В Белгороде при атаке украинского БПЛА погиб секретарь местного горкома от КПРФ

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В Белгороде при атаке украинского БПЛА погиб секретарь местного горкома от КПРФ


В Белгороде 21 июля в результате удара украинского беспилотника погиб секретарь местного горкома КПРФ Александр Логвинов.



Дрон атаковал припаркованную на АЗС машину, внутри которой находился 46-летний политик. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Авто полностью выгорело, также пострадали ещё четыре автомобиля, стоявшие неподалёку.

Партия поможет семье погибшего – у него осталось четверо детей. Прощание с политиком пройдёт 23 июля во дворе дома на Сумской улице.

Гибель однопартийца подтвердил и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Парламентарий отметил, что обстрелы гражданских объектов и мирных жителей города не прекращаются уже долгое время и продолжают уносить жизни. С начала СВО в регионе, по его данным, погиб 541 мирный житель, ранения получили около четырёх тысяч человек. Область подверглась более чем 55 тысячам атак с применением артиллерии, РСЗО и беспилотников.

Очередное убийство мирного жителя киевским режимом в очередной раз показывает: для Украины не существует запретных целей. Белгородская область регулярно страдает от обстрелов и атак дронов. И каждый такой удар – не случайность и не ошибка, а осознанная тактика террора.
1 комментарий
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
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    Сегодня, 14:11
    погиб 541 мирный житель, ранения получили около четырёх тысяч человек.
    Так это СВО или война на нашей территории ? am