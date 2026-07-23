США ударили по 13 городам Ирана, хуситы атаковали саудовские нефтяные танкеры
Центральное командование США (CENTCOM) официально объявило о начале очередной серии ударов по иранским военным целям. Как сообщается в заявлении командования, операция началась в начале первого ночи (по московскому времени).
CENTCOM даёт понять, что приказ был получен от верховного главнокомандующего - президента Дональда Трампа:
В ночь на 23 июля удары были нанесены по объектам в различных регионах Ирана. По данным иранских СМИ, взрывы фиксировались в городах Андише, Ахваз, Керманшах, Бушер, Джаск, а также на пограничном переходе между Ираном и Ираком в провинции Хузестан. Агентство Mehr сообщило о ракетном ударе по объекту в окрестностях Ахваза на юго-западе страны. Телеканал Press TV передал о нескольких мощных взрывах в районе города Сирик на побережье Ормузского пролива. Агентство Fars сообщило о двух взрывах в окрестностях Бушера на побережье Персидского залива.
Губернатор Бушера Мохаммад Мозаффари подтвердил, что ракета поразила электростанцию близ Буширской АЭС, что привело к отключению электричества в близлежащих населённых пунктах примерно на два часа. Всего, по информации СМИ, под ударами оказались не менее 13 иранских городов.
В результате ракетного удара США по приграничному переходу погибли два человека, ещё 11 получили ранения, сообщает иранский телеканал Press TV.
Одновременно с ударами по Ирану американские военные атаковали объекты на территории Йемена. В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА по двум саудовским нефтяным танкерам — ENCELA и LAYLIA. Как заявили хуситы, атака стала ответом на нарушение судами морской блокады, введённой ими в Красном море. Таким образом, хуситы начали реализацию своих угроз в отношении саудовских портов.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает расширяться. Происходящее, по большому счёту, свидетельствует о полномасштабной мировой войне, в том числе за контроль над потоками энергоресурсов. США наносят удары по иранской инфраструктуре, Иран отвечает атаками на объекты и базы, которые, по его данным, используются американскими военными в нескольких странах региона. Обмен ударами продолжается, несмотря на рамочное соглашение при посредничестве Пакистана, подписанное США и Ираном в июне.
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