Такер Карлсон: Трамп начал войну с Ираном под давлением Израиля

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Такер Карлсон: Трамп начал войну с Ираном под давлением Израиля

Бывший американский репортер, а ныне популярный блогер с миллионами подписчиков Такер Карлсон вновь выступил с критикой в адрес нынешнего высшего руководства США. А ведь еще относительно недавно он был одним из самых ярых сторонников Трампа. Однако затем разочаровался тем, какие решения принимает 47-й президент после второго прихода в Белый дом.

На этот раз Карлсон констатировал, в принципе, очевидное. По его словам, в администрации президента США зашли в тупик, никто из чиновников и советников не знает, как без репутационных потерь прекратить войну с Ираном.



Американский блогер поведал и причины, по которым Трамп ввязался в эту войну на Ближнем Востоке. Такое решение президент принял под влиянием, правильнее сказать, в результате шантажа Израиля и еврейского лобби, которое в Штатах издавна имеет огромное влияние на политиков. Карлсон заявил, что изначально Трамп не был сторонником войны с Ираном, но все равно ее начал, потому что «находится под контролем».

Причем это влияние на американских лидеров существовало и ранее. В частности, на крючке у Израиля находился Билл Клинтон в период его президентства.

Каждый президент США подвергался влиянию этой маленькой страны. Билла Клинтона израильтяне шантажировали из-за Моники Левински.

Какой компромат у израильских спецслужб имеется на Трампа, Карлсон не уточнил. Возможно, речь идет о скандальном деле педофила Джеффри Эпштейна.

При этом он подчеркнул, что Трамп согласился с его мнением о стремлении Израиля установить полный контроль над всем Ближним Востоком, вытеснив США из региона и ослабив монархии Персидского залива. Именно поэтому сейчас Израиль не ввязывается в конфликт с Ираном напрямую. Все делают ВС США, достается и другим странам региона.
12 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 11:21
    изначально Трамп не был сторонником войны с Ираном, но все равно ее начал, потому что «находится под контролем».

    Сдаётся мне, что любой глава государства, да даже государственный чиновник, если он находится "под контролем" чужого государства, должен быть НЕМЕДЛЕННО отстранён от власти. Путём импичмента или ареста, как было в Южной Корее, но отстранён. Ибо это безопасность государства, если оно суверенно, конечно. lol
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:32
      Путем пули, калибра 0.50
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:32
      на крючке у Израиля находился Билл Клинтон
      речь идет о скандальном деле педофила Джеффри Эпштейна.
      А кто у нас на крючке ?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:36
        проще пересчитать тех, кто не на крючке. но их в живых особо то и не осталось (я про тех кто при руле был).
      2. rs777 Звание
        rs777
        +2
        Сегодня, 12:42
        Все, начиная с пу. Думаю, что там компромата в разы больше. чем на трампа.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:00
          Цитата: rs777
          там компромата в разы больше

          Нельзя же быть таким покладистым без причины request
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:30
    ...да уже давно понятно что бубенцы у президентов США перетянуты веревочкой, конец которой находится у кошерных. и чуть что - динь-бринь. lol

    зы а ежели не послушаются - так и оторвать ведь могут. совсем.
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 11:31
    Израильтяне действуют чётко--американцев используют, как примитивных и неумных "бугаёв" с кулаками. Персы же,вынужденно защищаясь,разносят и ослабляют "арабских друзей" Израиля,причём знатно страдая от "бугаёв"и ВСЕ слабеют....кроме Израиля! Ещё евреи хотят страны Залива втянуть в сухопутную войну....а ведь,вполне,могут и втянуть...с америкосами,а сами "не при делах"...цинично,но гениально... feel

    Да,ещё: "бугаи" ещё и приплачивают израильтянам....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:34
      таки кошерные всю жизнь самые хитрые были. от прям открытие то... и пролазили везде "без мыла" (с) всегда, и вообще. и тут же своих протаскивали чтобы было кому лоббировать их интересы. кошерная мафия. почти как у спагетти-едов. только тут то похлеще будет скорее всего.
  4. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +1
    Сегодня, 11:39
    Если в кране нет воды...
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:55
    Каждый президент США подвергался влиянию этой маленькой страны.

    Каждый президент США связан с ложей "Бнай Брит".
    Бней-Брит периодически награждает американских президентов своей Президентской золотой медалью — за вклад в отношения с еврейским народом и Государством Израиль. Среди награждённых были Джон Ф. Кеннеди и Джордж Буш-старший.
    И на чьи деньги, например, существует в Москве Еврейский университет в здании Государственного университета на Моховой, и другие еврейские ВУЗы России?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:18
      как это на чьи ? конечно на государственные (читай народные) - ну не свои же кошерные будут их содержать. в этом то и вся их хитрость. когда это было чтобы кошерные за свой счёт что-то делали?