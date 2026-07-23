ВС РФ поразили балкер Golden Rose в Чёрном море и завод «Стальканат» в Одессе
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Российские «Герани» устроили «фейерверки» в акватории Чёрного моря, атаковав в течение ночи несколько судов, следовавших в украинские порты, либо же из этих портов. По предварительным данным, пожары в результате ударов вспыхнули как минимум на четырёх судах, включая балкер Golden Rose, который в итоге потерял способность двигаться самостоятельно.
Одновременно с этим российские средства огневого поражения атаковали ряд объектов инфраструктуры «на суше». Не обошли вниманием российские дроны портовой инфраструктуры Украины. Её «вынос» продолжается уже минимум третью неделю подряд – ежедневно.
Ракетами Х-69 поражены объекты на территории завода «Стальканат», а также цели на территории масложирового комбината в Одессе и области.
Несколько группы «Гераней» атаковали объекты топливно-энергетического комплекса противника в черкасской Смеле, в Сумах, Запорожье и в окрестностях харьковского Змиева. В Сумской области выгорели очередные АЗС, в Новгороде-Северском Черниговской области поражён пункт временной дислокации ВСУ и объект «Черниговоблэнерго».
В Днепропетровской области удары были нанесены по целям в промзоне Никополя и по объектам в Шахтёрском.
Огневое поражение нанесено топливным хранилищам и другой инфраструктуре противника в Николаевской области, включая аэродром Баштанка.
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