Росстат отчитался о крупнейшем за последние годы падении производства топлива

В июне 2026 года индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса промышленного производства) обвалился на 21,8% по сравнению с июнем года прошлого. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: в мае годовое падение составляло 13,5%. Таким образом, спад в отрасли заметно ускорился. И он стал рекордным за все последние годы.Одновременно на внутреннем рынке продолжается рост цен на топливо. За неделю, завершившуюся 20 июля, потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 1,7% (неделей ранее — на 2,3%). Дизельное топливо подорожало на 1,9% после повышения на 3,2% на предыдущей неделе.Снижение производства нефтепродуктов почти на 22% по определению не могло не вызвать проблем на топливном рынке страны. И сегодня они остаются достаточно существенными в ряде регионов страны. Дефицит предложения на фоне сохраняющегося спроса приводит к росту цен и напряжению на АЗС. Крым, Саратовская, Тамбовская, Воронежская области, ряд других субъектов всё ещё сталкиваются с нехваткой моторного топлива, с очередями на автозаправочных станциях. Зачастую продолжают действовать лимиты на заправку, а на ряде АЗС - запреты на залив в канистры.Резкое падение производства нефтепродуктов связано с плановыми и внеплановыми ремонтами НПЗ, а также с другими факторами, влияющими на отрасль. Ситуация требует оперативного внимания со стороны регуляторов, поскольку дальнейшее сокращение производства способно усугубить дефицит топлива и усилить ценовое давление на потребителей и экономику в целом. Напомним, что на ряде НПЗ Сибири плановые ремонты решено с летнего периода перенести на осень.

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