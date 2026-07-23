Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану

4 483 30
Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану

Глава американского министерства войны Пит Хегсет высказал предположение, что Москва и Пекин «на разных уровнях способствуют действиям Тегерана в войне против США». При этом Хегсет пока не решился прямо обвинить Россию и Китай в военной помощи Ирану. Ранее Трамп заявлял, что благодарен президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за то, что они не вмешиваются в конфликт на Ближнем Востоке.

Однако на фоне озвученных Хегсетом предположений ЦРУ начало расследование помощи России Ирану в нанесении ракетных и дроновых ударов по американским объектам в Ближневосточном регионе. Американская разведка подозревает, что Россия может оказывать иранским военным «широкую техническую помощь», благодаря которой Тегеран получил возможность наносить чрезвычайно точные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.



Ранее западная пресса не исключала возможности российско-иранского военно-технического сотрудничества, прежде всего направленного на помощь Тегерану в отражении американо-израильской агрессии. В частности, американское издание CNN утверждало, что Москва предоставляет Ирану разведданные и активно делится с Тегераном своим опытом применения БПЛА типа Shahed-136. По мнению издания, благодаря полученной от России информации, иранские военные освоили тактику атак «волнами» БПЛА-камикадзе и маневрам для обхода систем ПВО.

При этом в Пентагоне, похоже, никого нисколько не смущает, что США открыто поддерживают воюющих против России украинских боевиков, полностью обеспечивая их разведданными, вооружениями, спутниковой связью и помощью в наведении ракет и БПЛА для ударов вглубь территории России.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    0
    Сегодня, 15:00
    Чувствую, сейчас наши власти начтут оправдываться, как это было в прошлый раз.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +6
      Сегодня, 15:09
      А могут сказать, что действуют в рамках Ирано-Российских договорённостей и ни слова больше.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 17:13
        Ковбойцам башкой думать надо было прежде чем Иран бомбить. Прежде чем улей дрыном ворошить надо костюмчик одеть, а не надеяться на исключительность. Теперь персы не скоро успокоятся, по крайней мере приложат все усилия чтобы надолго отвадить желающих к ним за медком лазить...
    2. mann Звание
      mann
      +2
      Сегодня, 15:47
      Цитата: ARIONkrsk
      Чувствую, сейчас наши власти начтут оправдываться, как это было в прошлый раз.

      Не знаю, будут наши власти оправдываться или нет, но решение помочь Ирану одобряю. И не потому что люблю Иран, а потому что считаю, что это в наших интересах.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 15:01
    ❝ Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану ❞ —
    ❝ При этом в Пентагоне, похоже, никого нисколько не смущает, что США открыто поддерживают воюющих против России украинских боевиков, полностью обеспечивая их разведданными, вооружениями, спутниковой связью и помощью в наведении ракет и БПЛА для ударов вглубь территории России ❞ —

    — «Это другое» ...
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +12
    Сегодня, 15:02
    . Американская разведка подозревает, что Россия может оказывать иранским военным «широкую техническую помощь»

    А не надо стесняться. Надо открыто помогать Ирану и уничтожить ВСЮ америкосовскую собственность на Ближнем Востоке. Эта игра для двоих, тем более " Анкоридж больше не работает".
    1. russ71 Звание
      russ71
      +5
      Сегодня, 15:04
      Не... так могут и недвижку конфисковать...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Южноукраинец
      А не надо стесняться. Надо открыто помогать Ирану

      "Каспийский коридор" работает исправно, суда в Иран и обратно идут регулярно. Часто с выключенными транспордерами.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +6
        Сегодня, 15:14
        Цитата: Монтесума
        Каспийский коридор" работает исправно, суда в Иран и обратно идут регулярно. Часто с выключенными транспордерами.

        Это замечательно. Наверное, пока, это единственный способ сделать америкосам больно. Надо им пользоваться на полную катушку, другой такой возможности представиться не скоро.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +11
    Сегодня, 15:04
    Вы же хахлам помогаете , ну и не вякайте.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 15:05
    Пусть подозревают. А Россия знает точно о широкой технической помощи, которую пин до сятина оказывает бендерогейцам.
  6. Napayz Звание
    Napayz
    +4
    Сегодня, 15:06
    Цитата: Петя Преследуемый
    ...Москва и Пекин «на разных уровнях способствуют действиям Тегерана в войне против США"...
    а минусы в чём?
  7. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 15:08
    Необходимо ежедневно напоминать матрасам о недопустимости помощи поганым бандерлогам. Око за око. am
  8. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 15:13
    А мы то думали, что гегемон победил. А оно вон как.
    Плохой танцор не потому плохой, что хозяйство мешает, а потому, что напоказ его выставляет.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:15
    При этом в Пентагоне, похоже, никого нисколько не смущает,
    . Наглость второе счастье... что ещё можно сказать? soldier
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:23
      Цитата: rocket757
      При этом в Пентагоне, похоже, никого нисколько не смущает,

      . Наглость второе счастье... что ещё можно сказать?

      И основа внешней политики.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:44
        Так девиз "добрым словом и пистолетом" добиться чего-то можно гораздо проще и быстрее, никто не отменял и не отменит, никогда...
  10. Seaflanker Звание
    Seaflanker
    0
    Сегодня, 15:20
    22 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на полях форума АСЕАН:

    «Американцы утверждают, что Россия и Китай напрямую поставляют оружие Ирану, которое тот потом использует для нанесения ударов по американским объектам. Подобные заявления, честно говоря, просто стыдно слушать».

    Лавров отметил, что, в свою очередь, именно США глубоко вовлечены в украинский конфликт — поставляют Киеву оружие, предоставляют разведывательные данные и обеспечивают работу систем связи, таких как Starlink.

    Он подчеркнул: «Американцы не просто оказывают помощь, они напрямую помогают украинской стороне наводить оружие на цели, в том числе на гражданские объекты на территории России».
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:24
    Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану

    И что? Можем даже вслух это признать. Вы думаете, что мы с этого смутимся?
    Вы же не стесняетесь, а в открытую говорите и всеми силами поддерживаете скакуасов, что наносят вред России, её жителям и интересам.
    Но в эту "игру" можно играть вдвоём.
    Почему мы должны стесняться того, что чужими руками (иранцев, возможно хуситов) наносим вред западу, его интересам, экномическим и военным возможностям?
  12. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 15:28
    А Россия не подозревает , а видит помощь оказанную бандеровцам
  13. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 16:09
    На эту амерзскую болевую точку надо давить со всей имеющейся силой. Только так можно вразумить зарвавшегося Рыжего "замирителя всея Земли", что не надо помогать xoxлатым....
  14. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:10
    Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану

    сказал Хегсет...
    а до этого, Рубио говорил что "духа Анкорджа" - не было и нет...
    пытаются развести нас "как детей в подворотне"...
  15. -ш- Звание
    -ш-
    0
    Сегодня, 16:19
    а что, где то есть договор что это запрещено?)
  16. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 16:27
    Москва и Пекин «на разных уровнях способствуют действиям Тегерана в войне против США»

    Да нет, что вы!! Это просто дух Анкориджа метается над вашими базами на БВ! Вам, товарищи американцы, к екстрасенсам нужно чтобы духа присмирить и задобрить... Карма у вас тяжелая и аура поэтому повреждена...
  17. Виталий161 Звание
    Виталий161
    0
    Сегодня, 16:34
    Не вижу вообще причин для тряски, с волками жить, по волчьи выть.
    П.С не зря же Иранская баллистика научилась за пол года маневрировать и обходить ПВО\ПРО СГА....
  18. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 16:41
    А американцы не написали, плохо это или хорошо(сотрудничество РФ с ИРИ)?
    А то общественности не понятно.
  19. Jarys_Valach Звание
    Jarys_Valach
    0
    Сегодня, 16:42
    Zdravý a normální člověk podezírá USA, že poskytují podporu Ukrajině. A že USA vraždí a zabíjejí občany Iránu jen tak z potěšení válčit. Jeden smí, druhý nesmí ? Rusko to dělá perfektně.
  20. Aleksandr Bezfamilnuy Звание
    Aleksandr Bezfamilnuy
    0
    Сегодня, 16:44
    Пит Хегсет высказал предположение, что Москва и Пекин «на разных уровнях способствуют действиям Тегерана в войне против США»

    Ну я бы промолчал на официальном уровне, но сделал помощь более открытой и демонстративной.
    Чего стесняемся то? Против нас воюют практически открыто.
  21. Комментарий был удален.
  22. faridg7 Звание
    faridg7
    0
    Сегодня, 17:07
  23. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:08
    Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану

    Да что вы говорите?! Твою дивизию! Уж чья бы корова мычала, а американская бы помолчала...