Рубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа»
3 68943
Так называемый «дух Анкориджа» больше не работает, для достижения мира на Украине нужны новые идеи. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Глава американского Госдепа и ранее заявлял, что в прошлом году на Аляске не заключались никакие соглашения и США не давали никаких обещаний России. Мол, Москва нас неправильно поняла. Сегодня, выступая перед журналистами, он свои слова подтвердил, заявив, что у США есть идеи, как завершить войну на Украине, но они не имеют никакого отношения к Анкориджу.
По словам Рубио, который не является сторонником восстановления отношений с Москвой, российские предложения по миру неприемлемы для Украины, поэтому нужны какие-то другие условия, которые устроят Киев. Другими словами, госсекретарь США прямо сказал, что США не намерены придерживаться «духа Анкориджа», а будут искать некий «компромисс», который устроит обе стороны конфликта.
Российские мирные предложения не были приемлемы для Украины в то время, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям.
С другой стороны, США сейчас не до Украины, они увязли в конфликте с Ираном и не могут из него выйти.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация