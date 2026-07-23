Крым частично обесточен после ударов ВСУ по объектам энергетики
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Украинские формирования в очередной раз атаковали Крым. В результате ударов ВСУ часть объектов энергетики оказалась временно выведена из строя, что привело к нарушению электроснабжения ряда населенных пунктов. В настоящее время самая сложная ситуация с электроснабжением отмечается на северо-западе, востоке и юге полуострова. Ресурсы противника сообщают о прилетах в районе Севастополя, Ялты и Феодосии.
Накануне украинские боевики нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Ялте. В результате атаки украинского беспилотника возник крупный пожар, произошло частичное обрушение фасадной части строения. Пострадали 17 человек. Большинство пострадавших получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. При этом еще до недавних пор Ялта считалась безопасной и активно принимала туристов.
Между тем правительство пообещало выделить Крыму 5 млрд рублей из федерального бюджета на компенсационные выплаты жителям, которые пострадали от длительных отключений электричества. Выплаты получат те люди, которые оставались без света более двух суток. Сумма компенсации для каждого заявителя составит 15 тысяч рублей.
Примечательно, что незадолго до активизации ударов ВСУ по Крыму главарь сил беспилотных систем режима Зеленского террорист Роберт «Мадяр» Бровди анонсировал новые теракты и атаки БПЛА в Крыму и заявил, что ВСУ пока не бьют по Крымскому мосту, чтобы жители российского полуострова «могли уехать». Также украинский террорист пообещал уничтожить весь российский торговый флот.
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