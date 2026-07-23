«Дух Ормуза» ведёт нефть к 100 долларам за баррель
9235
Нефть продолжает штурмовать новые высоты на фоне событий на Ближнем Востоке. «Дух Ормуза» планомерно ведёт баррель к 100 долларам. Речь идёт о нефти марки Brent, которая по состоянию на 6 часов утра 23 июля торгуется выше 96 долларов за бочку.
Российская марка Urals тоже растёт в цене. На момент выхода материала сентябрьские фьючерсы показывали 77,5 долларов за баррель, что примерно на 30 долларов выше провозглашённого ранее «потолка». И покупатели находятся, причём и среди тех, кто формально выступал за введение пресловутой ценовой отсечки в отношении нефти из России.
Эксперты считают, что 100-долларовую отметку нефть может пробить уже до окончания торгов на этой неделе. При учёте того, что хуситы начали реализацию своей угрозы блокады саудовских портов на Красном море, это вполне реалистичный сценарий.
Добавляет «огонька» в развитие ситуации заявление Корпуса стражей исламской революции:
Если угрозы Соединённых Штатов об ударах по мостам и объектам энергетики будут реализованы, вооружённые силы Исламской Республики Иран не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, энергетическая и экономическая инфраструктура региона станет целью ударов.
После этого заявления предельную озабоченность высказали власти сразу нескольких стран региона, включая Кувейт и Бахрейн, с территории которых войска США атакуют Исламскую Республику.
Ситуация на Ближнем Востоке далека от нормализации.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация