Мы платим эти штрафы за здание. Хотя существуют судебные решения, есть определённые сомнения относительно счетов для перечисления средств.

Фактических доказательств мы не нашли.

Литва продолжает выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека за размещение на своей территории секретной тюрьмы ЦРУ. Об этом заявил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас.По словам председателя парламента, у страны «нет другого выбора», поскольку она обязана выполнять решения международных судов.Спикер, выражая недовольство:Олекас напомнил о парламентском расследовании 2009 года, которое проводил Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма. Тогда было установлено, что в Литве имелись условия для содержания заключённых, однако якобы не удалось доказать, что люди действительно были доставлены в страну и содержались здесь.Олекас:Удивительное лицемерие литовского режима.Он также упомянул, что имел особое мнение вместе с несколькими коллегами, отличное от позиции консерваторов, которые активно продвигали версию о существовании тюрьмы.Литва проиграла в ЕСПЧ несколько дел, связанных с секретной тюрьмой ЦРУ в Антавилисе (бывшая база конного спорта). В частности, в июле текущего года суд подтвердил незаконное содержание подозреваемого в терроризме саудовца Абда аль-Рахима Хусейна аль-Нашири в 2005–2006 годах. Ранее аналогичные решения были вынесены по делам Абу Зубайдаха и Мустафы аль-Хусави.Ситуация с выплатами компенсаций остаётся болезненной темой в литовской политике, подчёркивая напряжение между обязательствами перед международными институтами и отсутствием, по мнению отдельных политиков, неопровержимых доказательств факта содержания людей в тюрьме. Заявления самих бывших узников во внимание официальный Вильнюс старается не принимать. Для чего на окнах конно-спортивной школы были установлены металлические решётки, и что там делали американские военные, литовский спикер предпочитает не комментировать. Лошадей на конно-спортивной базе в Антавилисе давно никто не видел...Обращает на себя внимание тот факт, что литовские власти округляют глаза, когда речь идёт и о секретных американских биолабораториях на территории этой страны. Пытаются так же уйти от ответственности. США же используют Литву, равно как и многие другие постсоветские страны, для реализации своих военных проектов и секретных программ спецслужб.