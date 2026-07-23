«Дух Ормуза» ведёт нефть к 100 долларам за баррель

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«Дух Ормуза» ведёт нефть к 100 долларам за баррель

Нефть продолжает штурмовать новые высоты на фоне событий на Ближнем Востоке. «Дух Ормуза» планомерно ведёт баррель к 100 долларам. Речь идёт о нефти марки Brent, которая по состоянию на 6 часов утра 23 июля торгуется выше 96 долларов за бочку.

Российская марка Urals тоже растёт в цене. На момент выхода материала сентябрьские фьючерсы показывали 77,5 долларов за баррель, что примерно на 30 долларов выше провозглашённого ранее «потолка». И покупатели находятся, причём и среди тех, кто формально выступал за введение пресловутой ценовой отсечки в отношении нефти из России.

Эксперты считают, что 100-долларовую отметку нефть может пробить уже до окончания торгов на этой неделе. При учёте того, что хуситы начали реализацию своей угрозы блокады саудовских портов на Красном море, это вполне реалистичный сценарий.

Добавляет «огонька» в развитие ситуации заявление Корпуса стражей исламской революции:

Если угрозы Соединённых Штатов об ударах по мостам и объектам энергетики будут реализованы, вооружённые силы Исламской Республики Иран не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, энергетическая и экономическая инфраструктура региона станет целью ударов.

После этого заявления предельную озабоченность высказали власти сразу нескольких стран региона, включая Кувейт и Бахрейн, с территории которых войска США атакуют Исламскую Республику.

Ситуация на Ближнем Востоке далека от нормализации.
5 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    -3
    Сегодня, 06:27
    После этого заявления предельную озабоченность высказали власти сразу нескольких стран региона, включая Кувейт и Бахрейн, с территории которых войска США атакуют Исламскую Республику.

    Когда они уже опреснительные установки начнут атаковать... Или это такая же священная корова, как мосты через Днепр?
  2. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 06:36
    . Российская марка Urals тоже растёт в цене. На момент выхода материала сентябрьские фьючерсы показывали 77,5 долларов за баррель, что примерно на 30 долларов выше провозглашённого ранее «потолка».
    кака калас ещё не вздернулась?
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 06:36
    Радость скоро будет опять для наших комментаторов" Наша нефть Urals опять как в марте 2026 подорожает и будет стоить дороже, ура". Ничего, наши друзья из ЕС чуть чуть понизят ее стоимость до 25 долл/барр в составе 22 пакета как много раз предлагали вымиратские охвостья. И тем самым помогут нашим индо- китайским друзьям. Покупаем нефть по 25долл/барр( и не попадаем под грэмовские санкции), и чтоб Вы не плакали, продаем Вам в ответ бензин по 1000долл/т . Да, и в случае сердобольной Индии" деньги мы Вам отдаем в рупиях, можете на часть из них купить у нас ээээ... Белого слона, а остальные- приклеить себе на задние места, вложить лет на 1000 в нашу экономику, что уже и делается.Вам ведь это очень выгодно. А вдруг не нравится , ищите другого покупателя/ продавца".Ура!
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:44
    Помогать сейчас Ирану это помогать себе. Российские нефтегазовые компании должны перечислять 10% сверхприбыли на военную и гуманитарную помощь Ирану - это себя оправдает.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:49
    Дух Анкориджа для Трампа трансформировался в Дух Ормуза ( он пахнет нефтью ,более 100 баксов за бочку).У него кстати ещё более 300 млн баррелей " нефтяного запасу ".Так что США не в убытках , а в прибыли.