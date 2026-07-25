Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы?

Запреты на съемку последствий атак БПЛА: аргументация «за»

Успешность или неуспешность обстрела, о попадании или непопадании по тем или иным объектам со стороны противника является как раз та публичная информация, которая появляется у блогеров в Telegram-каналах. Поэтому было принято соответствующее решение с нашим силовым блоком, что необходим запрет о публикациях, особенно в режиме реального времени, потому что противник это использовал.

Запреты на съемку последствий атак БПЛА: аргументация «против»

Дело не в прямой помощи вражеской разведке – в эпоху спутникового наблюдения многое видно и так. Куда серьезнее другое: украинские ресурсы мгновенно компилируют такие ролики и тиражируют их под апокалиптическими заголовками.