США возобновили удары по Ирану стратегической авиацией, эскалация продолжается

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США возобновили удары по Ирану стратегической авиацией, эскалация продолжается

Соединенные Штаты в ходе ночного удара по Ирану применили стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Как отмечает Axios, это первое применение американцами стратегической авиации после возобновления ударов 12 дней назад.

Один стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer принял участие в ночной атаке на Иран. Самолет взлетел с британской авиабазы Фэрфорд, нанес удары по иранским объектам и вернулся обратно в Великобританию. Подчеркивается, что это первое после возобновления боевых действий на Ближнем Востоке боевое применение стратегического бомбардировщика, до этого американцы обходились самолетами с авианосцев и местных авиабаз.



Как предполагается, в ближайшие дни США перейдут к масштабным ударам стратегической авиацией по Ирану, самолеты-заправщики готовы к поддержке новых ударов. Трамп пока не определился со сроками, но, судя по заявлениям представителей Белого дома, американский лидер считает, что бомбардировки сделают Тегеран «сговорчивее».

Между тем в Великобритании или что-то знают, или заранее подстраховались, но Лондон отозвал своих дипломатов из Тегерана, а МИД Соединенного королевства сделал два заявления, подчеркнув, что гражданам Великобритании нужно быть готовым к тому, что гражданские самолеты из Ирана в ближайшие дни перестанут летать, и британцам настойчиво рекомендуют не посещать Израиль.
3 комментария
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  1. RockerMan Звание
    RockerMan
    -1
    Сегодня, 13:09
    Доставали бы персы до мелкобритов, жахнули бы не задумываясь, жаль нет у них таких средств доставки.
    А мы что можем, вот подтвердили что "привержены духу Анкориджа", прям гордость берет.
  2. LASVEGAS Звание
    LASVEGAS
    +2
    Сегодня, 13:19
    " .. рекомендуют не посещать Израиль ", понимают, что ответка будет. Жаль, что у сильных духом иранских рулевых нет сильного оружия ответа, тогда бы и евреи перестали посещать свой бывший Израиль 👌
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 13:47
    Во будет визгу , если иранцы собьют это летающий сарай.