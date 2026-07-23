Киев призывает «принудить» Россию не бить по «зерновому коридору»
Украинские власти после череды российских ударов по портам на Чёрном море и по судам, которые туда направлялись, решили обратиться к «партнёрам» с призывом, видите ли, принудить Россию «не бить по зерновому коридору».
Украинские средства массовой информации пишут:
Напомним, что минувшей ночью российские «Герани» поразили как минимум 4 судна, действовавших в интересах киевского режима.
Что такое «зерновой коридор» на данный момент? По сути, это маршрут, по которому в одну сторону (на Украину) доставляется топливо, оружие и боеприпасы, а обратно вывозится сельскохозяйственная продукция, металлы и другие грузы – в том числе в счёт поставок военной техники. Киевский режим пытается представить это так, будто коридор в акватории Чёрного моря используется исключительно в гражданских целях.
В своё время, как хорошо помнят наши читатели, Киев и его западные спонсоры активно продвигали так называемую «зерновую сделку». Она же – «черноморская инициатива». Продвигали в том числе через Турцию. В итоге Россия согласилась, и после этого противник стал использовать гражданские суда для атак на Крым, в том числе на Крымский мост – например, «выгрузкой» безэкипажных катеров в открытом море для последующих атак.
Теперь фактически любое судно, следующее в Одессу, Южный или Черноморск (Ильичёвск), для ВС РФ становится целью, что и выводит противника из себя.
Как накануне сообщало «Военное обозрение», крупнейший в мире контейнерный перевозчик, компания Maersk, отказалась от направления своих судов в украинские порты, «временно» переведя трафик в румынский порт Констанца. На это нашим Вооружёнными силами тоже стоит обратить внимание.
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