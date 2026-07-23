США возобновили удары по Ирану стратегической авиацией, эскалация продолжается
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Соединенные Штаты в ходе ночного удара по Ирану применили стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Как отмечает Axios, это первое применение американцами стратегической авиации после возобновления ударов 12 дней назад.
Один стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer принял участие в ночной атаке на Иран. Самолет взлетел с британской авиабазы Фэрфорд, нанес удары по иранским объектам и вернулся обратно в Великобританию. Подчеркивается, что это первое после возобновления боевых действий на Ближнем Востоке боевое применение стратегического бомбардировщика, до этого американцы обходились самолетами с авианосцев и местных авиабаз.
Как предполагается, в ближайшие дни США перейдут к масштабным ударам стратегической авиацией по Ирану, самолеты-заправщики готовы к поддержке новых ударов. Трамп пока не определился со сроками, но, судя по заявлениям представителей Белого дома, американский лидер считает, что бомбардировки сделают Тегеран «сговорчивее».
Между тем в Великобритании или что-то знают, или заранее подстраховались, но Лондон отозвал своих дипломатов из Тегерана, а МИД Соединенного королевства сделал два заявления, подчеркнув, что гражданам Великобритании нужно быть готовым к тому, что гражданские самолеты из Ирана в ближайшие дни перестанут летать, и британцам настойчиво рекомендуют не посещать Израиль.
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