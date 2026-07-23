Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме

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Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме


Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о тяжелой зиме, которая, по его прогнозам, будет сложнее предыдущей:



Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Дай Бог, чтобы я ошибался.

Он добавил, что это прогноз «не как главы ОВА, а как человека, который видит, что происходит».

Чаус призвал жителей готовиться к «худшему сценарию», подчеркнув, что угрозы касаются не только Черниговщины, но и всей страны. Его предупреждение прозвучало на фоне аналогичного заявления волонтера и директора фонда «Вернись живым» Тараса Чмута. Последний посоветовал жителям городов уже сейчас рассматривать возможность переезда в села или за границу:

С фокусом внимания не на войну, а на политику мы не подготовимся к зиме должным образом.

Официальный Киев, судя по всему, не готов предложить конкретных решений, кроме как советовать населению покидать дома.

Прошлой зимой мэр Киева Виталий Кличко уже призывал жителей столицы временно выезжать из города, который частично остался без отопления. Теперь эту практику перенимают и региональные власти. Вопрос в том, сколько еще украинцев готовы мириться с такой «подготовкой» к зиме, когда власти не могут обеспечить даже элементарное тепло в собственных городах.
6 комментариев
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  1. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +1
    Сегодня, 09:55
    Смотрел передачу. Соловьев тоже предрек тяжелую зиму. Даже предлагал переселить всех гражданских из областей, приграничных с Украиной в Сибирь и ДВ,
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:01
    Что у них... их дела...
    А что у нас? Все хорошо, везде порядок и благоденствие?
    Так то, выборы скоро... так и хочется песню шнура вспомнить и спеть, ой как в тему будет!
    В догонку... стоит вспомнить и признать, что у нас бывало ХУЖЕ, НА МНОГО Хуже!!!
    Но человек создание такое, что вспоминает только то, что ему... хочется! И мечтает о том же.
    Всё мы люди, все мы человек... ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО и на том будем стоять, до конца!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 10:36
      Цитата: rocket757
      В догонку... стоит вспомнить и признать, что у нас бывало ХУЖЕ, НА МНОГО Хуже!!!

      Вспоминается зима то ли 91\92, то ли 92\93 гг. Семипалатинск, Казахстан. На зиму завезли угля в городские котельные только что бы трубы не разморозить. В результате температура в квартирах была +3\+5°С. Центрального газоснабжения не было уже пару лет. Кто то переоборудовал газовые плиты в квартирах под баллоны, некоторые взрывались... но большинство пользовались электрическими плитками для приготовления еды. Плюс у всех работали электрические тэны для отопления. Как результат в самые морозы система не выдержала и накрылось электричество. Неделя без электричества! Люди ломали мебель на дрова и на кострах, в дворах пятиэтажек еду готовили...
      Выжили... И даже бунта не было... request
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 10:25
    Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о тяжелой зиме, которая, по его прогнозам, будет сложнее предыдущей:

    И так перед каждой зимой!
  4. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 10:25
    Уже пятый год там все, замерзают.... Ага. Однако теперь, что-то подсказывает, что и у нас зима будет отличаться от предыдущих зим, так сказать - далеко, не в лучшую сторону.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:36
    Кличко ещё несколько лет назад призывал киевлян готовиться к земле,а теперь киевлянам ещё и к зиме нужно будет готовиться. . . hi