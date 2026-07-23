Немецкий производитель батарей Varta банкротится через 139 лет после основания

1 527 9
Немецкий производитель батарей Varta банкротится через 139 лет после основания

Деиндустриализация в Германии набирает обороты, охватывая все новые отрасли и компании. Немецкий автопром столкнулся с историческими проблемами. Не лучше дела в производстве нефтехимии и удобрений. Проще сказать, какому бизнесу сейчас в ФРГ лучше всех — это оборонные предприятия. Все остальные в той или иной степени страдают от политики Брюсселя и собственного правительства.

Одно из самых известных в мире и старейших немецких предприятий, разрабатывающих и производящих элементы питания, VARTA AG, вскоре объявит о банкротстве. Батарейки и аккумуляторы этого бренда хорошо известны в нашей стране еще со времен СССР. Компания была основана в 1887 году, пережила множество глобальных кризисов, включая две мировые войны. Но нынешний оказался самым губительным.

Официальной причиной банкротства предприятия названа невозможность выплатить кредиты в размере 300 млн евро. Компания рассчитывала на крупный контракт с Apple, но американцы выбрали более дешевые китайские аккумуляторы.

Скорее всего, активы VARTA AG будут распроданы по частям. На деле, причины банкротства ровно те же, что и у остальных промышленных компаний Германии, массово сокращающих персонал, закрывающих или переносящих в другие страны производственные мощности.

Всему виной антироссийская санкционная политика Евросоюза, которую вовсю поддерживает Германия. С 2022 года санкции против РФ уже обошлись ЕС в три триллиона евро. Немецкая экономика теряет остатки конкурентного преимущества, особенно в противостоянии с Китаем. В 2025 году почти 24 тыс. компаний в ФРГ подали на банкротство — это самый высокий показатель за последние десять лет.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +5
    Сегодня, 13:55
    Ну не будет немецкой "Варты", появится китайская, мир этого даже не заметит. А вот немцам очередной урок, при выборе руководства страной... negative
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 14:04
      немцам очередной урок, при выборе руководства страной.

      Каждая страна достойна своих правителей. Кого выбирали, тот и рулит. Если рулит не туда, сами выбрали.
  2. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 14:03
    "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки" на другого производителя!)))
  3. rytik32 Звание
    rytik32
    0
    Сегодня, 14:08
    Хорошо санкции работают!
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 14:09
    Всему виной антироссийская санкционная политика Евросоюза, которую вовсю поддерживает Германия.

    Т.е. если бы не санкционная политика ЕС, то Varta бы не обанкротилась? Сам же автор приводит причины - компания рассчитывала на крупный контракт с Apple, но американцы выбрали более дешевые китайские аккумуляторы..
    1. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 14:15
      Если бы не подорожали ресурсы, то Варта возможно смогла бы и по конкурировать с Китаем. А подорожали они из за санкций. РосГаз, читай энергия, пошел в Китай, а там где есть энергия, там и производят.
  5. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 14:14
    Они уже лет 10-15 с успехом в Сербии работают. Брал аккумулятор на машину лет так 7 назад. Качество конечно же не то, через 3 года пришлось выкинуть....
  6. Николай Киселев
    Николай Киселев
    0
    Сегодня, 14:18
    А если-бы не санкции ЕС издержки производства в Германии были-бы ниже и цена более конкурентоспособна.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:19
    Конкурировать с китайцами... это надо очень много чего сделать, что б хотя удержаться на минимальном уровне прибыли...
    А в таких условиях, которые созданы благодаря руководящим/рулящих в их государствах... не, не, такое пересилить не может уже никто!