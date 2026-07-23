Один софт – любые дроны: В США создали ПО для унификации управления БПЛА
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Американская компания Applied Intuition представила новое автономное программное обеспечение Drone Stack для унификации управления беспилотными летательными аппаратами.
Система создана для выполнения разведывательных и ударных миссий. Её главная особенность – способность работать на различных типах дронов, от тактических аппаратов до коммерческих квадрокоптеров. Такой подход призван сократить время разработки автономных функций с месяцев до дней или даже часов.
По данным разработчика, платформа включает в себя симуляцию на уровне программного обеспечения, тестирование на реальном оборудовании и среду разработки для отработки задач в условиях, приближенных к боевым. Дополнительно в систему входит встраиваемый компьютер Axle для обработки данных.
Основатель Applied Intuition заявил, что боевым операторам важна автономность на десятках и сотнях платформ одновременно при сохранении безопасности и точности. По его словам, именно для этого и была создана система Drone Stack.
Новый софт соответствует концепции «доступной массовости», продвигаемой Пентагоном. В рамках этой стратегии ставка делается на масштабируемое применение дешёвых, но эффективных технологий вместо уникальных, но дорогих и долго разрабатываемых систем.
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