Литовский спикер недоволен необходимостью платить штрафы за спецтюрьму ЦРУ

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Литовский спикер недоволен необходимостью платить штрафы за спецтюрьму ЦРУ

Литва продолжает выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека за размещение на своей территории секретной тюрьмы ЦРУ. Об этом заявил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас.

По словам председателя парламента, у страны «нет другого выбора», поскольку она обязана выполнять решения международных судов.

Спикер, выражая недовольство:

Мы платим эти штрафы за здание. Хотя существуют судебные решения, есть определённые сомнения относительно счетов для перечисления средств.

Олекас напомнил о парламентском расследовании 2009 года, которое проводил Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма. Тогда было установлено, что в Литве имелись условия для содержания заключённых, однако якобы не удалось доказать, что люди действительно были доставлены в страну и содержались здесь.

Олекас:

Фактических доказательств мы не нашли.

Удивительное лицемерие литовского режима.

Он также упомянул, что имел особое мнение вместе с несколькими коллегами, отличное от позиции консерваторов, которые активно продвигали версию о существовании тюрьмы.

Литва проиграла в ЕСПЧ несколько дел, связанных с секретной тюрьмой ЦРУ в Антавилисе (бывшая база конного спорта). В частности, в июле текущего года суд подтвердил незаконное содержание подозреваемого в терроризме саудовца Абда аль-Рахима Хусейна аль-Нашири в 2005–2006 годах. Ранее аналогичные решения были вынесены по делам Абу Зубайдаха и Мустафы аль-Хусави.

Ситуация с выплатами компенсаций остаётся болезненной темой в литовской политике, подчёркивая напряжение между обязательствами перед международными институтами и отсутствием, по мнению отдельных политиков, неопровержимых доказательств факта содержания людей в тюрьме. Заявления самих бывших узников во внимание официальный Вильнюс старается не принимать. Для чего на окнах конно-спортивной школы были установлены металлические решётки, и что там делали американские военные, литовский спикер предпочитает не комментировать. Лошадей на конно-спортивной базе в Антавилисе давно никто не видел...

Обращает на себя внимание тот факт, что литовские власти округляют глаза, когда речь идёт и о секретных американских биолабораториях на территории этой страны. Пытаются так же уйти от ответственности. США же используют Литву, равно как и многие другие постсоветские страны, для реализации своих военных проектов и секретных программ спецслужб.
9 комментариев
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  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 09:43
    Литовский спикер недоволен необходимостью платить штрафы за спецтюрьму ЦРУ.

    Надеюсь, что когда-нибудь услышим, что Литва начала выплачивать штрафы и компенсацию за притеснение русских.
    1. Dead Звание
      Dead
      -3
      Сегодня, 09:45
      Русские в Литве не чувствуют себя угнетенными.
      1. Володин Звание
        Володин
        +5
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Dead
        Русские в Литве не чувствуют себя угнетенными.

        И поэтому регистрируются на сайтах российских СМИ, чтобы всем об этом ежедневно сообщать laughing
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:04
          Цитата: Володин
          Русские в Литве не чувствуют себя угнетенными.

          И поэтому регистрируются на сайтах российских СМИ, чтобы всем об этом ежедневно сообщать

          "Как ко всему привыкает человек так и Му-Му привыкла к городской жизни."
          Вот так и мы, кто родился, или долго живёт в Прибалтике, привыкли к такой жизни.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:49
    Раньше Литва была передовой республикой , сейчас хутор-придаток.
  3. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 10:01
    Нормально. америка все это затеяла. а расплачивается прибалтика. (получается америка здесь не причем)
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 10:06
    Удивительное лицемерие литовского режима.

    Я не удивлюсь если счета по которым платит Литва это подставные счета ЦРУ...вот это будет лохотрон что надо.
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 10:24
    А простое решение закрыть эту тюрьму в голову местным политикам не приходило? recourse Тогда и вопрос со штрафами отпадёт сам собой!
  6. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    0
    Сегодня, 10:50
    Литва продолжает выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека за размещение на своей территории секретной тюрьмы ЦРУ.
    Не умеет демократия обходится без секретных тюрем, пыток и прочих "достижений" капитализма.