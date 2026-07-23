Google впервые в своей истории ушла в минус по свободному денежному потоку

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Google впервые в своей истории ушла в минус по свободному денежному потоку


Впервые за всю историю публичного размещения акций Google отчиталась о квартальном отрицательном свободном денежном потоке. По итогам второго квартала 2026 года этот показатель составил минус 5,9 млрд долларов. Всё из-за беспрецедентных трат на ИИ-инфраструктуру.



Капитальные затраты компании за три месяца достигли 44,9 млрд. Доля серверов в этой сумме – 60%, ещё 40% пришлось на центры обработки данных и сетевое оборудование. Для сравнения: год назад эта цифра была вдвое меньше – 22,4 млрд.

Глава финансового блока пересмотрела прогноз капитальных расходов на 2026 год в сторону повышения – теперь компания закладывает 195–205 млрд вместо прежних 180–190 млрд. И это не предел: в 2027 году траты, по её словам, будут ещё выше.

Но называть происходящее бездумным сжиганием денег нельзя. Облачный бизнес компании показал впечатляющую динамику. Выручка достигла 24,77 млрд, что на 82% больше, чем годом ранее. Общая выручка также прибавила четверть и остановилась на отметке 119,8 млрд. Именно этот сегмент сегодня служит главным доказательством того, что колоссальные инвестиции в ИИ могут окупиться. Конечно, при условии, что спрос на вычислительные мощности не пойдёт на спад.

Инвесторов, впрочем, волнует не столько инфраструктура, сколько базовый бизнес Google – поиск. Здесь квартал оказался слабее ожиданий. Google Search показал рост, но не дотянул до прогнозов. Хотя глава компании отметил, что этим летом поисковая активность достигла исторического пика благодаря чемпионату мира по футболу.
5 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:26
    Тема раскручивается до нельзя!
    Ещё и чиновники полосатии заняты тем, что б загнать всех, кого смогут, в стойло под знаком/флагом полосатии!
    Короче как всегда... "добрым словом и пистолетом"!
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 14:11
      Вот и ответ на заявления Рубио, что бы отказались от разработке ИИ и покупали всё у штатов.
  2. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 12:46
    Капитальные затраты компании за три месяца достигли 44,9 млрд. Доля серверов в этой сумме – 60%, ещё 40% пришлось на центры обработки данных и сетевое оборудование.
    Затраты в железо и инфраструктуру. Это правильные затраты. Нам бы такие. Нам же нужен полноценный ИИ? Наш президент на этот вопрос ответил недвусмысленно. А Гугл еще отобьет свои траты со сторицей.

    Бешеные затраты объясняются гонкой крупнейших корпораций занять (застолбить) свое место в мировой доле ИИ. Все окупится потом у лидеров этой гонки. Слабые - разорятся. И китайцы в этом деле не отстают.
    1. guga Звание
      guga
      0
      Сегодня, 13:43
      Затраты в железо и инфраструктуру. Это правильные затраты

      100%
      Бешеные затраты объясняются гонкой крупнейших корпораций занять (застолбить) свое место в мировой доле ИИ. Все окупится потом у лидеров этой гонки.

      И причем многократно.
      И эти же компании и будут на пике технологий.
      А остальные догонятъ и завидоватъ.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 13:50
    Google впервые в своей истории ушла в минус по свободному денежному потоку

    Отличная новость!
    Лучше вообще исчезла с орбиты на просторах инетах!