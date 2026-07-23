Рубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа»

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Рубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа»

Так называемый «дух Анкориджа» больше не работает, для достижения мира на Украине нужны новые идеи. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Глава американского Госдепа и ранее заявлял, что в прошлом году на Аляске не заключались никакие соглашения и США не давали никаких обещаний России. Мол, Москва нас неправильно поняла. Сегодня, выступая перед журналистами, он свои слова подтвердил, заявив, что у США есть идеи, как завершить войну на Украине, но они не имеют никакого отношения к Анкориджу.



По словам Рубио, который не является сторонником восстановления отношений с Москвой, российские предложения по миру неприемлемы для Украины, поэтому нужны какие-то другие условия, которые устроят Киев. Другими словами, госсекретарь США прямо сказал, что США не намерены придерживаться «духа Анкориджа», а будут искать некий «компромисс», который устроит обе стороны конфликта.

Российские мирные предложения не были приемлемы для Украины в то время, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям.

С другой стороны, США сейчас не до Украины, они увязли в конфликте с Ираном и не могут из него выйти.
43 комментария
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  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +4
    Сегодня, 13:28
    Дух протух и испустил дух. Смрад окутал наш Кремль. Безволие, бессилие, позорное позорище.
    1. Mike777 Звание
      Mike777
      +1
      Сегодня, 13:34
      Did the Kremlin adhere to Anchorage spirit, big no, that was deplomacy, the most important thing is the military action continues until the Kremlin goal will be achieved either militarily or deplomacy. Nobody deceived anyone
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +3
        Сегодня, 13:51
        Не знаю, чего там думает Рубио о "духе Анкориджа", но сам Трамп думает даже не столько об Америке, сколько об обогащении самого себя любимого, своей родни и своих клевретов во власти на торговле эмоций от своего пиар-имиджа на посту президента США и возможностями американских ВПК на фоне американской прокси-войны в лице страны 404, ЕС и НАТО с Россией.
        А также на фоне американо-израильской войны со своим клевретом Нетаньяху против Ирана и стран БВ.
        1. ПВВ22121922 Звание
          ПВВ22121922
          +1
          Сегодня, 14:03
          Татьяна, не без этого. Но это на 25м месте. Нам важно и нужно то, что делает или не делает Кремль
        2. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          +1
          Сегодня, 14:16
          Для "остановки" СВО необходимы не какие-то "новые" идеи потомков беглых кубинских "гусанос". А, для начала (только для начала...) ЯСНЫЙ и ОФИЦИАЛЬНЫЙ (на бумаге) ОТВЕТ конкретно Дяди Сэма, на требования Москвы, направленные США и всем членам реликта "НАТО" в конце 2021-го года...

          Увы, всё больше складывается впечатление, что и сама Москва, на получении такого ответа на её ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ не "настаивает". И, даже публично о нём "вспоминать" уклоняется и "стесняется". А это сильно "нехорошо есть"...
      2. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        +2
        Сегодня, 14:07
        нет, ну надо же! игра что ли такая: "обмани меня, а я не стану все твои измены вспоминать"? на русской территории война, русские убивают русских. Играем до упора? почему не в Техасе? не в Шотландии? и тп. Бессилие и безволие Кремля, опутанного трубопроводами, кагалом "предпринимателей" и собственной плутократией...
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +10
      Сегодня, 13:36
      Вот песков говорит, что скоро приедут двое из ларца( витков и зятьков) и мы опять чем-нибудь подушимся..... Неистребимая тяга общаться с циничными брехунами, а для чего не понятно. negative
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +4
        Сегодня, 13:45
        Какие новые идеи для уничтожения нацистов устроят Рубио? Болтун-русофоб решил опять поморочить мозги Кремлю. Боюсь как бы опять не получился очередной "дух"
      2. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        +1
        Сегодня, 14:12
        им так надо.хотят сохранить себя в западной парадигме. позорное позорище
  2. Перейра Звание
    Перейра
    +13
    Сегодня, 13:29
    Надеюсь, Рубио окончательно похоронил вонь Анкориджа? Наши славословы наконец-то заткнутся?
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Перейра
      Надеюсь, Рубио окончательно похоронил вонь Анкориджа?

      Так он ставит условия еще жестче. Надежда только на то, что наши представители не поведутся.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 13:30
    на Украине нужны новые идеи.
    . да ладно, все надо делать как и раньше... нет человека/государства, нет и проблемы!
    Так делали раньше, зачем искать новое, заморачиваются, опыт предков.... проверено временем! soldier
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +2
      Сегодня, 14:09
      безусловно! укробандеронедогосударственность должна быть уничтожена, русские территории воссоединены
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:23
        Это наша земля... а люди, всякое бывало в нашей истории!!!
        Друг/брат становился врагом... а тот, с которым раньше знатся/водится не хотел, вдруг становится надёжные, если не другтм/братом, то надёжным партнёром!!!
        Время и труд, все перетрут... особенно, если труд совместный, плечом к плечу, рука об руку!!!
        Так бывало раньше, так МОЖЕТ ПОЛУЧИТСЯ И СЕЙЧАС! soldier
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 13:32
    Цитата: Рубио:
    для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа»
    нас опять обманули?! belay
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      -3
      Сегодня, 13:37
      нас опять обманули?! belay

      а в чем нас обманули?
      никто боевые действия не останавливал, все идет своим чередом
      1. LaraM Звание
        LaraM
        +2
        Сегодня, 14:00
        а в чем нас обманули?
        никто боевые действия не останавливал, все идет своим чередом

        Каким своим чередом? убивание русских идет своим чередом? вообще-то на Аляску и летал деятель с кучей народа, чтобы добиться остановки убийства. но убийство продолжается "по плану", своим чередом.
  5. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 13:34
    «дух Анкориджа» больше не работает, для достижения мира на Украине нужны новые идеи. Об этом заявил госсекретарь США

    А давайте-ка договариваться на новых условиях - подводит к мысли своих кремлевских партнеров Рубио. Те, и без того минимальные, требования уже не устраивают американских "друзей".
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 13:35
    США готовы сыграть конструктивную роль в завершении украинского конфликта, заявил Рубио после встречи с Лавровым. Отключат Starlink? Перестанут продавать оружие Европе? Перестанут поставлять вооружения? Убьют Зеленского? Вернут украденные у РФ $300 ярдов? Восстановят "Северные потоки" за свой счет ?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +3
      Сегодня, 13:52
      На что может быть готов Фашингтон (все равно, какой там как раз прэзик)????
      США НИКОГДА не была миролюбивым государством и никогда таким не будет!!!
    2. LaraM Звание
      LaraM
      +1
      Сегодня, 14:02
      Отключат Starlink? Перестанут продавать оружие Европе?


      ирония понятна. только у них другие методы, все помнят какие. типа хиросимы нам устроят. чтобы подписали то, что им надо.
  7. Юра Звание
    Юра
    +8
    Сегодня, 13:40
    Какой может быть компромисс с фашистами? Страна под кликой лютых нацистов, которые не способны ни на какие компромиссы, к тому же полностью зависящие от зарубежных денег и властей, не остановят эту войну , что означало бы конец клики. России так или иначе придётся добиваться своих целей военным путём. Переговоры - пустая трата времени.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      +4
      Сегодня, 13:55
      Какой может быть компромисс с фашистами? Страна под кликой лютых нацистов..

      До 2022 было по другому? Однако переговоры вели, "альтернативы Минским соглашениям" не было. Что мешает в 2026 перевести нацистов в статус партнеров? Тем более пример перевода талибов и сирийских головорезов из террористов в партнеры совсем свежий.
  8. красноярск Звание
    красноярск
    +5
    Сегодня, 13:41
    [/quote]Рубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа»[quote]

    Вот так Рубио поводил Лаврова носом по навозу.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:42
    Нечего было Лохматому болтать в Анкоридже , что сегодня приходится включать заднюю.
    1. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 13:53
      так это проблемы не лохматого, это не на территории его страны боевые действия идут, ему тут фиолетово по большому счёту, он за большой лужей живет, это проблема нашего верховного главнокомандующего
  10. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    +3
    Сегодня, 13:46
    Jeder weiss doch, dass die Brandstifter USA den Ukraine-Konflikt in Brand gesteckt haben. Den Brandstifter jetzt Feuerwehrmann spielen zu lassen, ist schizophren! Die USA, GB, EU und NATO sind die eigentlichen Verursacher des Ukraine-Konfliktes, der lange Jahre zuvor hat angefangen zu glimmen. Wenn sich das Bleichgesicht „Rubio“ hinstellt und der Ukraine oder gar Russland die Verantwortung aufzuladen versucht, dann ist das nichts weiter als die übliche US-Polemik von Revolver-Diplomaten. Wenn ein Land wie die USA souveräne Präsidenten entführt, derjenige spuckt der UN-Charte ins Gesicht. Solche Typen sind nichts weiter als Banditen und Terroristen.
  11. Karabin Звание
    Karabin
    +3
    Сегодня, 13:46
    Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям.
    Вообщем, Кац предлагает кремлевским людям неспешно сдаться.
  12. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +3
    Сегодня, 13:47
    Как там Рубио изрёк: - украинцам не подошли условия России, так и гитлеровцы капитуляцию подписывали не по доброй воле, а под давлением силы и обстоятельств...
  13. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 13:48
    Никакие "новые идеи" нужны, надо просто ВОЛЯ ВВП и Генштаба действовать против "воли" олиграхов и просто хорошенько разбомбить столицу Бандеростана. Тогда будет КОНЕЦ ВОЙНЫ!
  14. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 13:49
    Путина банально обманули в Анкоридже, и что интересно они пытаются продать этот обман нам ещё раз, Ищите мол новые идеи, аха ха, какие наивные товарищи в Кремле сидят.
    как там классик сказал-Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 14:24
      С чего всё начиналось...
      Вашингтон попросил Москву "сделать все", чтобы Янукович не применил армию против оппозиции. Россия согласилась, а уже на следующий день произошел переворот, рассказал президент... США "грубо и нагло" обманули Россию перед переворотом на Украине, заявил Владимир Путин. (МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, 2018 год)

      Сколько уже этих "обманов", так, кто же кого обманывает, Вашингтон Москву, или Москва Россию...
  15. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 13:51
    [quoteРубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа»][/quote]
    Перевожу на простой русский: "В Анкоридже лохов кинули, есть новые идеи кинуть их очередной раз".
  16. Pulse Звание
    Pulse
    +1
    Сегодня, 13:51
    Дух вон! Мочить из всего что есть,уничтожать,жечь,чтоб приползли и молили о пощаде...Хватит уже нянькаться.Нет там добрых.
  17. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:52
    Остаётся только пожелать янкам покрепче влипнуть на Ближнем Востоке,обеими ногами и,желательно,мордой..."миротворцы",млин! am
  18. RockerMan Звание
    RockerMan
    +3
    Сегодня, 13:57
    Mлять это просто стыд и позорище какое-то. Калянтарян говорит что Россия привержена духу Анкориджа, а следом Рубио как по стиральной доске поводил, Америка ничего не обещала в Анкоридже, русские сами виноваты, неправильно поняли.
  19. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 14:01
    Интересно, как Лавров себя чувствует после слов Рубио? Давно так прямо не посылали....
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 14:08
      Лаврову свою знаменитую фразу, давно пора перед зеркалом повторять.
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 14:11
      Лаврову давно пора повторить свою знаменитую фразу, слегуа изменив: "Опять *(обманули)..."
  20. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 14:07
    Опять обманули, какая досада.
  21. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 14:08
    Так называемый «дух Анкориджа» больше не работает, для достижения мира на Украине нужны новые идеи. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Ну хорошо что объяснил. А то до некоторых никак не доходило...
  22. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 14:11
    Вот пожалуйста новая идея, образовать на месте оставшейся Украины новое государство "Русское государство", с единственным гос.языком русским, дружественное России как Белоруссия, входящее в ЕАЭС, ОДКБ, формально независимое (существующее за свой счет, без дотаций от России), и на всей территории которого будут российские войска. Бендеровская идеология в этом государстве запрещена.
    Правительство в изгнании можно собрать уже сейчас, в России, и армию набирать из жителей освобожденных территорий, по мере продвижения на запад.
  23. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 14:15
    А может быть наши власти специально говорят про Дух Анкориджа, чтобы ввести публику в заблуждение? Иначе зачем останавливать СВО, если мы каждый день освобождаем село за селом? К тому же Верховный Главнокомандующий сам сказал, что мы добьёмся освобождения 4 регионов военным путём. Ну так может не стоит затыкать рот нашим дипломатам, а позволить им водить американцев за нос? Всё равно никаких договоренностей не будет, ведь у них там война с Ираном идёт.