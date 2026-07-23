Послы стран ЕС согласовали урезанный вариант 21-го пакета антироссийских санкций
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Послы стран Евросоюза после долгих прений в итоге согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. Очередной предложенный Брюсселем «грандиозный документ» удалось принять в существенно сокращенном варианте. Поскольку прежние попытки согласовать документ, который ранее анонсировался как самый крупный за последние два года, привели к разногласиям среди членов объединения, чтобы достигнуть хотя бы условного компромисса и успеть продлить ценовой потолок на российскую нефть, европейским дипломатам пришлось экстренно собраться и подписать существенно урезанный вариант документа.
В частности, под давлением ряда членов Евросоюза очередной санкционный пакет лишился ключевых ограничений. Так, Греция настояла на отказе от полного запрета на морские перевозки российского СПГ в третьи страны, Франция и Германия заблокировали пункт, предполагающий ограничения на импорт российской трески и минтая, а Австрия выступила против ограничений для своих банков. В свою очередь, власти Болгарии и Италии добились от структур Евросоюза исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла.
Как отмечают европейские дипломаты, после принятия 20 пакетов антироссийских санкций стало существенно сложнее принимать новые ограничения, кроме того, внутри блока обострились противоречия. Таким образом, вместо «мощного удара» по российской экономике и так называемому «теневому флоту» евродипломатам удалось договориться лишь о компромиссном документе, который еще должен пройти формальную процедуру утверждения в Совете ЕС.
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