Крупнейший прибалтийский авиаперевозчик близок к банкротству из-за убытков

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Крупнейший прибалтийский авиаперевозчик близок к банкротству из-за убытков

Мировая отрасль авиаперевозок погрузилась в один из самых масштабных за всю историю кризисов. Сказался дефицит и резкий рост стоимости авиакеросина, что стало следствием войны на Ближнем Востоке. Хотя проблемы лавинообразно начали расти далеко не вчера.

К примеру, базирующийся в Латвии титульный перевозчик прибалтийских стран airBaltic объявил об отмене тысяч рейсов в разгар новогоднего сезона в 2025-м. Компания объясняла срыв планов проблемами с техобслуживанием двигателей американской компанией Pratt & Whitney. Сказался и рост цен на топливо, хотя тогда он еще не шел ни в какое сравнение с нынешним подорожанием.

На сегодняшний день airBaltic так и не выбралась из кризиса. В апреле этого года латвийские власти объявили, что больше «не могут содержать» убыточного авиаперевозчика, хотя и выделили кредит в 30 млн евро. Этого не хватило, чтобы покрыть операционные издержки, связанные только с ростом стоимости топлива. Вернуть кредит следует до конца августа, но денег на это нет.

Премьер Латвии Андрис Кулбергс в начале этого месяца признал, что без дополнительных финансовых вливаний airBaltic может прекратить существование. Первый квартал 2026 года оказался тяжелым для латвийского перевозчика: убыток достиг 70 миллионов евро при обороте менее €150 млн. Правительство примет решение по дальнейшей судьбе крупнейшей прибалтийской авиакомпании в августе.

Исторически в каждой прибалтийской стране были свои национальные перевозчики, но ситуация изменилась. Эстонская компания Estonian Air прекратила операционную деятельность в 2015 году, а в 2024-м был признан банкротом ее преемник Nordica. В Литве есть авиакомпания WOW Air Lithuania, но она выполняет только региональные рейсы.
20 комментариев
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +4
    Сегодня, 12:35
    Чтоб они не делали,
    Не идут дела !
    Видно в понедельник
    Их мама родила !
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +3
      Сегодня, 12:38
      У них не было ни мамы ни папы, а только родитель номер один и родитель номер два. Вот из-за этого-то и все проблемы! :))))
    2. old64 Звание
      old64
      +5
      Сегодня, 12:43
      А можно так:
      Чтоб они не делали,
      Не идут дела !

      Может русофобия
      их в *опу завела.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +2
        Сегодня, 13:26
        Airbaltic в банкротном состоянии уже лет 10. Весь в кредитах. Лет 15 назад, был такой банк в Латвии, Krajbanka. Вледел им некий господин с российским гражданством, Антонов. Он уже тогда выделял кредиты авиакомпании. Но его местные накрыли, и ему еле удалось унести ноги в Россию. Кредит, уже ликвидируему банку, то есть Антонову в частности, конечно никто не отдал.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +5
    Сегодня, 12:35
    Пусть цены поднимут в 5 раз, делов то, ведь всем известно, что латыши очень богатый и счастливые люди, Вайкуле не даст соврать, недавно именно это заявила.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:38
      эта певица ртом уже заявила что готова взять автомат и защищаться от русских. wassat
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Виктор Сергеев
      Пусть цены поднимут в 5 раз, делов то, ведь всем известно, что латыши очень богатый и счастливые люди, Вайкуле не даст соврать, недавно именно это заявила.

      В Молдове подняли цены на заправку да и наверно на авиакеросин, так транзитные рейсы перестали заправляться.
      Запасаемся попкорном, ждём продолжения.
    3. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +2
      Сегодня, 12:59
      Цитата: Виктор Сергеев
      Пусть цены поднимут в 5 раз, делов то, ведь всем известно, что латыши очень богатый и счастливые люди, Вайкуле не даст соврать, недавно именно это заявила.

      Эта компания кормушка для чиновников. По логике вещей, она должна была обанкротиться уже давно. И каждый раз из бюджета вливали деньги.
      Правда сейчас ситуация изменилась. Появилась ещё одна бездонная дыра Rail Baltic.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 12:40
    Собственная авиакомпания - типа обязательный атрибут любой суверенной страны. А какое отношение к этому имеют прибалтийские сявки? Они странами-то с большой натяжкой могут считаться, а уж суверенными - это вообще анекдот.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:43
      вот и хорошо - котомку за спину с хавчиком на пару дней, посох в руки и пешком по обочине....
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 13:40
        Цитата: Nexcom
        и пешком по обочине....

        по шпалам... старый фильм На подмостках сцены начинается как раз путешествием по шпалам, где замечается о том "сколько удобства для пешехода дальнего следования", правда попутчица замечает, что "для девушки шпалы надо почаще класть", но... а так самолеты не летают, с поездами проблемы
        Для обеспечения финансового баланса предприятия за 2025 год правительство Латвии выделило ЛЖД €24 497 677. Недавно председателю правления ЛЖД Артису Гринбергсу задали вопрос: каков бизнес-план компании и есть ли возможности содержать инфраструктуру без необходимости запрашивать такое огромное финансирование? Из ответов Гринбергса становится ясно, что никакого плана, который позволил бы компании выйти хотя бы на самоокупаемость, нет.. 2026 год... В I квартале по инфраструктуре ЛЖД было перевезено всего лишь 1,85 млн т грузов, что на 18,3% меньше, чем годом ранее.. . С 1 июня РФ ввела двойной тариф на железнодорожные перевозки в направлении Латвии, Эстонии ... Председатель правления ЛЖД Артис Гринбергс предрек, что это решение повлияет не только на Латвийскую железную дорогу, но и на портовый бизнес. «Это называется — прощай, долгожданный транзит из Китая, Казахстана. Нам столько обещали, что именно он нас спасет, но — нет. Уж через Латвию эти страны свои грузы теперь вряд ли пошлют. ... нашу железную дорогу, у которой средств нет даже на то, чтобы просто поддерживать свою инфраструктуру в рабочем состоянии, скоро, похоже, придется разбирать на рельсы…» — со скорбью пишет латвийский журналист Павел Кириллов. https://iz.ru/2125688/viktor-nedelin/okonchatelnoe-reshenie-rossiia-lishaet-nedruzhestvennye-strany-vozmozhnosti-zarabatyvat-na-tranzite
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 12:41
    Да и хpен то с ними! Со всеми. А вообще, закономерно это. Куда и кому там летать то? Прибалты вообще большие оригиналы. Будучи морскими и воздушными воротами России могли бы деньгу лопатой грести, но выбрали роль европской прислуги за все.
  5. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +2
    Сегодня, 12:42
    Надо им ещё больше инвестировать в зелибобу и тогда не только авиакомпании встанут но и авто будут на педальной тяге использовать.
  6. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 12:51
    "Эх, сгорел сарай, гори и хата!"
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:57
    Крупнейший прибалтийский авиаперевозчик близок к банкротству ❞ —

    — А кроме «крупнейшего», других-то, похоже, и нету ...
  8. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 13:13
    авиакомпания жила за счет того что россияне через Латвию летали в Европу
    сами отказались от полетов к нам, лишились пассажиров
    аналогично и финская авиакомпания в таком же положении

    Baltic - по английски произносится Болтик
    вот такой он АероБолтик ))))
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: ОлегEKB
      Baltic - по английски произносится Болтик

      Болтик с правой резьбой, а гайка с левой резьбой???
      Тут мата и какой-то мамы здесь не обойтись... wassat
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:17
    Прибалтийские львы , возомнили себя галактическими центрами . А оказалось, что существует отдача. Сперва они запретили летать русскими ,через свою территорию, а потом отказались от русского топлива. Когда русские отказали пролет через свою территорию ,дела стали совсем плохие ,а потом хозяин поднял ценник на топливо.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:29
    без дополнительных финансовых вливаний airBaltic может прекратить существование
    Вот и чудненько!
  11. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 13:37
    Да чтоб они сдохли... Плевать на них слюной... Мервый враг- самый лучший...