Противник атаковал Курск, Воронеж, Казань и ряд других городов России

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Противник атаковал Курск, Воронеж, Казань и ряд других городов России

В ночь на 23 июля противник нанёс очередную серию ударов по ряду регионов нашей страны. Ракетная опасность, равно как и опасность атаки БПЛА, объявлялась в южных и центральных регионах России, а также в Поволжье.

Противник атаковал Воронеж. Губернатор Александр Гусев пишет:

Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьёзные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб
.
По последним данным, противник нацеливался на распределительный центр в столице Черноземья. В последнее время такие объекты командование ВСУ определяет в число приоритетных для осуществления атак, стремясь вызвать проблемы с логистикой и обеспечением россиян товарами, в том числе первой необходимости.

Ограничения вводились в нескольких аэропортах страны, включая аэропорты Москвы (Домодедово), Ярославля, Уфы, Костромы, Геленджика, Чебоксар, Нижнекамска, Казани.

Противник заявляет о том, что ему удалось поразить промышленные и логистические объекты в Татарстане и Ульяновске.
Серия взрывов прогремела под Курском. Ракетная опасность объявлялась в Тульской области.

В общей сложности, в ночь на 23 июля противником было использовано несколько сотен дронов и несколько ракет, включая ракеты класса «воздух-земля». В свою очередь это означает, что у ВСУ остаётся авиационно-технический потенциал – самолёты натовского производства с ракетами натовского образца продолжают взлетать и садиться на аэродромах Украины. Причём остаётся и вероятность того, что на определённое время эти средства боевой авиации «прячут» на территории сопредельных государств – в том числе для проведения технического обслуживания и вооружения ракетами с радиусом действия в несколько сотен километров.
28 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 08:26
    Вчера ночью прилетело у нас 2 раза. Наши ПВО отработали на 5 . Но думал дом с фундамента съедет
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 08:51
      Цитата: APASUS
      Вчера ночью прилетело у нас 2 раза. Наши ПВО отработали на 5 . Но думал дом с фундамента съедет

      А у вас это где?
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 08:33
    Интересное соревнование, кто кого. С одной стороны всё больше дронов и ракет, а с другой всё больше установок ПВО.
  3. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 08:36
    самолёты натовского производства с ракетами натовского образца продолжают взлетать и садиться на аэродромах Украины.

    ГШ РФ об этом,поди,и не знает.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +19
    Сегодня, 08:36
    1. Что за самолеты так свободно летают до наших границ и какие ракеты они применяют?
    2. У нас что, вблизи границы ничего нет против высотных целей?
    3. Где наши самолеты ПВО , для отражения их налётов?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Аркадий007
      3. Где наши самолеты ПВО , для отражения их налётов?

      Кинжалы запускают...
  5. ian Звание
    ian
    +10
    Сегодня, 08:38
    Война Украины с Вайлбериз набирает обороты... recourse
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 09:32
      Думаю, что Вайлдбериз в этой войне проиграет... Слишком лёгкая цель их склады и прикрыть нечем и некому...
      Я с самого начала этого СВО говорил что надо бить по жратва, воде и инфраструктуре. Матрасы и евреи именно этим и занимаются, что в Газе, что в Иране...
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +2
        Сегодня, 09:47
        Мы ж не такие. Мы только 1) страдать 2) получать и 3) отвечать умеем.
        Сами первые никогда.

        Нет чтоб расхренячить в ноль портовые краны, тоннели, депо, Зелебобу и всех последователей, имущество иностранных компаний в укропии... А что там говорить... Годами пиши про это... Бесполезно...
        Там вон очередной раунд болтовни с Америкой прошёл. Знаменательно уложились (тут другое слово) в 30 минут...
        Кстати удары по гражданской инфраструктуре с гибелью гражданских у нас за красные линии не считается? Ведь нет? Что там людишки то , Бабы ещё на рожают? ... Политическая импотенция...
  6. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +16
    Сегодня, 08:40
    Цитата: Копчёный
    Интересное соревнование, кто кого


    Китай продаст тем, кто больше заплатит. И промышленный потенциал НАТО - огромен. А в РФ нет войны и соответствующей мобилизации промышленности. Итог "соревнования" очевиден. Стратеги перевели режим войны в невыгодное для России русло.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -3
      Сегодня, 08:44
      Что даже мощные ответки, снос мостов, тоннелей, банковой, всю границу в 1400км с Европой засыпать тяо, а Чёрное море минами, не поможет? У Вас какие то пораженческие настроения.
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +8
        Сегодня, 08:56
        Цитата: Копчёный
        Что даже мощные ответки, снос мостов, тоннелей, банковой, всю границу в 1400км с Европой засыпать тяо, а Чёрное море минами, не поможет? У Вас какие то пораженческие настроения.


        Какая реальность, такие и "настроения"...
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          -5
          Сегодня, 08:59
          Не вешайте нос! Вон даже Нострадамус, Ванга и целая пачка посконных старцев предсказывали, что всё будет хорошо и что 2027 будет решающим.
        2. matwey Звание
          matwey
          -3
          Сегодня, 09:48
          Какая реальность, такие и "настроения"...

          Меньше нужно читать статьи про реальность на ВО. А на самом деле не знать что происходит в действительности.
      2. LaraM Звание
        LaraM
        +7
        Сегодня, 09:15
        У Вас какие то пораженческие настроения.


        Если клочок Курской земли отбить приглашали корейцев - это какие настроения создает? Победные, видимо. Только не у нас. А у нато.
    2. Иван Северский Звание
      Иван Северский
      +12
      Сегодня, 08:59
      Китай продаст тем, кто больше заплатит. И промышленный потенциал НАТО - огромен. А в РФ нет войны и соответствующей мобилизации промышленности. Итог "соревнования" очевиден. Стратеги перевели режим войны в невыгодное для России русло.


      -За спиной Украины страны с 50% мирового ВВП, у нас 2%.
      -Украина может закупать вооружение по всему миру. У нас только в Китае товары двойного назначения - новейшие технологии нам не продают, станки военного назначения - тоже
      -Новые военные производства размещают вне Украины, они в полной безопасности. У нас 2.5 тыс. км. от ЛБС - территория под атаками дронов
      -Возраст руководства. У нас пенсионный + президент пенсионер (73 года), начальник генштаба пенсионер (70 лет), министр обороны пенсионер (67 лет); средний возраст 70 лет. На Украине средний возраст в аналогичных руководителей 44 года.

      Результат предсказуем - в 2014 и 2022 гг. можно было победить, сейчас только зафиксировать результаты политически. Дальше будет хуже, вплоть до распада страны при продолжении старыми конями езды по кругу…
    3. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 09:42
      Цитата: samarin1969
      И промышленный потенциал НАТО - огромен

      И что же этот потенциал не родит сотню-другую ракет ПВО, чтобы хотя бы над Киевом герани свободно не летали?
  7. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +5
    Сегодня, 08:44
    США и союзники по НАТО ведут непрерывную космическую и радиотехническую разведку, фиксируя координаты российских объектов, позиции ПВО и коридоры радиоэлектронного молчания.

    Американские компании (например, Palantir) предоставляют Украине программное обеспечение на базе ИИ для анализа спутниковых снимков, планирования маршрутов в обход зон ПВО и обработки картографических данных.

    Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах. Фотографию встречи опубликовала в телеграм-канале представитель МИД Мария Захарова.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 09:03
      Тю, Палантир. Вон в России в сети продаж стартует официальный предзаказ нового поколения смартфонов Самсунг с крутыми ИИ и нейро-технологиями, которые правда не будут работать в данном регионе из за санкций.
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        +1
        Сегодня, 09:19
        Цитата: Копчёный
        Тю, Палантир. Вон в России

        Auterion — американская военно-технологическая компания (со штаб-квартирой в Арлингтоне, Вирджиния, и инженерным центром в Германии), которая стала главным официальным поставщиком готовых ИИ-модулей автопилота и терминального наведения для украинских ударных дронов. [1 (https://auterion.com/auterion-secures-contract-to-deliver-33000-skynode-drone-strike-kits-to-ukraine/), 2 (https://en.wikipedia.org/wiki/Auterion), 3 (https://www.intelligenceonline.com/americas/2024/11/01/auterion-the-chip-supplier-free-of-chinese-tech-for-kyiv-s-drones,110334490-art)]

        Для БПЛА дальнего радиуса действия (Deep Strike) компания Auterion поставляет специализированные бортовые компьютеры серии Skynode N и комплексную экосистему программного обеспечения Auterion Visual Navigation (AVN). Принципиальное отличие от тактических FPV-модулей заключается в масштабировании дальности навигации без использования спутникового сигнала GPS. [1 (https://auterion.com/auterion-successfully-completes-artemis-program-to-deliver-long-range-deep-strike-drone/), 2 (https://auterion.com/product/long-range/)]

        Дрон Artemis ALM-20: Совместная разработка Auterion и засекреченного украинского производителя в рамках программы «Артемида». Это крупный беспилотник-камикадзе, конструктивно напоминающий иранские «Шахеды». Он оснащен электрическим или поршневым двигателем, несет боевую часть до 40 кг и полностью управляется компьютером Skynode N. [1 (https://auterion.com/auterion-successfully-completes-artemis-program-to-deliver-long-range-deep-strike-drone/), 2 (https://itc.ua/news/nakonets-svoj-shahed-dron-artemis-alm-20-razrabotannyj-auterion-y-ukrayntsamy-uzhe-yspytaly-po-rossyy/), 3 (https://rusnor.org/pubs/articles/32897.htm)]
        Дроны Anubis: Новейшая модификация дальнобойных ИИ-беспилотников, запущенная в серийное производство весной 2026 года на базе совместных европейских оборонных предприятий. Прошивка Auterion ведет аппарат на сверхмалой высоте, используя складки местности для обхода радаров ПВО. (https://auterion.com/auterion-and-airlogix-launch-german-ukrainian-joint-venture-to-scale-autonomous-drone-production-for-ukraine-and-nato-allies/)

        Директор ФБР Каш Патель намерен приехать в Россию в середине октября, утверждает Politico (https://www.politico.com/news/2026/07/20/kash-patel-fbi-russia-trip-01005078) со ссылкой на источники. Для Пателя это будет «необычная и деликатная поездка».

        Меняем рельеф
        Вокруг критических объектов разворачиваются автоматические термодымовые системы. При объявлении тревоги они мгновенно закрывают объект плотным дымом, ослепляя беспилотник на финальном участке.
        Изменение визуального облика резервуаров и крыш цехов с помощью маскировочных сетей ломает алгоритм распознавания образов в компьютере.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 09:12
    Упс: "Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил приверженность РФ предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске, сообщает российские дипломатическое ведомство."
    "Дух Анкориджа" ещё смердит
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:13
    В Казани всё спокойно , нас не напугать.
  10. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 09:17
    Ну, тут власть должна выразить серьёзную Озабоченность .
  11. LaraM Звание
    LaraM
    0
    Сегодня, 09:23
    если мы тратим по 13 трлн в год на это - то и западники столько же. как они, чем будут забирать потом денежки? так уверенно прут, видимо уже решив, что за все заплатит Россия
  12. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 09:27
    Нашему руководству стоит принять меры по уничтожению аэродромов базирования Поветряных Сил и техники, в том числе в сопредельных странах НАТО. Пора уже реализовать угрозу Президента от 24.02.2022 г.
    1. Dead Звание
      Dead
      +2
      Сегодня, 09:42
      Никто точно не будет нападать на Европу.
  13. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +2
    Сегодня, 09:48
    Что ещё должны разбомбить в России чтобы наш гарант начал защищать родину по настоящему применив ядерный щит? Зачем потрачены сумасшедшие деньги на него если уже бомбят российские города а он бездействует?
    Неужели его тоже украли?
  14. LaraM Звание
    LaraM
    +1
    Сегодня, 10:46
    Смотрю матч 1984 года. СССР - Англия. В советской сборной два игрока - Дасаев и Родионов из Москвы. Остальные: Киев, Тбилиси, Минск и Ереван. А теперь сравните с Россией сегодняшней. и вы хотите какой-то многополярный мир, победить запад когда мы одни? Жалкий осколочек в виде РФ от могучего СССР. Кто подал идею из СССР сделать вот это все - снг? Америка. И вы продолжаете перед ними ходить на цырлах и дарить портреты Трампу?...так чего удивляться, что бомбят каждый день?