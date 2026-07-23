Сообщается о падении боевого самолёта в Одинцовском районе Подмосковья
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Военный самолет упал в Одинцовском районе Подмосковья, предварительно летчик сумел катапультироваться, местные жители видели в небе раскрывшийся парашют. Об этом сообщают российские ресурсы.
В Подмосковье в районе Звенигорода потерпел крушение военный самолет. По словам очевидцев, перед падением самолет долгое время кружил в небе, после чего упал в поле между двух поселков недалеко от Москвы-реки. На месте падения поднимается столб черного дыма, туда направлены экстренные службы. По летчику пока информации нет, но заявляется, что он сумел катапультироваться.
Появились кадры летчика, спускающегося на парашюте, что подтверждает катапультирование. На снимке видно один купол, но точки там две. Возможен вариант, что спускаются двое, просто из-за первого парашюта не видно второго. Но это только предположение.
Данные поступают разрозненные, что за самолет упал — неизвестно, некоторые ресурсы, в том числе украинские, утверждают, что это истребитель пятого поколения Су-57, совершавший тренировочный полет. Но официального подтверждения этому нет, поэтому не будем торопиться, а подождем достоверной информации.
Минобороны подтвердило падение самолета, заявив, что он был учебно-боевой, а причиной падения стала техническая неисправность. Летчик катапультировался.
23 июля сего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
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