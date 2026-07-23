Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по порту «Одесса»
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Минобороны РФ сообщило о массированном воздушном ударе по инфраструктуре в Одессе, связанной со снабжением вооружённых сил противника. Заявлено, что для поражения целей использовалось высокоточное вооружение.
Так, в государственном порту «Одесса» воздушным ударом выведена из строя инфраструктура, которая использовалась в интересах ВСУ для приёма и хранения военных грузов.
В черте Одессы под удары беспилотников попали сразу два объекта военной логистики противника. Один из них – производственная линия по сборке деталей для дронов. Второй – хранилище, где содержались готовые к применению БПЛА. Обе площадки входили в систему материально-технического обеспечения украинской армии.
Объекты портовой инфраструктуры и производственные мощности в Одессе, несмотря на регулярные предупреждения, продолжают работать в интересах ВСУ. И, как следствие, регулярно попадают под удары. Попытки спрятать военные грузы под видом «гражданских» малоэффективны.
Одессой удары не ограничились. Так, под Харьковом за последние сутки в сумме нанесено не менее 60 ударов разными видами вооружения, включая «Герани» и авиабомбы с УМПК, в том числе по АЗС. В Сумской области не менее 37 ударов аналогичным оружием.
Напомним, что по украинским портам и судам, которые в них заходят ВС РФ наносят удары как минимум две недели подряд - ежедневно.
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