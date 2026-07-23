Суд вынес приговор подростку за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска

Восемь лет колонии – такой приговор вынес суд 16-летнему жителю Ноябрьска. Его признали виновным в поджоге вертолёта Ми-8, который стоял на стоянке местного аэропорта.Инцидент произошёл в сентябре 2024 года. Тогда двое подростков по наводке кураторов из Украины пробрались на территорию аэропорта через проём в ограждении и подожгли технику. Сумма ущерба, причинённого авиакомпании, превысила 59 млн рублей. За выполнение задания исполнителям пообещали 4 млн рублей. Их, к слову, так и не выплатили.При попытке скрыться с места поджога оба подростка были задержаны. К тому моменту они уже получили ожоги. Выяснилось и то, что ранее они уже успели поджечь вышку сотовой связи.16-летнего фигуранта суд признал виновным в теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору и повлёкшем крупный материальный ущерб. Ему назначено 8 лет воспитательной колонии. 13-летний соучастник к уголовной ответственности не привлекается в силу возраста и направлен в закрытое учреждение.Помимо несовершеннолетних исполнителей, к уголовной ответственности привлечены и другие лица. В их числе работник службы охраны и руководитель аэропорта – за нарушения в сфере транспортной безопасности. Привлечён и местный житель, который знал о планируемом теракте и не сказал об этом органам.

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