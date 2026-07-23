Послы стран ЕС согласовали урезанный вариант 21-го пакета антироссийских санкций

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Послы стран ЕС согласовали урезанный вариант 21-го пакета антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза после долгих прений в итоге согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. Очередной предложенный Брюсселем «грандиозный документ» удалось принять в существенно сокращенном варианте. Поскольку прежние попытки согласовать документ, который ранее анонсировался как самый крупный за последние два года, привели к разногласиям среди членов объединения, чтобы достигнуть хотя бы условного компромисса и успеть продлить ценовой потолок на российскую нефть, европейским дипломатам пришлось экстренно собраться и подписать существенно урезанный вариант документа.

В частности, под давлением ряда членов Евросоюза очередной санкционный пакет лишился ключевых ограничений. Так, Греция настояла на отказе от полного запрета на морские перевозки российского СПГ в третьи страны, Франция и Германия заблокировали пункт, предполагающий ограничения на импорт российской трески и минтая, а Австрия выступила против ограничений для своих банков. В свою очередь, власти Болгарии и Италии добились от структур Евросоюза исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла.



Как отмечают европейские дипломаты, после принятия 20 пакетов антироссийских санкций стало существенно сложнее принимать новые ограничения, кроме того, внутри блока обострились противоречия. Таким образом, вместо «мощного удара» по российской экономике и так называемому «теневому флоту» евродипломатам удалось договориться лишь о компромиссном документе, который еще должен пройти формальную процедуру утверждения в Совете ЕС.
17 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 11:46
    Болгарии и Италии добились от структур Евросоюза исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла.
    Патриарха в список внесли ! Ну это не по божески....
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Uncle Lee
      Патриарха в список внесли ! Ну это не по божески....

      Так исключили же...
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 11:50
        Цитата: AllX_VahhaB
        Так исключили же...

        А это уже промысел Божий !
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Uncle Lee
      Патриарха в список внесли ! Ну это не по божески....

      Так внесли то в список дети Сатаны.
    3. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:46
      Ну это не по божески....

      Lamborghini Diablo.-это по-божески. А ВАЗ -от лукавого! /ржёт/ :)
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 11:56
    Перефразируя классика, страшно далеки они от реальности. Продлевать потолок но нефть в 44 бакса сейчас, когда ниже ста её никто не продаст... Цирк уехал, клоуны остались.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      -1
      Сегодня, 12:47
      Япония уже давно втихую покупает у РФ дороже 100$... ну и чё?
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:21
    Таким макаром можно наложить санкции на ветер и облака, которые летят в сторону России. Европа обгадилась по самую шею, но признать это боится.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Южноукраинец
      Таким макаром можно наложить санкции на ветер и облака, которые летят в сторону России. Европа обгадилась по самую шею, но признать это боится.

      По их намерениям можно накласть санкции на приём дождевой воды и солнечного света, вот только кто сможет это ограничить или не пропустить ?
      А споры по санкциям, - так кушать всем хочется, рыбу то не удалось ограничить.
      Значит нам нужно ограничить продажу им их хотелок !
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        Сегодня, 12:40
        Цитата: Starover_Z
        А споры по санкциям, - так кушать всем хочется, рыбу то не удалось ограничить.
        Значит нам нужно ограничить продажу им их хотелок !

        Ограничить супостату продажу нашей рыбы? Вы это чего? А куда ее тогда девать? Правильно, на внутренний рынок. Но тогда цены у нас на рыбу упадут. А вот этого наше правительство не допустит никогда.
        1. Вадим Топал-Паша Звание
          Вадим Топал-Паша
          0
          Сегодня, 12:53
          Дык чё, получаеЦа, что ХранцЫя с Германией супротив российского народа? Суицидальные наклонности... :)
    2. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +1
      Сегодня, 12:48
      Маловер! Стыдитесь! Вот наложит .. нет, не в штаны... ЕС санкции на облака -враз в РФ будет засуха! На коленях прибежит! /ржёт/ :)
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:21
    Настойчивые ребята... из за них наша вертушка, на которой вертятся все их санкции и прочее, вертится без остановки!
  5. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 12:24
    Цитата: carpenter
    Цитата: Uncle Lee
    Патриарха в список внесли ! Ну это не по божески....

    Так внесли то в список дети Сатаны.

    Чего же ожидать от католиков????
  6. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    -1
    Сегодня, 12:27
    Пока они там урезали-принимали, наши ребята освободили город Белицкое в ДНР!
  7. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -1
    Сегодня, 12:33
    Не, ну а что ? Собрались, пофоткались, побалаболили, вкусно пожрали .... движуха, деятельность демонстрируется, а не всё приняли, так повод повторить мероприятие. Так и живут паразиты на шее гейропы, а та молча тащит этих нахлебников wink
  8. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +1
    Сегодня, 12:50
    Цитата: rocket757
    наша вертушка,


    У вас куча ошибок! в первом слове пропущен предлог не-, а во втором слове все буквы, кроме последней, с ошибками. надо писать "илитка" ! :)