И триллиона мало: в США одобрили рекордный военный бюджет на 2027 год

910 5
И триллиона мало: в США одобрили рекордный военный бюджет на 2027 год


Палата представителей США одобрила законопроект об оборонной политике на 2027 финансовый год. Документ предполагает рекордные военные расходы в размере 1,15 трлн долларов. За него проголосовали 216 депутатов, против – 212. Теперь законопроект направлен в Сенат.



Документ предусматривает дополнительное финансирование в 60 млрд долларов на военные нужды. Большая часть, как ожидается, будет направлена на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана.

Примечательно, что поддержка законопроекта оказалась крайне узкой. За него проголосовали только шесть демократов, а против – семь республиканцев. Это говорит о глубоком расколе в Конгрессе по вопросам внешней политики и оборонных расходов.

Пентагон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Принятый бюджет – ещё одно подтверждение того, что Вашингтон готов тратить триллионы на военные авантюры. Впрочем, как показывает голосование, даже внутри правящей партии есть те, кто сомневается в необходимости таких затрат. Остаётся открытым вопрос, как долго американские налогоплательщики будут готовы оплачивать бесконечные конфликты, пока внутренние проблемы остаются нерешёнными.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +4
    Сегодня, 10:19
    Документ предполагает рекордные военные расходы в размере 1,15 трлн долларов. За него проголосовали 216 депутатов, против – 212.

    А те кто против, они считают что это много или что это мало?
    Остаётся открытым вопрос, как долго американские налогоплательщики будут готовы оплачивать бесконечные конфликты, пока внутренние проблемы остаются нерешёнными.

    Какие налогоплательщики? Сколько можно твердить эту мантру? Эти авантюры оплачивает весь Мир, через ФРС. А американские "налогоплательщики" сами на подсосе сидят! И ни на что не влияют... Капитал правит Миром!
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 10:22
      Цитата: AllX_VahhaB
      А те кто против, они считают что это мног8о или что это мало?

      Демократы проголосовавшие ЗА перекрестились "Ну хоть не два...", республиканцы что ПРОТИВ "Почему не три!"
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        0
        Сегодня, 10:31
        Правительство Америки (американский капитал) знают прекрасно , скоро их гегемонии придет конец если не иметь сильную и современную , совершенную армию .
        Китай давит , да и Индия развивается .
        И надо как минимум идти с ними в ногу .
        К сожалению Россия Америке не конкурент . Единственно , ЯО более менее на уровне .
  2. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 10:27
    Вашингтон готов тратить триллионы на военные авантюры

    Еще бы не был готов. Заокеанскую колонию создавали в том числе и с этой целью. Фас! и поскакали. К тому же местные клоуны давно привыкли к военной кормушке, а что касается разногласий, так это обычная возня за место у корыта.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:43
    И куда только Пентагон тратит такие колоссальные деньги 💰 💰 💰,ведь Пентагон даже не устраивает танковые биатлонны . . . request