Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме
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Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о тяжелой зиме, которая, по его прогнозам, будет сложнее предыдущей:
Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Дай Бог, чтобы я ошибался.
Он добавил, что это прогноз «не как главы ОВА, а как человека, который видит, что происходит».
Чаус призвал жителей готовиться к «худшему сценарию», подчеркнув, что угрозы касаются не только Черниговщины, но и всей страны. Его предупреждение прозвучало на фоне аналогичного заявления волонтера и директора фонда «Вернись живым» Тараса Чмута. Последний посоветовал жителям городов уже сейчас рассматривать возможность переезда в села или за границу:
С фокусом внимания не на войну, а на политику мы не подготовимся к зиме должным образом.
Официальный Киев, судя по всему, не готов предложить конкретных решений, кроме как советовать населению покидать дома.
Прошлой зимой мэр Киева Виталий Кличко уже призывал жителей столицы временно выезжать из города, который частично остался без отопления. Теперь эту практику перенимают и региональные власти. Вопрос в том, сколько еще украинцев готовы мириться с такой «подготовкой» к зиме, когда власти не могут обеспечить даже элементарное тепло в собственных городах.
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