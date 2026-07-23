Сообщается о падении боевого самолёта в Одинцовском районе Подмосковья

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Сообщается о падении боевого самолёта в Одинцовском районе Подмосковья

Военный самолет упал в Одинцовском районе Подмосковья, предварительно летчик сумел катапультироваться, местные жители видели в небе раскрывшийся парашют. Об этом сообщают российские ресурсы.

В Подмосковье в районе Звенигорода потерпел крушение военный самолет. По словам очевидцев, перед падением самолет долгое время кружил в небе, после чего упал в поле между двух поселков недалеко от Москвы-реки. На месте падения поднимается столб черного дыма, туда направлены экстренные службы. По летчику пока информации нет, но заявляется, что он сумел катапультироваться.



Появились кадры летчика, спускающегося на парашюте, что подтверждает катапультирование. На снимке видно один купол, но точки там две. Возможен вариант, что спускаются двое, просто из-за первого парашюта не видно второго. Но это только предположение.


Данные поступают разрозненные, что за самолет упал — неизвестно, некоторые ресурсы, в том числе украинские, утверждают, что это истребитель пятого поколения Су-57, совершавший тренировочный полет. Но официального подтверждения этому нет, поэтому не будем торопиться, а подождем достоверной информации.

Минобороны подтвердило падение самолета, заявив, что он был учебно-боевой, а причиной падения стала техническая неисправность. Летчик катапультировался.

23 июля сего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
9 комментариев
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  1. bk316 Звание
    bk316
    +1
    Сегодня, 14:00
    Су-57 под Москвой делать нечего.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 14:04
      украинские ресурсы утверждают, что это истребитель пятого поколения
      Этим лишь бы сбрехать чего про нас... negative
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        -1
        Сегодня, 14:18
        Цитата: marchcat
        украинские ресурсы утверждают, что это истребитель пятого поколения
        Этим лишь бы сбрехать чего про нас... negative

        Ладно, жив пилот. Это главное.
        Вот ведь, хахлы, они ж ещё свои новые супер-ракеты ПВО разработать не успели, а "сбития" пошли. Вот это вундер-вафля. Перемога.
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:01
    Сообщается о падении боевого самолёта в ... районе Подмосковья

    Во, сейчас поднимется вой и визги в стране 404. Может даже скакать опять начнут...
  3. Комментарий был удален.
  4. Vinchi Звание
    Vinchi
    -2
    Сегодня, 14:03
    Су-57...Жалко конечно...
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:07
      Любой самолет жалко.
      Только вряд ли это был су-57...
      1. andranick Звание
        andranick
        0
        Сегодня, 14:12
        ну тут такое дело что "зуб давать" нельзя
        1. andranick Звание
          andranick
          0
          Сегодня, 14:23
          но хoхлы за это ответят, по-любому.
  5. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 14:23
    Учебно-боевой это Як-130 скорее всего.