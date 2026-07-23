Один софт – любые дроны: В США создали ПО для унификации управления БПЛА

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Один софт – любые дроны: В США создали ПО для унификации управления БПЛА


Американская компания Applied Intuition представила новое автономное программное обеспечение Drone Stack для унификации управления беспилотными летательными аппаратами.



Система создана для выполнения разведывательных и ударных миссий. Её главная особенность – способность работать на различных типах дронов, от тактических аппаратов до коммерческих квадрокоптеров. Такой подход призван сократить время разработки автономных функций с месяцев до дней или даже часов.

По данным разработчика, платформа включает в себя симуляцию на уровне программного обеспечения, тестирование на реальном оборудовании и среду разработки для отработки задач в условиях, приближенных к боевым. Дополнительно в систему входит встраиваемый компьютер Axle для обработки данных.

Основатель Applied Intuition заявил, что боевым операторам важна автономность на десятках и сотнях платформ одновременно при сохранении безопасности и точности. По его словам, именно для этого и была создана система Drone Stack.

Новый софт соответствует концепции «доступной массовости», продвигаемой Пентагоном. В рамках этой стратегии ставка делается на масштабируемое применение дешёвых, но эффективных технологий вместо уникальных, но дорогих и долго разрабатываемых систем.
6 комментариев
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  1. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 12:19
    Соф новый хард старый а идеи лунатиков.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 12:23
      Российский ИТ-разработчик «Дронкам» подала заявку в Минцифры для включения в реестр операционной системы (ОС) для БПЛА коптерного типа, оснащенных одноплатными компьютерами. Система позволяет управлять коптерами автономно, с помощью искусственного интеллекта, без использования спутниковой навигации. Заявка № 375115 была подана 16 июля 2026 г. и сейчас находится на рассмотрении в Минцифры России. Речь идет о включении в реестр операционной системы для управления БПЛА с интегрированной интеллектуальной системой управления (СУ) с элементами искусственного интеллекта.

      . Представленное в Минцифры российское программное обеспечение представляет собой полноценную операционную систему для одноплатных компьютеров OrangePi на базе процессора RK3588S, которая превращает обычный дрон в полностью автономный аппарат, способный ориентироваться в пространстве без использования спутниковых сигналов и выполнять команды на естественном языке. Регистрация ПО в реестре Минцифры даст возможность его создателям поставлять его для государственных нужд и получать налоговые льготы на разработки. ... Orange Pi в БПЛА — это доступный микрокомпьютер, выполняющий роль «бортового мозга» с искусственным интеллектом. Его интеграция в архитектуру FPV-дронов стала ключевым технологическим трендом. В данном случае одноплатный компьютер является центральным вычислительным узлом комплекса. На OrangePi размещаются: Linux/Ubuntu, ROS Noetic, сервисы управления полетом, алгоритмы автономной навигации, модули компьютерного зрения, нейросетевые алгоритмы, графический интерфейс и API, то есть «умная» начинка находится на самом дроне, а не на наземной станции. Обработка видео, SLAM, нейросети — все это также будет выполняться в реальном времени на борту.

      Процессор Rockchip RK3588S стал одним из ключевых чипов для создания «умных» БПЛА с бортовым искусственным интеллектом. Его вычислительной мощности и встроенного нейропроцессора (NPU) хватает, чтобы превратить обычный дрон в полностью автономный робототехнический комплекс, способный летать без GPS и связи с оператором.


      https://www.cnews.ru/news/top/2026-07-17_studencheskaya_os_dlya_bpla
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 12:31
      Некие подвижки имеются и по отечественному софту для станков с ЧПУ.В России всерьез начали заниматься заменой западных и китайских систем управления станками и обрабатывающими центрами с ЧПУ. Летом 2026 года впервые представлено готовое решение на базе отечественного процессора Комдив и операционной системы реального времени «Нейтрино».

      . в июле 2026 года была представлена такая новая российская разработка – «Атомика», в составе которой используется российский процессор «Комдив» с модулем доверенной загрузки. Вместе с отечественной закрытой операционной системой реального времени (ОСРВ) «Нейтрино» этот продукт соответствует требованиям второй категории значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и может использоваться при работе с информацией и изделиями вплоть до уровня государственной тайны «Совершенно секретно». То есть на оборонных заводах и предприятиях, которые выпускают продукцию для важнейших государственных проектов. Работа новой системы «Атомика» летом 2026 года была продемонстрирована на токарном станке CTX 310 ecoline Ульяновского станкостроительного завода. Особо стоит отметить, что это проект структур Росатома, где серьезно относятся к крупным проектам для критической информационной инфраструктуры и настроены довести свою разработку до широкого коммерческого внедрения.


      https://tehnoomsk.ru/archives/26708
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:47
        Ну, здесь ещё хорошо подумать стоит, перед "массовым", тем более - "обязательным" внедрением такого ПО в той или иной (тем более военной) сфере. Ведь ясно, что противник, раз взломав такое универсальное ПО, СРАЗУ получит доступ к управлению ВСЕМИ вашими (Д)БПЛА. И будет его иметь, до тех пор, пока вы не обнаружите факт несанкционированного доступа к вашему ПО. И, соотвестсвенно, гадить вам будет со всем усердием..

        А вот если каждый изготовитель обеспечивает созданное им "железо" своим ПО для заказчика и эксплуатанта. То противнику придётся КАЖДЫЙ раз, "напрягаться" чтобы это ПО взломать. А даже взломав, он доступа к другим вашим (Д)БПЛА не получит...

        Короче, здесь ещё сто раз подумать стоит хорошо о том, где, когда и для чего такой "универсализм" внедрять стоит...
  2. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +2
    Сегодня, 13:30
    Как замечательно, один раз взломал и вся система рухнула полностью.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:54
      Вот мы с Вами как-то "синхронно" об одном и том же подумали...