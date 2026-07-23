Рубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа»

Российские мирные предложения не были приемлемы для Украины в то время, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям.

Так называемый «дух Анкориджа» больше не работает, для достижения мира на Украине нужны новые идеи. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.Глава американского Госдепа и ранее заявлял, что в прошлом году на Аляске не заключались никакие соглашения и США не давали никаких обещаний России. Мол, Москва нас неправильно поняла. Сегодня, выступая перед журналистами, он свои слова подтвердил, заявив, что у США есть идеи, как завершить войну на Украине, но они не имеют никакого отношения к Анкориджу.По словам Рубио, который не является сторонником восстановления отношений с Москвой, российские предложения по миру неприемлемы для Украины, поэтому нужны какие-то другие условия, которые устроят Киев. Другими словами, госсекретарь США прямо сказал, что США не намерены придерживаться «духа Анкориджа», а будут искать некий «компромисс», который устроит обе стороны конфликта.С другой стороны, США сейчас не до Украины, они увязли в конфликте с Ираном и не могут из него выйти.