Секретная служба сообщает о «беспрецедентном росте угроз» в адрес Трампа

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Секретная служба сообщает о «беспрецедентном росте угроз» в адрес Трампа

Секретная служба США сообщила о беспрецедентном уровне угроз в адрес президента Дональда Трампа.

Представитель ведомства:



То, что мы наблюдаем сейчас - это нечто, с чем я никогда раньше не сталкивался.

По его словам, угрозы не только резко выросли в количестве, но и стали значительно более сложными. Особенно тревожит десятикратный рост случаев принудительной госпитализации людей с психическими расстройствами, подозреваемых в угрозах в адрес 47-го президента США.

Заявление прозвучало накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоится в пятницу в Вашингтоне. Ожидается, что мероприятие посетит сам Дональд Трамп. Это происходит на фоне уже совершённых покушений на жизнь президента., а до этого - кандидата в президенты. В июле 2024 года на митинге в Пенсильвании Трамп чудом выжил после выстрела снайпера - пуля задела ему ухо. Второе покушение произошло в сентябре того же года на гольф-поле во Флориде. Оба инцидента привели к усилению мер безопасности, однако, как отмечает Секретная служба, уровень угроз продолжает расти.

Эксперты связывают эскалацию с поляризацией американского общества. Секретная служба усилила меры защиты, однако признаёт, что ситуация остаётся крайне напряжённой. При этом добавляется, что угрожает Дональду Трампу и Иран. После убийства аятоллы Хаменеи - как бы ничего удивительного.
15 комментариев
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  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +4
    Сегодня, 12:18
    Особенно тревожит десятикратный рост случаев принудительной госпитализации людей с психическими расстройствами

    Так получается то что госпитализация ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ....и его тревожит этот рост?....так не госпитализируйте принудительно и рост упадет?)))
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 12:18
    Трамп мне напоминает уличного хулигана который решил поковырять палкой гнездо с злющими осами.
    Думает что он Господь Бог и может дергать его за бороду когда вздумается...это не так.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:25
      таки он как хулиган то и поступит - гнездо то расковыряет, а потом дёру даст и расхлёбывать другим придётся.
  3. Geshick Звание
    Geshick
    +2
    Сегодня, 12:19
    Забавно: психи угрожают психам! И это новости мирового масштаба...
  4. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +2
    Сегодня, 12:20
    Ничего удивительного - своими противоречивыми заявлениями Трамп окончательно раскачал и без того неустойчивую психику больных. Только вряд ли именно от этих людей будет исходить настоящая угроза этому болтливому нарциссу.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:20
    Психов тянет на тех, кто ведут себя так, что они принимают их ЗА СВОИХ.
    Хотя, опять же, вспоминается местная "ду/Р/очка", которая.. жила по принципу "ду/Р/очка, ду/Р/очкой, а свой троячек каждый день имела" и это при том, что зарплата/деньщина у многих, тогда, была поменьше! wink
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 12:22
    Особенно тревожит десятикратный рост случаев принудительной госпитализации людей с психическими расстройствами, подозреваемых в угрозах в адрес 47-го президента США.

    очень интиресный расклад - погрозил презику США = псих. а ежели не погрозил но материшь нашу страну, народ и делаешь нам гадости, но при это такие закидонцы устраиваешь на публике (объявляешь себя целителем и вершителем судеб человеческих, мир спасаешь, с пустотой здороваешься и т.д.) - это совсем не повод в психиатрию отправиться. очень интересный расклад.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Nexcom
      Особенно тревожит десятикратный рост случаев принудительной госпитализации .

      очень интиресный расклад - погрозил презику США = псих ..........
      АЙ-АЙ-АЙ Дмитрий! hi Это же не толерастно,------ КАРАТЕЛЬНАЯ ПСИХИЯТРИЯ!!! Это жеж признак ТОТАЛИТАРИЗЬМА! и где! В самой демократической стране !
      Так вчера сообщила Татьяна в других комментах, что американский ИИ, уже напечатал, что Трамп умер от бешенства lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:49
        Приветствую тезка hi ! Таки а чегой-то - я про карательную как-раз ни-ни. я про реальную психиатрию где болезным помогают понять что они не Наполеоны, Цезари и прочаи. Вот я про что. Они ж страдают в душе то, в редкие периоды здравомыслия - понимают в такие моменты что ущербные. laughing
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 13:08
          Как я читал раньше, что либерасты -диссиденты ---- СССР обвиняли а медицине КАРАТЕЛЬНОЙ, а страну ----- в тоталитаризЬме. А на самом деле было лечение больных людей и спекуляция на этом. Вот я сейчас это и вспомнил. Извиняюсь, что может неправильно выразился.
          К сожалению психбольных всегда использовали и продолжают использовать для всяких противозаконных действий. Известно, что в трудные жизненные моменты такие болезни могут обострятья, прогрессировать. Особенно, если ещё государством нагнетается истерия ---- война, гибель, угрозы. Тем более, что покушения были и было убийство КИРКА. Не говоря о том, что в США убийства их президентов были. И даже неуравновешенными людьми
  7. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +1
    Сегодня, 12:26
    Когда проснутся наши засланные казачки в США? Пора их будить и не только угрозы по интернету раскидывать а и молча работать, сжавши зубы. Без болтовни. "Или мы не такие?" ТМ.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 12:33
    Если бы это старое вороватой чучело реально кто то хотел бы убрать, давно был бы в земле. По моему его так же хотят убрать, как в ЕС травят полонием, а Навального дихлофосом. Вот Кеннеди убрали и никто не знает кто и как, свалили все на убогого.
  9. Karabin Звание
    Karabin
    0
    Сегодня, 12:44
    тревожит десятикратный рост случаев принудительной госпитализации людей с психическими расстройствами, подозреваемых в угрозах

    Рыбак рыбака видит из далека.
  10. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 12:45
    Особенно тревожит десятикратный рост случаев принудительной госпитализации людей с психическими расстройствами

    Интересно, а у нас практикуют принудительную госпитализацию людей с психическими расстройствами? А то слишком много развелось ......, желающих оказать помощь врагу за мизерные деньги или за обещания или мнимые угрозы.
  11. Комментарий был удален.
  12. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    0
    Сегодня, 13:06
    Ein deutsches Sprichwort sagt: „Wer Wind sät, derjenige wird Sturm ernten!“ Ich würde sagen: „Das hat Trump sich verdient!“ Wer Präsidenten entführt und Länder in die Steinzeit bombt, derjenige muss nicht erwarten, dass die Leute ihn mögen. Na ja, die blöden Yankees glauben ja bis heute, dass sie der Nabel der Welt sind.