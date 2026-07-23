Крупнейший прибалтийский авиаперевозчик близок к банкротству из-за убытков
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Мировая отрасль авиаперевозок погрузилась в один из самых масштабных за всю историю кризисов. Сказался дефицит и резкий рост стоимости авиакеросина, что стало следствием войны на Ближнем Востоке. Хотя проблемы лавинообразно начали расти далеко не вчера.
К примеру, базирующийся в Латвии титульный перевозчик прибалтийских стран airBaltic объявил об отмене тысяч рейсов в разгар новогоднего сезона в 2025-м. Компания объясняла срыв планов проблемами с техобслуживанием двигателей американской компанией Pratt & Whitney. Сказался и рост цен на топливо, хотя тогда он еще не шел ни в какое сравнение с нынешним подорожанием.
На сегодняшний день airBaltic так и не выбралась из кризиса. В апреле этого года латвийские власти объявили, что больше «не могут содержать» убыточного авиаперевозчика, хотя и выделили кредит в 30 млн евро. Этого не хватило, чтобы покрыть операционные издержки, связанные только с ростом стоимости топлива. Вернуть кредит следует до конца августа, но денег на это нет.
Премьер Латвии Андрис Кулбергс в начале этого месяца признал, что без дополнительных финансовых вливаний airBaltic может прекратить существование. Первый квартал 2026 года оказался тяжелым для латвийского перевозчика: убыток достиг 70 миллионов евро при обороте менее €150 млн. Правительство примет решение по дальнейшей судьбе крупнейшей прибалтийской авиакомпании в августе.
Исторически в каждой прибалтийской стране были свои национальные перевозчики, но ситуация изменилась. Эстонская компания Estonian Air прекратила операционную деятельность в 2015 году, а в 2024-м был признан банкротом ее преемник Nordica. В Литве есть авиакомпания WOW Air Lithuania, но она выполняет только региональные рейсы.
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