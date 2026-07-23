На Украине заявляют о полной остановке судоходства в подконтрольные Киеву порты

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На Украине заявляют о полной остановке судоходства в подконтрольные Киеву порты

По словам украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого, в настоящее время полностью остановилось судоходство в подконтрольные киевскому режиму морские порты.

Высоцкий посетовал, что если еще недавно в украинские порты ежедневно заходило как минимум четыре-пять торговых судов, то сейчас на фоне постоянных атак ВС РФ морской трафик полностью прекратился. При этом соответствующее решение было принято судовладельцами — Киев со своей стороны ничего не ограничивал.



Украинский министр утверждает, что сейчас Киев готовится принять определенные меры, направленные на восстановление стабильной работы морского коридора, однако их детали пока не раскрываются. В частности, Высоцкий надеется, что после резкого роста рисков и последующей остановки работы с украинскими портами судовладельцы оценят ситуацию, после чего постепенно начнут адаптироваться к новым реалиям. Однако пока неизвестно, как долго продлится вынужденная пауза.

Как известно, в ответ на удары украинских боевиков по российским судам в Азовском море ВС РФ начали системную работу по изоляции Украины с моря. На фоне угрозы ударов наших «Гераней» по направляющимся в украинские порты судам крупнейшая датская компания - оператор морских перевозок Maersk предпочла полностью отказаться от взаимодействия с Киевом. В то же время наши военные планомерно уничтожают портовую и прочую инфраструктуру в окрестностях Одессы.

Между тем экс-глава украинского МИД Кулеба прогнозирует, что из-за прекращения морских перевозок на подконтрольных Киеву территориях уже скоро могут начаться перебои с поставками продовольствия.
40 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +13
    Сегодня, 12:41
    Такого результата можно/нужно было достигнуть ГОРАЗДО РАНЬШЕ!
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +5
      Сегодня, 12:42
      Пишут что 22 и 23 июля в украинские порты не зашло ни одно судно.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:35
        Что сказать... посмотрим, как оно дальше пойдёт... или не пойдёт... request
    2. Перейра Звание
      Перейра
      -1
      Сегодня, 12:43
      Патриоты России в руководстве одолели предателей?
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +7
        Сегодня, 12:45
        Ответка за работу украинских БПЛА по судам в Азовском и Черном морях.
        1. ian Звание
          ian
          +3
          Сегодня, 13:07
          Ответками война не выигрывается. Ну, видимо и цель такая не стояла.... request
    3. Grossvater Звание
      Grossvater
      0
      Сегодня, 12:43
      "Как жаль, что все, кто умеет управлять государством, уже работают парикмахерами и таксистами". Франсуа Миттеран.
      1. Karabin Звание
        Karabin
        +4
        Сегодня, 13:13
        "Как жаль, что все, кто умеет управлять государством, уже работают парикмахерами и таксистами". Франсуа Миттеран.

        Как жаль, что некоторые, кто умеет развлекать на корпоративах, заведовать клубом,работать гинекологом, уже управляют недогосударствами, государствами и евросоюзами. Неизвестный Автор.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:34
        А ещё среди комиков полно тех, у кого "ума палата"! wink
    4. Правдодел Звание
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 13:03
      Такого результата можно/нужно было достигнуть ГОРАЗДО РАНЬШЕ!

      Согласен, что это нужно было делать раньше. Может уже бы война на Украине закончилась.
      Но, лучше - поздно, чем никогда.
      Только не стал бы принимать все эти визги, крики и вопли хох....лов, что все пропало, клиент уезжает за чистую монету, т.к. они - гады -укробандерлоги лгут, как гадят всем и вся..
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:37
        Заявление, что ДЕЛО СДЕЛАНО, означает лиш одно... надо внимательно присмотрется, что сделано, как сделано и... в общем, понятно. soldier
    5. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 13:05
      Цитата: rocket757
      Такого результата можно/нужно было достигнуть ГОРАЗДО РАНЬШЕ!

      Раньше был договорнячок- мухи отдельно, котлеты отдельно. Пока они его открыто не нарушили- под эту сурдинку в Незалежну морем перли все что угодно. Странная Военная Операция к сожалению так работает везде.... request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:38
        Мутно было... а будет ли дальше все прозрачно, понятно... поживём увидим.
    6. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -3
      Сегодня, 13:26
      rocket757
      Ну думается это ненадолго. Наши яростно ответили за Азов, получили результат и в связи с тем что мынетакие, прекратят блокаду портов Украины.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:40
        Хочется верить, но... как то не получается!
        Не всегда и не во всем, но давлеет над нами это недоверие к верхним и для этого хватает причин!
  2. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +8
    Сегодня, 12:41
    Ну, на продовольствие-то хунте плевать - то у хлопов проблемы, не у панов! А вот возможность продать продовольствие и купить оружие ... Это -реальна япроблема. и не решаемая по определению
  3. красноярск Звание
    красноярск
    +4
    Сегодня, 12:45
    [/quote]На Украине заявляют о полной остановке судоходства в подконтрольные Киеву порты[quote]

    Ну вот, это то, что надо. Теперь срочно надо заняться сухопутными маршрутами поставок вооружения на Окраину. Не снижая давления на порты.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +4
      Сегодня, 12:57
      Цитата: красноярск
      Теперь срочно надо заняться сухопутными маршрутами поставок вооружения на Окраину.

      Локомотивы давно и активно выбивают. Сейчас взялись за автофуры и заправки в прифронтовых областях.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 13:52
        Цитата: rytik32

        Локомотивы давно и активно выбивают. Сейчас взялись за автофуры и заправки в прифронтовых областях.

        Ну, автофур в европах видимо-невидимо. С локомотивами проще - ширина колеи играет нам на руку.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:27
      Ж/Д в приоритете. Ни одного состава с той стороны
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 12:48
    Специально, дабы наши верхи забалдели раньше времени.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 12:52
      Цитата: dnestr74
      Специально, дабы наши верхи забалдели раньше времени.

      А ваши верхи, они кто? Я только одного знаю в украинских верхах, который балдеет. yes
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        -2
        Сегодня, 13:22
        Я с Урала, вам личности перечислить?
  5. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    -6
    Сегодня, 13:01
    Ерунда. Сейчас ветерок "Дух Анкориджа" подгонит и все вернется на круги своя. БЭКи будут топить ЧФ, а "Украинские" БПЛА будут убивать детей.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      -4
      Сегодня, 13:17
      Шо? Я что-то не то сказал?
      Ну поглядим услышим.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Roman_VH
      Ерунда. Сейчас ветерок "Дух Анкориджа" подгонит и все вернется на круги своя. БЭКи будут топить ЧФ, а "Украинские" БПЛА будут убивать детей.

      Дух "Анкориджа" давно сдох и выветрился, остался пыль под ногами.
  6. shm_kv Звание
    shm_kv
    +1
    Сегодня, 13:01
    Судя по тому, что ночь были попадания по судам, то полностью не остановлено. украинец как всегда врет. Но системная работа в этом направлении радует, может быть блокада портов будет первое, что смогут довести до конца.
  7. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 13:03
    Лукавят хитроопые, снизили да, а до полн остановке вряд ли. Пишут чтобы наши перестали долбить.
  8. tehnix Звание
    tehnix
    0
    Сегодня, 13:05
    Не знаю совпадение какое или нет, но, после обстрела вражеских сухогрузов, 3 дня по ночам "за окном в небе не бахает". Неделю назад еще "бахало" по нескольку раз, а то и больше 10-ти... В газетах писали, что в июне около 30ти беспилотников в день у нас сбивали. Сейчас уже несколько дней 2-4
  9. shm_kv Звание
    shm_kv
    +2
    Сегодня, 13:06
    Не стоит еще забывать, что большая часть БЭКов запускается с "зерновых" сухогрузов.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 13:09
    ух ты, а что мешало от сделать в 22 или 23 году?
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:11
    Это надо было делать с первого дня СВО. Тогда еще бы не известно ,где была бы ЛБС
  12. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 13:15
    Вопрос в том, как долго это продлится, зимой казалось, что ещё немного и Киев станет не пригоден для жизни, однако...
    Мы конечно надеемся, что наше руководство начало войну с целью разгрома противника, но скорее всего будут заключены некие договорённости и порты возобновят работу, в обмен на что нибудь, допустим на общение хох-лов не атаковать нпз.
  13. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 13:20
    Новая реальность должна быть такой.
    Если на Украину плывёт хотя бы щепка,то надо топить даже эту щепку.
  14. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 13:24
    Житница СССР, как оне балакали - аграрная супердержава, а оно вона как, проблемы с продовольствием. Дык меньше продавайте, жрите сами.😀😀
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:10
      Цитата: lukash66
      Житница СССР, как оне балакали - аграрная супердержава, а оно вона как, проблемы с продовольствием. Дык меньше продавайте, жрите сами.😀😀

      И тем самим создадут себе пресловутую слово "голодомор" на фоне отсутствия сбыта старого/нового урожая....
  15. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 13:27
    "полное" навсегда? или до очередной вони анкориджа?
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 13:30
    Прибедняются xoxлатые... Надо продолжать рушить порты до их реального разрушения...
    Посмотрим, на сколько уменьшится поток беспилотников на территорию России.
  17. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 13:33
    Цитата: Orange-Bigg
    Ответка за работу украинских БПЛА по судам в Азовском и Черном морях.

    В эту "игру" можно играть вдвоём.
  18. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 13:38
    Цитата: Roman_VH
    Шо? Я что-то не то сказал?
    Ну поглядим услышим.

    Цэ ваши мрii