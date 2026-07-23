Google впервые в своей истории ушла в минус по свободному денежному потоку
1 4015
Впервые за всю историю публичного размещения акций Google отчиталась о квартальном отрицательном свободном денежном потоке. По итогам второго квартала 2026 года этот показатель составил минус 5,9 млрд долларов. Всё из-за беспрецедентных трат на ИИ-инфраструктуру.
Капитальные затраты компании за три месяца достигли 44,9 млрд. Доля серверов в этой сумме – 60%, ещё 40% пришлось на центры обработки данных и сетевое оборудование. Для сравнения: год назад эта цифра была вдвое меньше – 22,4 млрд.
Глава финансового блока пересмотрела прогноз капитальных расходов на 2026 год в сторону повышения – теперь компания закладывает 195–205 млрд вместо прежних 180–190 млрд. И это не предел: в 2027 году траты, по её словам, будут ещё выше.
Но называть происходящее бездумным сжиганием денег нельзя. Облачный бизнес компании показал впечатляющую динамику. Выручка достигла 24,77 млрд, что на 82% больше, чем годом ранее. Общая выручка также прибавила четверть и остановилась на отметке 119,8 млрд. Именно этот сегмент сегодня служит главным доказательством того, что колоссальные инвестиции в ИИ могут окупиться. Конечно, при условии, что спрос на вычислительные мощности не пойдёт на спад.
Инвесторов, впрочем, волнует не столько инфраструктура, сколько базовый бизнес Google – поиск. Здесь квартал оказался слабее ожиданий. Google Search показал рост, но не дотянул до прогнозов. Хотя глава компании отметил, что этим летом поисковая активность достигла исторического пика благодаря чемпионату мира по футболу.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация