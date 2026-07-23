Киев призывает «принудить» Россию не бить по «зерновому коридору»

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Киев призывает «принудить» Россию не бить по «зерновому коридору»

Украинские власти после череды российских ударов по портам на Чёрном море и по судам, которые туда направлялись, решили обратиться к «партнёрам» с призывом, видите ли, принудить Россию «не бить по зерновому коридору».

Украинские средства массовой информации пишут:



Из-за непрекращающихся российских ударов 22-23 июля по зерновому коридору не прошло ни одного судна.

Напомним, что минувшей ночью российские «Герани» поразили как минимум 4 судна, действовавших в интересах киевского режима.

Что такое «зерновой коридор» на данный момент? По сути, это маршрут, по которому в одну сторону (на Украину) доставляется топливо, оружие и боеприпасы, а обратно вывозится сельскохозяйственная продукция, металлы и другие грузы – в том числе в счёт поставок военной техники. Киевский режим пытается представить это так, будто коридор в акватории Чёрного моря используется исключительно в гражданских целях.

В своё время, как хорошо помнят наши читатели, Киев и его западные спонсоры активно продвигали так называемую «зерновую сделку». Она же – «черноморская инициатива». Продвигали в том числе через Турцию. В итоге Россия согласилась, и после этого противник стал использовать гражданские суда для атак на Крым, в том числе на Крымский мост – например, «выгрузкой» безэкипажных катеров в открытом море для последующих атак.

Теперь фактически любое судно, следующее в Одессу, Южный или Черноморск (Ильичёвск), для ВС РФ становится целью, что и выводит противника из себя.

Как накануне сообщало «Военное обозрение», крупнейший в мире контейнерный перевозчик, компания Maersk, отказалась от направления своих судов в украинские порты, «временно» переведя трафик в румынский порт Констанца. На это нашим Вооружёнными силами тоже стоит обратить внимание.
63 комментария
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  1. pin_code Звание
    pin_code
    +8
    Сегодня, 07:23
    Киев.. Нет зернового коридора. Ты его разрушил и нарушил ПРАВИЛА.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +27
      Сегодня, 07:25
      Так его и не было никогда. Как и правил. Просто кремлевские закрывали на это глаза, не желая гадить "партнёрам".
      1. pin_code Звание
        pin_code
        +2
        Сегодня, 07:57
        Так тоже верно. Я не спорю!
      2. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 07:59
        Цитата: g_ae
        Просто кремлевские закрывали на это глаза, не желая гадить "партнёрам".

        Оказывается есть такая зависимость - очень хочется обманываться. winked
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 08:30
          Но притворитесь! Этот взгляд Всё может выразить так чудно!
          Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
          Но не думаю, что всё так наивно-романтично... Всё куда прозаичней!
        2. nobody75 Звание
          nobody75
          +1
          Сегодня, 08:41
          Оказывается есть такая зависимость - очень хочется обманываться

          Нет такой зависимости - просто дроны быстро эволюционируют. А выводить ЧФ ради блокады - занятие рискованное... Помните советское кино "Ответный ход"? Флот для обороны Крыма необходим.
          С Уважением
          1. Aлеkc Звание
            Aлеkc
            0
            Сегодня, 09:08
            Укры без флота устроили блокаду, а теперь и мы - в ОТВЕТ. Поэтому, нет - зависимость есть.
            1. nobody75 Звание
              nobody75
              +1
              Сегодня, 09:37
              Назвать действия БЭК - блокадой - так себе идея. Я же у моря живу - никакой блокады нет.
              С Уважением
              1. Aлеkc Звание
                Aлеkc
                0
                Сегодня, 09:48
                Вы невнимательно читаете посты или что-то пытаетесь изобразить своим непониманием, к сожалению. Где речь шла конкретно о БЭК? Воздействие на танкеры обеих сторон только с помощью них производится?
        3. Ильнур Звание
          Ильнур
          -1
          Сегодня, 10:09
          Оказывается есть такая зависимость - очень хочется обманываться

          Это старческое...
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -4
        Сегодня, 08:26
        Цитата: g_ae
        Просто кремлевские закрывали на это глаза, не желая гадить "партнёрам".

        Вот теперь интересно - прогнут партнёры Россию или нет...
        1. Fan-Fan Звание
          Fan-Fan
          +1
          Сегодня, 09:20
          Ну много раз уже прогибали, а «зерновая сделка» это только один из моментов позорного прогиба политической власти России.
      4. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +6
        Сегодня, 08:36
        Цитата: g_ae
        Так его и не было никогда. .........
        Ага! Была болтовня о бедных голодающих в Африке ( Остап Бендер завидует) .А потом оказалось, что всё пожрала или перепродала гейропа.
        1. nobody75 Звание
          nobody75
          +3
          Сегодня, 08:43
          А потом оказалось, что всё пожрала или перепродала гейропа.

          Город Одесса ради прокорма европы и основан. Помните кто его основал? А настоящие причины Великой Французской Революции помните?
          С Уважением
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 09:03
            Цитата: nobody75
            ...... Город Одесса ради прокорма европы и основан. .......
            Хорошего Вам дня, Илья! hi Основал город де Либас, предки екоторого разных национальностей. Но в РИ принял Православие и стал ------- Осип Михайлович. Зато у Герцена есть фраза о том, что он хотел бы жить в английском городе Одесса. Были и другие мечты об Англии. О чём здесь раньше была статья Авторство---- камрад . Авиатор. С уважением hi
            1. nobody75 Звание
              nobody75
              +2
              Сегодня, 09:29
              Доброго и продуктивного Дня! Был еще такой Дюк Ришелье. Раньше ему в Одессе памятник был. Не знаю как сейчас...
              С Уважением
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +1
                Сегодня, 10:23
                Цитата: nobody75
                Был еще такой Дюк Ришелье. Раньше ему в Одессе памятник был. Не знаю как сейчас..

                Добрый день.
                Сейчас памятник Дюку Ришелье, выглядит вот так
            2. Гардамир Звание
              Гардамир
              0
              Сегодня, 10:44
              Дюк де Ришельё: Реформатор и «отец» города (1803–1814)Прибытие: Французский герцог (дюк), бежавший от Французской революции. Назначен Александром I через несколько лет после ухода де Рибаса.Развитие: Застал Одессу заброшенной и превратил ее в «жемчужину у моря». При нем население выросло в четыре раза.Торговля: Снизил таможенные пошлины, сделал Одессу международным портом и открыл рынки для продажи украинского и российского зерна в Европу.Культура: Построил первую оперу, театры, школы, разбил сады и добился того, чтобы в Одессу съезжались купцы со всего мира.Итог: Уехал во Францию, где стал премьер-министром, но Одессу считал своей главной гордостью. Именно ему поставлен знаменитый памятник на Приморском бульваре.
        2. Кмет Звание
          Кмет
          +1
          Сегодня, 10:24
          Доброго дня, Дмитрий! hi
          Все это следствие ударов Украины вглубь России. Украинцы думали, что это игра в одни ворота - теперь осознали, что в эту игру можно играть вдвоем. Причем начали наконец бить по поставкам очень существенно, а также перекрывать экспорт украинского зерна. И то и другое очень чувствительные и болевые точки для Украины - вот и начались призывы к буржуинам, что их русские обижают опять.. Как по гражданским объектам лупить - так они укро-херои, а когда им по военным объектам и снабжению/логистике бить стали - вот тут и началось заламывание рук и причитания... Хорошо, что наконец-то начали! Есть надежда, что продолжат добивать потры.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 10:52
            Цитата: Кмет
            Доброго дня, Дмитрий! hi
            Все это следствие ударов Украины вглубь России. .........им..... Хорошо, что наконец-то начали! Есть надежда, что продолжат добивать потры.
            Приветствую Вас Алексей. Я и сам радуюсь fellow что пошли удары с нашей стороны . Надеюсь и Бога молю, что бы не прекращались. А то от этой безнаказанности и нашего благородства укропы и их гейропейские спонсоры напридумывали всякое sad sad negative negative
      5. Фразах Звание
        Фразах
        +2
        Сегодня, 09:13
        Везде, где замешаны большие бабки нет никаких правил. По поводу зернового коридора какую только ахинею не несли, хотя заранее было ясно, что договорняк эпический.
      6. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:19
        Цитата: g_ae
        Как и правил. Просто кремлевские закрывали на это глаза, не желая гадить "партнёрам".

        А получилось как всегда - дождались !
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 09:58
      Самый простой способ это Киеву прекратить террористические атаки на Россию
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        -1
        Сегодня, 10:18
        В Киеве сейчас государственной идеологией является идеология фашистской организации ОУН -УПА.Так что сами и добровольно они этого не сделают.
  2. Last centurion Звание
    Last centurion
    +18
    Сегодня, 07:27
    Сжечь там все дотла! какие разговоры после ударов после складов с товарами народного потребления.
    Англия и прочие шакалы ничего не должны вывозить.
    Более того сжечь все совместные украино-английские предприятия!
    1. pin_code Звание
      pin_code
      -1
      Сегодня, 10:04
      Да и вообще сжечь наглию нафиг. И все сразу успокоятся.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 07:31
    Киев и его западные спонсоры активно продвигали так называемую «зерновую сделку». Она же – «черноморская инициатива». Продвигали в том числе через Турцию. В итоге Россия согласилась

    Не согласилась...на нашем форуме были против этого решения и сейчас наверняка подавляющее большинство форумчан против этого решения будет.
    Этот тезис притянут за уши.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 07:32
    В IMO Kyев уже два раза обращался .
    У 404 ых только один вариант - Одесская область это анклав под Российским Управлением .Африка точно голодать не будет и " зерновой коридор " будет точно без кавычек .У меня даже российский капитан порта Одесса есть на примете .
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 08:06
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      +3
      Сегодня, 07:32... У 404 ых только один вариант -...
      Есть еще один. Написать в "Спорт лото". wink
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +10
    Сегодня, 07:37
    Не просто бить, а засыпать Одессу и прилегаемые акватории минами в три ряда, что бы даже катер не мог проплыть.
    1. Ablet Звание
      Ablet
      +1
      Сегодня, 10:12
      Минами это фантастика по ряду причин. Кто их будет ставить? Как их в дальнейшем будут отслеживать? Как будут дела с экологией после затопления ряда судов? Дронами и то не сразу было возможно.Их банально не было в достаточном количестве и качестве. И у дронов есть преимущество перед минами и ракетами в том что они не приводят к затоплению судов, РФ это совершенно не нужно, необходимо лишь остановить траффик.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 10:28
        Цитата: Ablet
        Как будут дела с экологией после затопления ряда судов?

        "Умерла, так умерла" - значит, только топить.
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +10
    Сегодня, 07:38
    . Иран ударил по секретным базам ЦРУ на Ближнем Востоке, и в США заподозрили, что Россия даёт целеуказания

    Военные аналитики США заявили Reuters, что ряд очень точных ударов Ирана по базам ЦРУ сложно объяснить, кроме как целеуказанием со стороны России.

    Якобы иранцы сами бы не нашли секретные базы ЦРУ на Ближнем Востоке. Оказался уничтожен пункт ЦРУ в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, а также неназванная база на востоке Ирака. Сколько там было пострадавших, не раскрывается.

    Хотя доказательств нет и официальных выводов тоже, аналитики ищут "русский след", а заодно жалуются, что Shahed-136 резко прибавили в точности после помощи российских инженеров.

    Это Anna news написала.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:38
    ❝ Что такое «зерновой коридор» на данный момент? По сути, это маршрут, по которому в одну сторону (на Украину) доставляется топливо, оружие и боеприпасы ❞ —

    — По сути это «коридор смерти» ...
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 07:41
    Кто бы мог подумать? Как мы могли так поступить ?
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +8
    Сегодня, 07:51
    Теперь фактически любое судно, следующее в Одессу, Южный или Черноморск (Ильичёвск), для ВС РФ становится целью, что и выводит противника из себя.

    Многих неприятностей и трагедий можно было избежать, если бы такая практика велась с самого начала СВО...
  10. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +2
    Сегодня, 07:53
    Скоро возобновят "зерновой экспресс"... Под соусом "голодающей Африки" продавят. Зеленский "пообещает" арбитрам много БЭКами не топить. Зерновое и нефтяное лобби РФ продавит "зерновое перемирие". Де-факто оно уже действует по зерновозам....Песков с Соловьёвым "объяснят смыслы". И опять начнётся позорный договорняк в Чёрном море...
    1. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Сегодня, 08:00
      Так и будет. Это же кремлевские. Ради чувства "самоуважения" Валентины Ивановны Матвиенко никого и ничего не пожалеют.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 09:03
        Цитата: g_ae
        Ради чувства "самоуважения" Валентины Ивановны Матвиенко никого и ничего не пожалеют.

        Какая глубокая мысль, какой тонкий анализ ситуации! belay Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день. (с) hi yes
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:04
      samarin1969
      (Константин Викторович Самарин)
      +1
      Сегодня, 07:53
      Новый
      Скоро возобновят "зерновой экспресс"... Под соусом "голодающей Африки" продавят...
      скорее всего нет. Походу уже наелись обещаниям гейропы.
      1. Fisher Звание
        Fisher
        +3
        Сегодня, 08:17
        Судя по заявлениям Лаврова ещё нет. Правда там штаты, что, наверное, меняет дело.
      2. Aлеkc Звание
        Aлеkc
        +2
        Сегодня, 09:11
        Сказки про доверчивость обещаниям - хорошая отмазка для прикрытия других причин
      3. Всеименазаняты Звание
        Всеименазаняты
        0
        Сегодня, 10:45
        Судя по тяге к Анкориджу - не наелись.
    3. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 09:39
      Вот это - наиболее вероятный сценарий развития событий.
  11. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +11
    Сегодня, 07:56
    Крыса визжит. Усильте атаки настолько, насколько это возможно. Уничтожение экспорта украинского зерна имеет жизненно важное значение для победы в войне наряду с постоянным давлением на энергетическую систему.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +5
      Сегодня, 08:01
      Carlos Sala
      (Carlos Sala)
      +1
      Сегодня, 07:56
      Без Донбасса, в ненужной только зерно и масло. Все. На этом весь ее экспорт кончился. Кончить эту лавку) и стадо ненужной пойдет пасти стадо баранов. А там уже кто кого... wink
  12. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 07:57
    Может и сработает если подключатся много стран и из "друзей Украины" и остальные покупатели. Наше руководство любит быть святее папы римского в инфополе, а тут шумиха мол "продукты голодающим на дно морское пускают!!11"
    1. Fan-Fan Звание
      Fan-Fan
      -1
      Сегодня, 09:25
      Друг Эрдоган попросит Путина не кормить зерном рыб морских, и верховный согласится. А жаль, как хорошо бы отъелись рыбы на украинском зерне.
  13. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +7
    Сегодня, 07:58
    Из-за непрекращающихся российских ударов 22-23 июля по зерновому коридору не прошло ни одного судна.

    Напомним, что минувшей ночью российские «Герани» поразили как минимум 4 судна, действовавших в интересах киевского режима.
    Значит наступили коленом на горло... Кислорода не хватает. bully
  14. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 08:08
    Бить надо по всему,что привозится и вывозится ..Иначе еще 10 лет воевать придется.
  15. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 08:12
    А почему нет...Как власти России не понимают: - «Если тебя назвали лошадью (ослом) первый раз — промолчи или ответь тем же. Если назвали второй раз — ударь, так как слова уже не помогают. Ну а если тебя назвали в третий раз — иди в лавку и покупай седло».
  16. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    -1
    Сегодня, 08:25
    Хлеб, что поставляется: "миллионам голодающих в Африке" нафик им не нужен. Им проще на пальму залезть и сорвать банан. А вот то, что под прикрытием "помощи голодающим" на Украину поставляется оружие. Вот они и взвыли ...
  17. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:28
    Нет никакой сделки и коридора тоже ,зеленого, красного ,синего - никакого !
  18. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 08:40
    22-23 июля по зерновому коридору не прошло ни одного судна.

    Ровно 4 года понадобилось, чтобы остановить снабжение нацистов морем
  19. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 08:52
    Наконец-то задели за живое.
  20. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 08:54
    Сейчас турки заноют, приедут в РФ на поклон, следует ожидать очередного договорняка.
  21. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 09:04
    Думаю и Рубио просил Лаврова не бить по хитрой рыжей зерновой калидоре. Лавров обещал подумать годик-другой, чтобы понять, кто может быть следующим презиком США, и какое место там у Рубио лично.
    Как говорится в старой песне "когда вернешься с орденом- тогда поговорим".
  22. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:15
    Рождённый хрюкать в грязи , должен быть лишён выхода к Чёрному морю и Городу Герою Одессе.
  23. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 09:21
    удивляет что РФ до сих пор не ввела полную морскую блокаду. что надо было делать очень давно
    1. MetalDesign Звание
      MetalDesign
      0
      Сегодня, 09:45
      Цитата: 501Legion
      удивляет что РФ до сих пор не ввела полную морскую блокаду. что надо было делать очень давно
      Пока они не трогали наши танкеры или, когда были единичные случаи, мы отвечали зеркально, но когда они начали кошмарить все наши суда в Азовском море перевозящие топливо в Крым, тогда и мы устроили им полную блокаду. Но ты прав, надо было сделать это давно. 90% всего вооружения и снабжения идет к ним через черноморские порты.
  24. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:53
    И без "зернового коридора" полно других коридоров... даже не коридоров, а проходных дворов в виде Болгарий, Румыний и Польшей
  25. Grencer81 Звание
    Grencer81
    -1
    Сегодня, 10:15
    Ну, наверное пусть попробуют.... Только какой способ выберут?
    Впрочем... Здесь тоже будет присутствовать вонь Анкориджа.
  26. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 10:49
    Кручу-верчу, зпрутать хочу. Или. не виноватая я он сам пришел.