Суд вынес приговор подростку за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска

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Суд вынес приговор подростку за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска


Восемь лет колонии – такой приговор вынес суд 16-летнему жителю Ноябрьска. Его признали виновным в поджоге вертолёта Ми-8, который стоял на стоянке местного аэропорта.



Инцидент произошёл в сентябре 2024 года. Тогда двое подростков по наводке кураторов из Украины пробрались на территорию аэропорта через проём в ограждении и подожгли технику. Сумма ущерба, причинённого авиакомпании, превысила 59 млн рублей. За выполнение задания исполнителям пообещали 4 млн рублей. Их, к слову, так и не выплатили.

При попытке скрыться с места поджога оба подростка были задержаны. К тому моменту они уже получили ожоги. Выяснилось и то, что ранее они уже успели поджечь вышку сотовой связи.

16-летнего фигуранта суд признал виновным в теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору и повлёкшем крупный материальный ущерб. Ему назначено 8 лет воспитательной колонии. 13-летний соучастник к уголовной ответственности не привлекается в силу возраста и направлен в закрытое учреждение.

Помимо несовершеннолетних исполнителей, к уголовной ответственности привлечены и другие лица. В их числе работник службы охраны и руководитель аэропорта – за нарушения в сфере транспортной безопасности. Привлечён и местный житель, который знал о планируемом теракте и не сказал об этом органам.
31 комментарий
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    -8
    Сегодня, 13:13
    В этом случае ребенку надо было дать возможность сперва возместить ущерб и только потом отсидеть. Я думаю такой урок пошел бы скорее на пользу
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 13:19
      Цитата: APASUS
      В этом случае ребенку

      простите, кому?!!!!!!
      Цитата: APASUS
      Я думаю такой урок пошел бы скорее на пользу
      если зверь вкусил крови его нужно пристрелить
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        +1
        Сегодня, 13:50
        Цитата: Василенко Владимир
        простите, кому?!!!!!!

        У него есть папа с мамой, наверняка нефтяники Сибири, если воспитали долболюба, то пусть платят. Не вижу никаких противоречий закону, здравому смыслу и ответственности за своего утырка.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +3
          Сегодня, 14:00
          У него есть папа с мамой, наверняка нефтяники Сибири,

          на момент совершения преступления 16-летнего жителя Ноябрьска - отец находился на СВО, кстати...
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 14:12
            Цитата: Дедок
            отец находился на СВО, кстати...

            а сынка ему в спину стрелял
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 14:12
          Цитата: AlexSam
          У него есть папа с мамой

          их этой логики мы все ребенки, даже те кому за 50
      2. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:18
        если зверь вкусил крови его нужно пристрелить

        вы про бывшее руководство нашего МО, которое уже сидит или ждет приговора?
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 13:22
      Цитата: APASUS
      В этом случае ребенку надо было дать возможность сперва возместить ущерб и только потом отсидеть .....

      Думаю, родители будут возмещать. Может и те, кто знали recourse
    3. Seamaster Звание
      Seamaster
      -1
      Сегодня, 13:45
      Вы имеете в виду изъять у него почку, роговицы глаз и ещё что-нибудь из организма?
      А как иначе он сможет возместить 59 миллионов?
      Собирать пустые бутылки по городу?
  2. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +11
    Сегодня, 13:19
    В 1986 я иногда попадал на караул на в общем то нестратегическом аэродроме в Казахстане. Дак вот, командир части в мозги вбивал: увидел какую то хрень -сразу стреляй. А то, что ты пробормотал: "стой кто идет, выстрел в воздух" забудь. Вся часть подтведит. .
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 13:44
      Ночью тепловизора сильно не хватало, поэтому было слегка страшновато и от страха действительно хотелось стрелять во всё, что движется..
    2. Виталий161 Звание
      Виталий161
      0
      Сегодня, 13:45
      сразу стреляй
      Устав караульной службы запрещает открытие огня на поражения без явной угрозы жизни и здоровья караульного или угрозы охраняемого объекта, как и без предупреждения и предупредительного выстрела, я 2 раза в карауле стоял всего но помню еще что то
    3. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:02
      Дак вот, командир части в мозги вбивал: увидел какую то хрень -сразу стреляй.

      дык, вы откройте статьи, здесь на ВО, того времени...
      там ни какой охраны, там ДЫРКИ в заборе были...
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 13:19
    Была статья об этих уродах, когда совершили. Но без подробностей. Сейчас нам уже всё рсссказали про всех.
    К сожалению, почти 2 года прошло , а ситуация с подобными вражинами не улучшается. После совершеннолетия срок для преступников увеличится. Интересно, какие семьи их воспитали. Да и те, кто знал ---- о чём думали
  4. Scaffold Звание
    Scaffold
    +4
    Сегодня, 13:21
    Цитата: Мрачный Жнец
    В 1986 я иногда попадал на караул на в общем то нестратегическом аэродроме в Казахстане. Дак вот, командир части в мозги вбивал: увидел, какуюто хрень, сразу стреляй. А то, что ты пробормотал: "стой кто идет, выстрел в воздух" забудь. Если надо, вся часть подтведит. .

    А нагар на чистую первую пулю тоже нанесут?
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Scaffold
      А нагар на чистую первую пулю тоже нанесут?

      Смысл не в стрельбе на поражение сразу, смысл не тратить время на окрик. Первый выстрел выше, потом на поражение.
      Мне когда то, начкар так же говорил. Нефиг орать, очередь выше, потом на поражение. Свои знают и не полезут, а чужие полезут, спрашивать не будут, решать будут секунды.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:13
        Смысл не в стрельбе на поражение сразу, смысл не тратить время на окрик

        а Устав?
        там так и написано?
    2. Мрачный Жнец Звание
      Мрачный Жнец
      0
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Scaffold
      Цитата: Мрачный Жнец
      В 1986 я иногда попадал на караул на в общем то нестратегическом аэродроме в Казахстане. Дак вот, командир части в мозги вбивал: увидел, какуюто хрень, сразу стреляй. А то, что ты пробормотал: "стой кто идет, выстрел в воздух" забудь. Если надо, вся часть подтведит. .

      А нагар на чистую первую пулю тоже нанесут?

      Вы видимо никогда не сталкивались с МВД. Нанесут, если надо будет
      Я говорю про 1986 год.
    3. Виталий161 Звание
      Виталий161
      0
      Сегодня, 14:10
      А нагар на чистую первую пулю тоже нанесут?
      Ну человек сказал же, можно палить сходу в карауле, что вы привязались, ей богу(сарказм ежели что)
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:24
    " хорошие детки". Не научили вести себя- в семье. Научат- в тюрьме. " спасибо" родителям,за " воспитание".
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Андрей Николаевич
      Не научили вести себя- в семье. Научат- в тюрьме.

      этих уже ни кто ни чему не нучит, были шакалятами, выйдут шакалами
  6. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 13:26
    либерда в мозгах молодёжи. "святые" 90-е и далее "тучные" воровские с идеологией поклонения Западу
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:28
    местный житель, который знал о планируемом теракте и не сказал об этом органам.
    Что значит привлечён? Сообщник террористов/предателей, должен сидеть... сидеть.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 13:31
      Цитата: rocket757
      Сообщник террористов/предателей, должен сидеть... сидеть.

      лучше лежать, на пару метров ниже уровня земли
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:41
        Тоже вариант... каждому по заслугам, можно и по закону, "если выбранный цвет чёрный"!
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 13:44
    Вся жизнь под хвост, пожизненный позор и выплата ущерба.
  9. Napayz Звание
    Napayz
    +1
    Сегодня, 13:49
    За несовершеннолетних несут ответственность РОДИТЕЛИ или ОПЕКУНЫ.
  10. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:57
    13-летний соучастник к уголовной ответственности не привлекается в силу возраста и направлен в закрытое учреждение.
    Чем оно отличается от, условно, тюрьмы?
  11. Goldmitro Звание
    Goldmitro
    0
    Сегодня, 14:00
    За выполнение задания исполнителям пообещали 4 млн рублей.

    К сожалению западные "ценности" , поддерживаемые нашими либерастами лезут к нам из всех щелей и особенно опасны для молодого поколения. Следствие этого - культ жадности, срубить бабла и побольше любой ценой!
  12. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 14:00
    Ну, что же, итог и наказание справедливы. Но, по всей видимости, должны ответить и родители, раз это были несовершеннолетние. Ну, и извечный вопрос : должно ли быть наказание карающим, или караюше- воспитательным, вернее перевоспитательным, поскольку этих малолентих негодяев уже воспитали.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:14
      давайте честно, этих уже не перевоспитать