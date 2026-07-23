Немецкий производитель батарей Varta банкротится через 139 лет после основания
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Деиндустриализация в Германии набирает обороты, охватывая все новые отрасли и компании. Немецкий автопром столкнулся с историческими проблемами. Не лучше дела в производстве нефтехимии и удобрений. Проще сказать, какому бизнесу сейчас в ФРГ лучше всех — это оборонные предприятия. Все остальные в той или иной степени страдают от политики Брюсселя и собственного правительства.
Одно из самых известных в мире и старейших немецких предприятий, разрабатывающих и производящих элементы питания, VARTA AG, вскоре объявит о банкротстве. Батарейки и аккумуляторы этого бренда хорошо известны в нашей стране еще со времен СССР. Компания была основана в 1887 году, пережила множество глобальных кризисов, включая две мировые войны. Но нынешний оказался самым губительным.
Официальной причиной банкротства предприятия названа невозможность выплатить кредиты в размере 300 млн евро. Компания рассчитывала на крупный контракт с Apple, но американцы выбрали более дешевые китайские аккумуляторы.
Скорее всего, активы VARTA AG будут распроданы по частям. На деле, причины банкротства ровно те же, что и у остальных промышленных компаний Германии, массово сокращающих персонал, закрывающих или переносящих в другие страны производственные мощности.
Всему виной антироссийская санкционная политика Евросоюза, которую вовсю поддерживает Германия. С 2022 года санкции против РФ уже обошлись ЕС в три триллиона евро. Немецкая экономика теряет остатки конкурентного преимущества, особенно в противостоянии с Китаем. В 2025 году почти 24 тыс. компаний в ФРГ подали на банкротство — это самый высокий показатель за последние десять лет.
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