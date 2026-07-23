ВС РФ поразили балкер Golden Rose в Чёрном море и завод «Стальканат» в Одессе

2 254 8
ВС РФ поразили балкер Golden Rose в Чёрном море и завод «Стальканат» в Одессе

Российские «Герани» устроили «фейерверки» в акватории Чёрного моря, атаковав в течение ночи несколько судов, следовавших в украинские порты, либо же из этих портов. По предварительным данным, пожары в результате ударов вспыхнули как минимум на четырёх судах, включая балкер Golden Rose, который в итоге потерял способность двигаться самостоятельно.

Одновременно с этим российские средства огневого поражения атаковали ряд объектов инфраструктуры «на суше». Не обошли вниманием российские дроны портовой инфраструктуры Украины. Её «вынос» продолжается уже минимум третью неделю подряд – ежедневно.



Ракетами Х-69 поражены объекты на территории завода «Стальканат», а также цели на территории масложирового комбината в Одессе и области.

Несколько группы «Гераней» атаковали объекты топливно-энергетического комплекса противника в черкасской Смеле, в Сумах, Запорожье и в окрестностях харьковского Змиева. В Сумской области выгорели очередные АЗС, в Новгороде-Северском Черниговской области поражён пункт временной дислокации ВСУ и объект «Черниговоблэнерго».

В Днепропетровской области удары были нанесены по целям в промзоне Никополя и по объектам в Шахтёрском.

Огневое поражение нанесено топливным хранилищам и другой инфраструктуре противника в Николаевской области, включая аэродром Баштанка.

Нанесение ударов продолжается и в утренние часы.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 06:03
    Только не останавливайтесь drinks
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:05
    Российские «Герани» устроили «фейерверки» в акватории Чёрного моря

    Наконец то...такой фейерверк мне по душе.
  3. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    Сегодня, 06:12
    Должны тонуть а не фейрферки устраивать,пока не один не утоп,через месяц отремонтируют и снова пойдет,так что все это полумеры.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:37
    "стальканат" Это случайно не бывший "Одесса-КаБель"? НО молодцы!
  5. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 06:38
    . вспыхнули как минимум на четырёх судах, включая балкер Golden Rose, который в итоге потерял способность двигаться самостоятельно.
    Вот уже что то!!! Не тормозить, и не останавливаться!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:42
    С моим интернетом нашёл только это.Балкер Golden Rose грохнули в ночь на 22 июля.Фото нет ,есть только технические данные этой " помойки"1989 г постройки ,был в грузу осадка 7,6 метра .Фото забавное ,балкер погорелец у причала ?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:44
    Цитата: Александр Расмухамбетов
    Должны тонуть а не фейрферки устраивать,пока не один не утоп,через месяц отремонтируют и снова пойдет,так что все это полумеры.

    Помойки 1989 г не ремонтируют их просто бросают.На " свалке " на один рейс ещё купят ,по цене металлома.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 06:47
      а также цели на территории масложирового комбината в Одессе и области.

      На святое замахнулись! На сало! laughing