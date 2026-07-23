На встрече с Рубио Лавров подтвердил приверженность Москвы «духу Анкориджа»

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На встрече с Рубио Лавров подтвердил приверженность Москвы «духу Анкориджа»

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели получасовую встречу на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне.

Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на украинском театре военных действий и подчеркнул недопустимость продолжения накачки вооружениями боевиков киевского режима. Глава МИД РФ также в очередной раз напомнил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и по-прежнему привержена предложениям, выдвинутым США в августе прошлого года на встрече глав государств в Анкориджа. Что, опять?.. Так ведь несколько дней назад официальные лица говорили, что дух Анкориджа - всё, а Рубио заявил, что никаких договорённостей на Аляске и не было



Стороны затронули региональную и международную проблематику, в том числе обстановку в Персидском заливе. В финале встречи Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между «Роскосмосом» и НАСА и обсудили пути нормализации условий функционирования дипмиссий России и США.

Стоит отметить, что ранее США практически на всех уровнях отчетливо дали понять, что не рассматривают Анкориджские соглашения как основу возможных путей урегулирования конфликта на Украине. Вслед за Трампом и Вэнсом, ранее заявивших, что в Анкоридже американская сторона якобы ничего не обещала и не подписывала, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Дэн Кейн, заявил комитету Сената по ассигнованиям, что не считает Москву другом Вашингтона и хочет, чтобы Украина победила Россию на поле боя.

42 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +12
    Сегодня, 09:55
    Так ДУХ давно протух, нет?
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +9
      Сегодня, 09:58
      Дух протух, но некоторым нравится.
      1. Aken Звание
        Aken
        +24
        Сегодня, 10:10
        Да и людишки кое-какие протухли. Рубио по тихому ржал над дурнями.
    2. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 10:23
      Мы лишь понимаем, что мы ничего не понимаем. К тому же, мы понятия не имеем, что такое "дух анкориджа" и в чём он вообще заключался.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 10:33
        За полчаса столько вопросов обсудили? Скорее всего кто то,гого то,послал в эротическое путешествие. Вот только бы узнать кого и куда.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 10:35
      вертухай 2003
      Сегодня, 09:55

      hi Здесь необходимо ответить две вещи
      - В дипломатии и политике легко хлопнуть дверьми, но гораздо труднее влазить потом через форточку при закрытых дверях для восстановления отношений.
      Да, из патриотических чувств можно послать полосатых вместе с гейропой в далёкое эротическое путешествие, но будущее при таком раскладе не в нашу пользу.
      На данном этапе необходимо пользовать матрасников, вызывая раскол и недоверие гейропы в союзнических чувствах, а спустя время при дозревании клиента проводить тот же трюк с уставшей от кризиса гейропой.
      В этом и заключается сложность дипломатии, чтобы манипулировать врагами в интересах российского народа и государства, если мы хотим избежать прямого военного столкновения, как бы антипатриотично это не звучало.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 10:43
        Цитата: ZovSailor
        В этом и заключается сложность дипломатии, чтобы манипулировать врагами в интересах российского народа и государства

        Ну, пока что только враги манипулируют нами, а мы подставляем левую щеку, когда нас бьют по правой. А потом затылок чешем - нас опять наобманули!
    4. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      0
      Сегодня, 10:36
      Не будьте наивными: язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Одни делают вид, что говорят правду, другие делают вид, что верят. И все друг другу улыбаются.
    5. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      0
      Сегодня, 10:47
      От духа остался духан, но судя по заявлениям нашего правительства они от него ловят кайф.
    6. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 10:58
      Цитата: вертухай 2003
      Так ДУХ давно протух, нет?

      Просто у Лаврова пластинка "заела" на словах об Анкоридже.В таком случае обычно щелкают по головке звукоснимателя, вот и тут нашелся бы человек, который щелкнул бы как следует по некоторым.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 09:56
    Глава МИД РФ также в очередной раз напомнил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и по-прежнему привержена предложениям, выдвинутым США в августе прошлого года на встрече глав государств в Анкориджа. Что, опять?

    Не опять ,а снова....особенности национальной политики...наступать на старые грабли наше все.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +2
      Сегодня, 09:58
      Это как старые песни о главном.
    2. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 10:28
      Самое смешное, что сам же Лавров, троллил Ушакова за этот душок, не далее как месяц назад. Очевидно пожалуй, только одно: ВСЯ мировая политическая система пошла вразнос. И, судя по всему, все ведущие политики, не говоря уж о ведомых, начали метаться из стороны в сторону, как потерявшие руль...
  3. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    +8
    Сегодня, 09:58
    Для кого-то "дух Анкориджа"-наркотик. Крепко подсел.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 09:59
    Это, даже, НЕ СМЕШНО... request
    Так то "дух" с самого начала, с душком... но это так, лирика, политика это вообще, сплошная... скажем так, непонятки сплашные! А про БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ, ни в сказке сказать, ни словами, описать... сплошные фразы, летучие, специфические... wink
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +3
      Сегодня, 10:12
      Там вонь Анкориджа от нестиранных трусов Адольфа Трампа.
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 10:00
    Рубио про дух Анкорида больше ничего не сказал- его нет.
    1. rs777 Звание
      rs777
      +1
      Сегодня, 10:07
      Нет, он есть. В бредовом и извращенном мозгу козырева №2. laughing
  6. pexotinec Звание
    pexotinec
    +11
    Сегодня, 10:02
    Даже не знаю как это заявление Лаврова комментировать. Наверное они там все устали и пора на пенсию вместе с главным. В открытую послали , а наши продолжают стелиться перед ними.
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 10:11
      Лет 10 как пора на пенсию.
      1. Pavel57 Звание
        Pavel57
        0
        Сегодня, 10:52
        Брежневу тоже лет 10 как было пора на пенсию, он был удобен для остальных членов (политбюро).
  7. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 10:03
    Танцор на граблях.В отставку пора.Он еще в ельцинские времена никакой был.
  8. rs777 Звание
    rs777
    +5
    Сегодня, 10:04
    В международной политике лавров, пу и прочие, давно потеряли лицо и не вызывают у своих "западных партнеров", Китая, "Глобального Юга" и даже, наверное, у глав СНГ, ничего, кроме презрения и насмешек.
  9. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 10:06
    Глава МИД РФ также в очередной раз напомнил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и по-прежнему привержена предложениям, выдвинутым США в августе прошлого года на встрече глав государств в Анкориджа. Что, опять?..

    Проигравший опять просит переговоров. Во всем мире это выглядит так
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:08
    Кстати... между словами и делами, часто такая дистанция, что можно только спросить, а оно об одном и том же говорили, обсуждали?
  11. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 10:11
    Ещё не надоело нюхать эту вонь Анкориджа?
  12. Сержант Звание
    Сержант
    +5
    Сегодня, 10:12
    Сколько можно еще унижаться?
  13. cmax Звание
    cmax
    +2
    Сегодня, 10:15
    Не обучаемые пенсионеры!
  14. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    Сегодня, 10:16
    Вот чем принципиально отличается запад от РФ так тем что запад один раз наступив на грабли учитывает этот опыт и впредь старается на эти грабли не наступать а вот РФ такое впечатление что в принципе не может существовать что бы не наступать на грабли, такое впечатление что руководство РФ эти грабли специально ищет что бы на них наступать.
  15. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 10:17
    Нюхай друг тухлый дух! Сколько можно? Гостомель просрали!
  16. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:18
    Как бы нарот не возмусчался дипломатические танцы вприсядку будут продолжаться еще долго, ведь это сварливая, недружная, но, таки, одна капиталистическая семья.
  17. Комментарий был удален.
  18. Lykases1 Звание
    Lykases1
    +5
    Сегодня, 10:25
    Это какой-то позор. Сколько можно?
  19. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 10:30
    Что, опять?

    Опять обманываться рады. Умные учатся на чужих ошибках, глупые - на своих, не учатся на ошибках только иdиoты.
  20. vadi64 Звание
    vadi64
    0
    Сегодня, 10:33
    А может Лавров за нос водит матрацников, что вполне логично?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 10:40
      ясен пень наколпашивает)) и резидентуру там завел надежную дочку тама родил значитца чтобы из первых уст новости черпать
  21. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 10:34
    Видимо действуют по принципу - позориться - так до конца, а выбирая между позором и войной надо выбирать и то, и другое, да побольше! fool
  22. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +2
    Сегодня, 10:37
    Сергей Лавров вновь сделал ровно то же самое, что и на прошлой неделе: довёл до Рубио «реальное положение дел» и напомнил про «дух Анкориджа». Проблема в том, что американцы уже несколько раз публично заявили: никаких договорённостей на Аляске не было, России там ничего не обещали, а генерал Кейн хочет победы Украины.

    И вот на этом фоне - очередное повторение старых тезисов в надежде на иной результат. Классическое определение безумия, только в дипломатическом исполнении. Впрочем, чему удивляться? Страной управляют несменяемые деды, политической конкуренции нет, а значит, и обратной связи от реальности тоже. Можно десятилетиями твердить одно и то же - никто не одёрнет.

    Разговор длился полчаса. Реальность не изменилась. Пока одна сторона перечитывает старые бумаги, другая готовится к войне до победного. Вывод: цикл замкнулся, иного результата не будет, пока не поменяется сам сценарий. А при текущей системе - этого не случится.
  23. Комментарий был удален.
  24. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 10:39
    На встрече с Рубио Лавров подтвердил приверженность Москвы «духу Анкориджа
    а матрасы эту самую приверженность подтвердили?!!!
    а то мне наши напоминают одну мою знакомую, которая сама себе, что то придумала, а после обижается, что остальные на её придумки болт кладут
  25. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 10:42
    Верить сейчас политикам, особенно западным, которые напрочь забыли про "слово" совершенно не стоит. Мы смеёмся про слово джентльменское, а это просто другой менталитет, помноженный на протестансткую идеологию. Поэтому мы так реагируем на недержание "слова" западниками, перенося свое: не давши слова, крепись, а давши - держись. Если короче, то верить заднеприводным эльфам не стоит.
  26. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 10:44
    Пашинянство какое то.... И не понятно кто кого заразил.
  27. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 10:55
    На встрече в Маниле на полях саммита АСЕАН глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 35-минутные переговоры, в ходе которых обсудили конфликт на Украине, международную безопасность и двусторонние отношения.Главные темы переговоровВойна на Украине. Лавров проинформировал Рубио о «реальном положении дел на линии боевого соприкосновения». Он заявил о недопустимости снабжения Киева западным оружием и раскритиковал страны Европы за стремление нанести России «стратегическое поражение».Мирное урегулирование. Российская сторона подтвердила готовность к дипломатическому решению и свою приверженность предложениям, которые ранее выдвинули США на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Перед переговорами Рубио заявлял, что встреча покажет возможность возобновления этих дискуссий.Космос и дипломатия. Дипломаты обсудили возобновление полноценных контактов между «Роскосмосом» и NASA, а также нормализацию условий работы посольств и консульств двух стран.Региональная безопасность. Стороны затронули международную повестку, выделив обстановку в Персидском заливе.По итогам встречи ведомства договорились продолжать рабочие контакты, в том числе на площадках международных организаций
  28. Karabin Звание
    Karabin
    0
    Сегодня, 10:58
    Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на украинском театре военных действий

    Доложил наверное об эффективности предоставляемых американцами для ВСУ разведданных, работе Старлинка и Петриотов.