«Дух Ормуза» ведёт нефть к 100 долларам за баррель

Если угрозы Соединённых Штатов об ударах по мостам и объектам энергетики будут реализованы, вооружённые силы Исламской Республики Иран не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, энергетическая и экономическая инфраструктура региона станет целью ударов.

Нефть продолжает штурмовать новые высоты на фоне событий на Ближнем Востоке. «Дух Ормуза» планомерно ведёт баррель к 100 долларам. Речь идёт о нефти марки Brent, которая по состоянию на 6 часов утра 23 июля торгуется выше 96 долларов за бочку.Российская марка Urals тоже растёт в цене. На момент выхода материала сентябрьские фьючерсы показывали 77,5 долларов за баррель, что примерно на 30 долларов выше провозглашённого ранее «потолка». И покупатели находятся, причём и среди тех, кто формально выступал за введение пресловутой ценовой отсечки в отношении нефти из России.Эксперты считают, что 100-долларовую отметку нефть может пробить уже до окончания торгов на этой неделе. При учёте того, что хуситы начали реализацию своей угрозы блокады саудовских портов на Красном море, это вполне реалистичный сценарий.Добавляет «огонька» в развитие ситуации заявление Корпуса стражей исламской революции:После этого заявления предельную озабоченность высказали власти сразу нескольких стран региона, включая Кувейт и Бахрейн, с территории которых войска США атакуют Исламскую Республику.Ситуация на Ближнем Востоке далека от нормализации.