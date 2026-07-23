Западная ПВО ВСУ экономически проигрывает российским дронам и ракетам

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Западная ПВО ВСУ экономически проигрывает российским дронам и ракетам

На украинском ТВД нашей армии противостоят не только ВСУ как таковые, но и западная военная техника, в том числе новейшая, ранее масштабно поставляемая Киеву. Наиболее ярко это противодействие проявляется в работе украинской ПВО, пытающейся отражать комбинированные атаки ВС РФ.

Один из украинских аналитических пабликов провел экономический анализ этой войны средств воздушного поражения и перехвата целей.

В качестве примера взята массированная атака ВС РФ по Киеву 19 июля. По данным Воздушных сил ВСУ, всего в ней были задействованы 41 ракета и 125 дронов различного типа. Канал оперирует неофициальными данными по стоимости российских средств поражения. Без подробностей, тогда только на ракетные атаки было «израсходовано» от 150 до 180 млн долларов.

Что касается средств перехвата сил ПВО ВСУ, здесь данные более точные. Одна ракета-перехватчик PAC-3 MSE для Patriot стоит более $4 млн. На перехват одной ракеты ВС РФ в среднем требуется 2,5 ЗУР (2 или 3). С учетом заявленного количества сбитых целей, украинские зенитчики только на отражение ракетных атак потратили примерно от 350 до 450 млн долл. Или вдвое дороже, чем стоимость российских ракет, даже с условием применения более дешевых ЗУР.

Хуже всего, продолжает автор, что Россия значительно опережает в производстве ударных средств даже американский ВПК. Ежемесячный выпуск ракет всех типов в РФ превысил 100 единиц, тогда как Lockheed Martin производит за этот период около 70 PAC-3.

Таким образом, делает вывод паблик, нападать в современной войне стало экономически выгоднее, чем обороняться, а это полностью меняет стратегию конфликтов. Подтверждением тому и война на Ближнем Востоке.
11 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 14:59
    "только на отражение ракетных атак потратили примерно от 350 до 450 млн долл. Или вдвое дороже, чем стоимость российских ракет"
    Вот только ПВО незалежной достается почти бесплатно, а российские ракеты делаются за деньги очень отдельно взятой страны.
    Если сравнивать эти цифры в доле ВВП России и "мировой общественности", то результат будет увы сильно не в нашу пользу.... sad
    Да и наше ПВО тратит (собственные) деньги в той же пропорции....
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 15:09
      Да им, что жалко чужие деньги. Это ведь только мы, тратим свои...
    2. devis Звание
      devis
      0
      Сегодня, 17:06
      С каких пор запад стал давать что либо, кому либо бесплатно?Все в кредит, а его нужно возвращать.
  2. mitrich Звание
    mitrich
    +3
    Сегодня, 15:01
    А мы не проигрываем шумерским (западным) фанерным БПЛА, выносящим нашу инфраструктуру?
    Пусть даже сбили сотни (а это к тому же и сотни средств поражения, что денег стоит), а пара фанерок прилетела по назначению, уже финансовый проигрыш.
    Это а обе стороны работает.
    1. Normann Звание
      Normann
      -1
      Сегодня, 15:16
      Сложно воевать, против тебя практически весь мир, а противник - зеркало, он работает точно так же как и наши военные.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 15:06
    Вы же верещите що вам для хохлоты ничего не жаль?
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 15:12
    Цифры какие-то с потолка, проверить невозможно
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:12
    Таким образом, делает вывод паблик, нападать в современной войне стало экономически выгоднее, чем обороняться,
    . Да ладно... у нас тут супер аналитиков нет, но даже мы, диванные експерты, давно отметели/говорили, что нападение гораздо дешевле, чем попытка просто защитит я от такого нападения! soldier
  6. greencon Звание
    greencon
    0
    Сегодня, 16:05
    "В войне наступление стало более выгодным с экономической точки зрения, чем оборона.": Ну что ж, вот почему украинцеву приходится наносить глубокие удары по российским территориям.
  7. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +1
    Сегодня, 16:14
    Западная ПВО ВСУ экономически проигрывает российским дронам и ракетам

    Я так понимаю что на данный момент наиболее экономически проигрывает Валдбериз.
  8. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 17:03
    С учетом заявленного количества сбитых целей, украинские зенитчики только на отражение ракетных атак потратили примерно от 350 до 450 млн долл. Или вдвое дороже, чем стоимость российских ракет, даже с условием применения более дешевых ЗУР.

    Класс! Одно хреново, - мы тратим своё, а они буржуинское... А у буржуинов этого завались...