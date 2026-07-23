Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану
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Глава американского министерства войны Пит Хегсет высказал предположение, что Москва и Пекин «на разных уровнях способствуют действиям Тегерана в войне против США». При этом Хегсет пока не решился прямо обвинить Россию и Китай в военной помощи Ирану. Ранее Трамп заявлял, что благодарен президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за то, что они не вмешиваются в конфликт на Ближнем Востоке.
Однако на фоне озвученных Хегсетом предположений ЦРУ начало расследование помощи России Ирану в нанесении ракетных и дроновых ударов по американским объектам в Ближневосточном регионе. Американская разведка подозревает, что Россия может оказывать иранским военным «широкую техническую помощь», благодаря которой Тегеран получил возможность наносить чрезвычайно точные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Ранее западная пресса не исключала возможности российско-иранского военно-технического сотрудничества, прежде всего направленного на помощь Тегерану в отражении американо-израильской агрессии. В частности, американское издание CNN утверждало, что Москва предоставляет Ирану разведданные и активно делится с Тегераном своим опытом применения БПЛА типа Shahed-136. По мнению издания, благодаря полученной от России информации, иранские военные освоили тактику атак «волнами» БПЛА-камикадзе и маневрам для обхода систем ПВО.
При этом в Пентагоне, похоже, никого нисколько не смущает, что США открыто поддерживают воюющих против России украинских боевиков, полностью обеспечивая их разведданными, вооружениями, спутниковой связью и помощью в наведении ракет и БПЛА для ударов вглубь территории России.
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