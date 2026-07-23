Противник атаковал Курск, Воронеж, Казань и ряд других городов России
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В ночь на 23 июля противник нанёс очередную серию ударов по ряду регионов нашей страны. Ракетная опасность, равно как и опасность атаки БПЛА, объявлялась в южных и центральных регионах России, а также в Поволжье.
Противник атаковал Воронеж. Губернатор Александр Гусев пишет:
Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьёзные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб
. По последним данным, противник нацеливался на распределительный центр в столице Черноземья. В последнее время такие объекты командование ВСУ определяет в число приоритетных для осуществления атак, стремясь вызвать проблемы с логистикой и обеспечением россиян товарами, в том числе первой необходимости.
Ограничения вводились в нескольких аэропортах страны, включая аэропорты Москвы (Домодедово), Ярославля, Уфы, Костромы, Геленджика, Чебоксар, Нижнекамска, Казани.
Противник заявляет о том, что ему удалось поразить промышленные и логистические объекты в Татарстане и Ульяновске. Серия взрывов прогремела под Курском. Ракетная опасность объявлялась в Тульской области.
В общей сложности, в ночь на 23 июля противником было использовано несколько сотен дронов и несколько ракет, включая ракеты класса «воздух-земля». В свою очередь это означает, что у ВСУ остаётся авиационно-технический потенциал – самолёты натовского производства с ракетами натовского образца продолжают взлетать и садиться на аэродромах Украины. Причём остаётся и вероятность того, что на определённое время эти средства боевой авиации «прячут» на территории сопредельных государств – в том числе для проведения технического обслуживания и вооружения ракетами с радиусом действия в несколько сотен километров.
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