То, что мы наблюдаем сейчас - это нечто, с чем я никогда раньше не сталкивался.

Секретная служба США сообщила о беспрецедентном уровне угроз в адрес президента Дональда Трампа.Представитель ведомства:По его словам, угрозы не только резко выросли в количестве, но и стали значительно более сложными. Особенно тревожит десятикратный рост случаев принудительной госпитализации людей с психическими расстройствами, подозреваемых в угрозах в адрес 47-го президента США.Заявление прозвучало накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоится в пятницу в Вашингтоне. Ожидается, что мероприятие посетит сам Дональд Трамп. Это происходит на фоне уже совершённых покушений на жизнь президента., а до этого - кандидата в президенты. В июле 2024 года на митинге в Пенсильвании Трамп чудом выжил после выстрела снайпера - пуля задела ему ухо. Второе покушение произошло в сентябре того же года на гольф-поле во Флориде. Оба инцидента привели к усилению мер безопасности, однако, как отмечает Секретная служба, уровень угроз продолжает расти.Эксперты связывают эскалацию с поляризацией американского общества. Секретная служба усилила меры защиты, однако признаёт, что ситуация остаётся крайне напряжённой. При этом добавляется, что угрожает Дональду Трампу и Иран. После убийства аятоллы Хаменеи - как бы ничего удивительного.