ирана.
    Интересно кто следующий после него?
    Ктож наконец остановит американского разбойника.
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +2
      Сегодня, 06:20
      Без авиации в режиме нон стоп хрен что вынесешь, да и страна не маленькая и не так хочет на Запад как югославы и не так слаба как Ирак и тп Ливии.

      Проблема рыжих полосатиков в том, что они не могут подогнать авианосец на расстояние удара, как не могут и долететь с земли без дозаправки. Иран может до них дотягуться в отличии от многих. Поэтому Трампон пользует Томагавки до смены кассет... Несколько сотен и снова на перезарядку. Ну и авиация с евреями - но все не то чтоб был эффект. Ну вынесут там что то, но это ничего не решит без сапога на земле.
      В Ираке было 700,000 полосатых и под миллион курдов и оппозиции. А что есть тут? От 50,000 до 100,000. Этого мало и условия совсем не те. Нет войск и нет желающих - курды слились, арабы не хотят и не могут.
      Вот и остаётся рыжему Гитлеру на понт брать... и что с того?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:17
    Куда мир катится ,чуть что хабах по танкеру .Хуситы же засрут Красное море ,а кто потом нефть собирать будет.Операторам морских перевозок приготовиться, надо искать контакты с хуситами ..( датчане ,французы и англичане - а что так можно было !)Ждём к пятнице нефть больше ста ?Хорошо горит .Р.S A Грета куда смотрит ?
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 07:01
      а кто потом нефть собирать будет
      Те же хуситы и будут. Введут налог на проход посудин, назовут его модно - экологический.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 06:34
    Реально чтобы остановить США против Ирана надо уничтожить или вывести из строя хоть один авианосец США. Любым способом даже может найдётся камикадзе. При этом у эмоционального Трампа от этого может быть инсульт или инфаркт. bully
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:40
    Цитата: tralflot1832
    A Грета куда смотрит ?

    После пыток в израильской тюрьме местными палачами Грета приходит в себя...здорово её там попрессовали евреи в стиле эсэсовцев немецкого концлагеря .
    В первый раз в жизни ей реально посочуствовал. what