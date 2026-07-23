Росстат отчитался о крупнейшем за последние годы падении производства топлива

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Росстат отчитался о крупнейшем за последние годы падении производства топлива

В июне 2026 года индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса промышленного производства) обвалился на 21,8% по сравнению с июнем года прошлого. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: в мае годовое падение составляло 13,5%. Таким образом, спад в отрасли заметно ускорился. И он стал рекордным за все последние годы.

Одновременно на внутреннем рынке продолжается рост цен на топливо. За неделю, завершившуюся 20 июля, потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 1,7% (неделей ранее — на 2,3%). Дизельное топливо подорожало на 1,9% после повышения на 3,2% на предыдущей неделе.



Снижение производства нефтепродуктов почти на 22% по определению не могло не вызвать проблем на топливном рынке страны. И сегодня они остаются достаточно существенными в ряде регионов страны. Дефицит предложения на фоне сохраняющегося спроса приводит к росту цен и напряжению на АЗС. Крым, Саратовская, Тамбовская, Воронежская области, ряд других субъектов всё ещё сталкиваются с нехваткой моторного топлива, с очередями на автозаправочных станциях. Зачастую продолжают действовать лимиты на заправку, а на ряде АЗС - запреты на залив в канистры.

Резкое падение производства нефтепродуктов связано с плановыми и внеплановыми ремонтами НПЗ, а также с другими факторами, влияющими на отрасль. Ситуация требует оперативного внимания со стороны регуляторов, поскольку дальнейшее сокращение производства способно усугубить дефицит топлива и усилить ценовое давление на потребителей и экономику в целом. Напомним, что на ряде НПЗ Сибири плановые ремонты решено с летнего периода перенести на осень.
4 комментария
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  1. Ady66 Звание
    Ady66
    +2
    Сегодня, 10:38
    Нельзя сбрасывать со счетов возможный картельный сговор. Но ФАС даже не пошевелится.
  2. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +2
    Сегодня, 10:41
    Они не разу не пошевелились пока верховный носом не сунет.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Chip4ik
      Они не разу не пошевелились

      а кто у нас когда шевелился?!!!!
      в понедельник у нвс в Калининградской области наконец губер поднял вопрос о постройки НПЗ, мы добываем нефть, отправляем её на "материк", а после нам везут с "материка" топливо, это даже не онанизм, это какое то логистическое извращение
  3. Комментарий был удален.
  4. andranick Звание
    andranick
    0
    Сегодня, 10:59
    В июне 2026 года индекс производства нефтепродуктов в России ... обвалился на 21,8% по сравнению с июнем года прошлого. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
    Ну вот, а нам говорили что в нехватке бензина на АЗС виноваты курортники и несознательные граждане. Кому верить-то? what