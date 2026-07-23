Западная ПВО ВСУ экономически проигрывает российским дронам и ракетам
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На украинском ТВД нашей армии противостоят не только ВСУ как таковые, но и западная военная техника, в том числе новейшая, ранее масштабно поставляемая Киеву. Наиболее ярко это противодействие проявляется в работе украинской ПВО, пытающейся отражать комбинированные атаки ВС РФ.
Один из украинских аналитических пабликов провел экономический анализ этой войны средств воздушного поражения и перехвата целей.
В качестве примера взята массированная атака ВС РФ по Киеву 19 июля. По данным Воздушных сил ВСУ, всего в ней были задействованы 41 ракета и 125 дронов различного типа. Канал оперирует неофициальными данными по стоимости российских средств поражения. Без подробностей, тогда только на ракетные атаки было «израсходовано» от 150 до 180 млн долларов.
Что касается средств перехвата сил ПВО ВСУ, здесь данные более точные. Одна ракета-перехватчик PAC-3 MSE для Patriot стоит более $4 млн. На перехват одной ракеты ВС РФ в среднем требуется 2,5 ЗУР (2 или 3). С учетом заявленного количества сбитых целей, украинские зенитчики только на отражение ракетных атак потратили примерно от 350 до 450 млн долл. Или вдвое дороже, чем стоимость российских ракет, даже с условием применения более дешевых ЗУР.
Хуже всего, продолжает автор, что Россия значительно опережает в производстве ударных средств даже американский ВПК. Ежемесячный выпуск ракет всех типов в РФ превысил 100 единиц, тогда как Lockheed Martin производит за этот период около 70 PAC-3.
Таким образом, делает вывод паблик, нападать в современной войне стало экономически выгоднее, чем обороняться, а это полностью меняет стратегию конфликтов. Подтверждением тому и война на Ближнем Востоке.
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