Драпатый заявил, что русские как нация не имеют права на существование

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Драпатый заявил, что русские как нация не имеют права на существование

Новый главком ВСУ Драпатый заявил, что русские как нация не имеют права на существование, а на Донбассе всю жизнь проживал исключительно «криминальный элемент».

Драпатого после назначения на пост главкома ВСУ наконец допустили до журналистов. В ходе своего первого интервью генерал заявил, что не считает русских равными украинцам, да и вообще эта нация не имеет права на существование. По его словам, русские на протяжении «тысяч лет» никогда не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю. И сейчас их поведение не изменилось.



Мы видим, что у нас их соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении.

Высказался Драпатый и в отношении жителей Донбасса, заявив, что в своем большинстве это «криминальные элементы», не желающие работать. Кроме того, они «несознательные», так как не захотели украинизироваться и приобщиться к западным свободам. А сейчас население Донбасса якобы «жутко завидует» украинцам.

Напомним, что Драпатый воевал против республик Донбасса с 2014 года, именно его БМП таранили баррикады в Мариуполе после отделения ДНР от Украины. Генерал до мозга костей украинизированный.
71 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +17
    Сегодня, 15:01
    Ещё один наркоман. Когда их всех с землёй уже смешают. Всю эту банковую с центрами принятия решений. Сидит какое-то существо и такое несёт.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +11
      Сегодня, 15:08
      Во, еще один биопродукт тупиковой ветви человечества родил селюковым черепом ясную хуторскую идею, что русские им мешают убивать и грабить, а по сему не должны существовать.... Жалкое бандеровское отребье! negative
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        +6
        Сегодня, 15:42
        Точно тупиковая ветвь не знающая собственной истории, которая говорит о том, что украины и украинцев никогда не существовало. Была окраина или дикое поле, где орудовали орды кочевников. На востоке этого недообразования была Речь Посполитая. Всю территорию 404 Россия отвоевывала в несколько кровопролитных войнах с Османской империей (считай с Турцией) и с Польшей.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 16:22
        Цитата: майор Юрик
        Во, еще один биопродукт тупиковой ветви человечества родил селюковым черепом ясную хуторскую идею

        Производная из бандеровского инкубатора.
      3. Zhan Звание
        Zhan
        +3
        Сегодня, 16:27
        hi
        Меня не удивляют его взгляды. Родился в 1982 году. На момент распада Соза ССР-10 лет. Самый подходящий возраст, для прививки ненависти к своему же народу. Сейчас почему то вспомнил фильм, с Янковским в главной роли "Убить дракона". А там таких прививок уже сделано не на одно поколение вперёд. Эту войну, нужно заканчивать только нашей победой и безоговорочной капитуляцией Киева. И главное, не дать уйти им. Это момент первый.
        Момент второй, ликвидировать территориальное образование как "Украина" документально и без возможности восстановления. Земли Должны отойти только РФ. Земли которые переданы в 1939-40-45 году, там провести референдум. Хотят, пускай уходят в состав Польши, Румынии. Их уже не перевоспитать и не убедить, мы там чужие. Разрешить им свободный выезд из РФ, без возможности приезда и двойного гражданства и по отбывающим вести реестр с видеофиксацией о причинах выезда. Останутся только свои. Может быть это слишком радикальные меры, но, нам не нужен нарыв на теле России. Да, в какой то степени и мы все не очень довольны нашими чиновниками. Но лично Я, не враг своей стране и я хочу жить, так же как мои дети и внуки, в стране процветающей, спокойной и там где нет войны.
    2. Netl Звание
      Netl
      +7
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Дербенев Антон
      Сидит какое-то существо и такое несёт

      То, что это отмороженный идейный нацист было ясно сразу. Другого бы и не поставили на хозяйство. Но проблема в том, что этот нацист, вполне возможно, профессионально умеет управлять войсками. При этом он достаточно молодой (43 года) и вполне здоров физически, что посволяет ему быть еще и очень деятельным.

      Как раз именно таких, и надо было бы в первую очередь устранять, а не пустобрехов с Банковой.
      Но в этом вопросе, как-то не видно успехов. sad
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:17
      Он становится символом/иконой ВСУ, что бы не говорили.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +5
        Сегодня, 15:37
        Зато он своими высказываниями в очередной раз подтвердил, что основной идеологией Украины остаётся нацизм.
        1. Netl Звание
          Netl
          +3
          Сегодня, 15:42
          Цитата: СергейАлександрович
          основной идеологией Украины остаётся нацизм

          Притом, что важно, еще и подтвердил, что нацистская идеология на Украиане это не позиция каких-то радикальных групп, а совершенно официальная идеология, которую озвучивает военно политическое руководство страны.

          Даже в Европе будет сложнее не замечать укро-нацизм. request
        2. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +3
          Сегодня, 16:08
          "в отношении жителей Донбасса, заявив, что в своем большинстве это «криминальные элементы», не желающие работать."
          А в шахтах кто вкалывал, здоровия не жалея, западенцы?
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 16:14
            Пусть ещё раз посмотрит фильм ВИЙ,этого века, посмотрит, как там бритты и чехи показали западенцев. Как вечно пьяных уродов laughing
        3. N-W Звание
          N-W
          0
          Сегодня, 16:14
          Цитата: СергейАлександрович
          Зато он своими высказываниями в очередной раз подтвердил, что основной идеологией Украины остаётся нацизм.

          Игра "в дискуссию" затянулась. Не надо уже ничего подтверждать. Особенно в очередной раз. На Западе традиционно гибкая мораль - оправдают всё. А селюкам льстит сравнение с 3-им рейхом. Тот и вправду был мощной силой. Зачем давать недоумкам ложный повод к самоуважению? Лучше подсвечивать безмозглость драпатых.
  2. guest Звание
    guest
    +15
    Сегодня, 15:02
    И где наша местная "партия мира", которая с пеной у рта утверждала, что не хотят они нас уничтожить?
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 15:02
    А чо ещё ожидать от этого бандэрлога.
  4. Totor5 Звание
    Totor5
    +11
    Сегодня, 15:04
    Ну это известный отморозок. Кончать его надо, да поскорей. Вообще все руководство Украины должно быть приговорено, вот только в Кремле с ними постоянно какие то переговоры.
  5. KAV Звание
    KAV
    +11
    Сегодня, 15:04
    Этот тип - фашист обыкновенный. Подлежит уничтожению.
    Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении.
    За-то, смотрю, у них изменений хоть отбавляй, даже за такой короткий 12-ти летний срок.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +12
    Сегодня, 15:05
    Потомственный польский свинопас из Западной Украины не может мыслить по другому.
    1. Pavel57 Звание
      Pavel57
      0
      Сегодня, 15:26
      Он поляк?_________________________________
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +1
        Сегодня, 15:44
        Цитата: Pavel57
        Он поляк?_________________________________

        Его предки на польских панов батрачили.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Сегодня, 15:45
        Цитата: Pavel57
        Он поляк?_________________________________

        Он бандеровец . Потомок бандерья уничтожавщего поляков , евреев , русских .
  7. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +6
    Сегодня, 15:05
    Нужно было его в расход сразу отправить, когда вышел на нашу территорию из Изваринского котла.
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      0
      Сегодня, 15:57
      он по моему не выходил на нашу территорию
      там половина 72 бригады ушла в Россию, а половина прорывалась к Мариуполю
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 16:41
        он прорвался там их под 300 рыл было короче идейный мотивированный враг
  8. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +8
    Сегодня, 15:06
    Обыкновенный фашизм. (Да, очень коротко)
  9. hiller Звание
    hiller
    +5
    Сегодня, 15:06
    Верёвка без мыла с публичной трансляцией. Чем раньше - тем лучше!
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 15:07
    Выслужится хочет, так понимаю....
  11. bk316 Звание
    bk316
    +5
    Сегодня, 15:08
    Ну этого то хоть можно ликвидировать?
    Законная цель?
    Что там ВВП скажет?
    1. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      +1
      Сегодня, 15:44
      - "Что там ВВП скажет?"- как обычно многозначительно промолчит.
    2. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 16:29
      Цитата: bk316
      Ну этого то хоть можно ликвидировать?

      Ни в коем случае! Пусть говорит. Можно ещё цитатник скомпоновать "Драпатые думки". Пользы будет больше, чем от нашей пропаганды )) А вот с приговором ждать ни к чему.
  12. bbb Звание
    bbb
    +3
    Сегодня, 15:08
    Немного попутал Драпающий - это xохлы любят халяву, спи...ть (своровать) и спи..ть (соврать) у них в менталитете. От этого и все их беды.
    1. Vinchi Звание
      Vinchi
      +1
      Сегодня, 15:29
      А ещё украинец любит дураком прикинуться, а с дурака взятки-гладки.
  13. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +7
    Сегодня, 15:09
    Чем больше говорят такие выродки, тем лучше - никто так не саморазоблачается, как идиоты.... говорящие идиоты - это просто находка для пропаганды - ничего добавлять или интерпретировать не нужно.
    И для будущего трибунала практически ничего больше не нужно, чтобы сформировать доказательства человеконенавистничества таких выродков... и виселицу по подобию Нюрберга....
  14. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    +1
    Сегодня, 15:10
    Предлагаю выпустить для него именной ледоруб и показать его (ледоруб) на большом экране.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Владимир - USSR
      Предлагаю выпустить для него именной ледоруб и показать его (ледоруб) на большом экране.

      Сначала нужно добраться до него (Драпатого), шлёпнуть именным ледорубом, а уж потом показывайте по зомби-ящику.
    2. Cympak Звание
      Cympak
      +2
      Сегодня, 15:27
      Цитата: Владимир - USSR
      Предлагаю выпустить для него именной ледоруб и показать его (ледоруб) на большом экране.

      Ледорубы нынче не в моде. Современный тренд - кувалда. Есть вариант в подарочном исполнении.
    3. gsev
      gsev
      0
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Владимир - USSR
      Предлагаю выпустить для него именной ледоруб

      Сейчас есть беспилотники. Надо максимально ограничить импорт из Европы и все что можно закупать только в Иране, КНДР и КНР. А на сэкономленные деньги строить беспилотники для ударов по Украине и украинцам разделяющим устремления Драпатого и Зеленского.
    4. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 16:00
      Предлагаю выпустить для него именной ледоруб и показать его (ледоруб) на большом экране.
      Лучше его не показывать, а сразу по башке ему им дать. И только тогда показать
  15. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 15:16
    у меня возникает только один вопрос - почему он еще жив?
  16. Самоед Звание
    Самоед
    +1
    Сегодня, 15:20
    Вот вам и мутация Европейского\американского нацизма на украинских селюках. Ведь этот менталитет выращен на европейские и американские деньги.
  17. Жнец Звание
    Жнец
    +3
    Сегодня, 15:22
    Чистейший нацист во всей красе. Зеля тоже вещал, что русские- это отбросы человечества. А ведь наш президент считает их своим братским народом(
    А они вон как считают. Пока у нас будет во власти преобладать толерантность к таким соседям, беды России никогда не уйдут. Нашу миролюбивость как слабость все воспринимают. Потом удивляемся, за что же нас так ненавидят.
  18. gsev
    gsev
    +2
    Сегодня, 15:24
    Война с Украиной так же принципиальна как война против немцев в 1941-1945 годах. Причем немцы тогда не пытались ни запретить русский язык ни православие. Этот спич Драпатого напоминает речи немецких бонх на конференции в Ванзее о неминуемой ликвидации неугодных народов. Поэтому после такого заявления надо в России забросить спорт, развлечения и съемки мыльных сериалов и все средства бросить на производство беспилотников и уничтожение украинских драпатых, зеленских и аваковых.Следует отметить, что эта русофобская политика родилась в структурах госдепа и ЦРУ США. Поэтому борясь против Украины надо стремиться аксимально ослаблять США, Европу и Японию.
  19. юрий. Звание
    юрий.
    +3
    Сегодня, 15:25
    И В.И. Ленин тоже так считал. Письмо Бела Куну. "27 октября 1921 г. Дорогой товарищ Бела Кун! Возвращаю рукопись. Работа жалкая. Мне приходилось очень часто делать пометку: «Чушь». Слишком коротко? Может быть, но у меня нет времени исправлять всякую глупость. На каждом шагу чушь.Я должен решительно протестовать против того, чтобы цивилизованные западно-европейцы подражали методам полуварваров русских.(Поклонники Ленина, вы ещё и полуварвары, а я-то думаю, почему вы так благотворите Ленина, а вы оказывается полуварвары, которых кроме наполнение желудка и грабежи цивилизованных народов больше ничего не интересует). Хотят передать публике «всю речь», а передают чушь, галиматью, путаницу. Я решительно снимаю с себя всякую ответственность за это. Давайте пересказ общего содержания речи: это будет европейская, а не азиатская работа. С коммунистическим приветом, Ленин." (РЦХИДНИ. Фонд 2. Oп. 1. Д. 21619. Л. 3).
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      -2
      Сегодня, 15:39
      Ленин был русофобом и кровавым палачом. Это уже много раз доказано (из его приказов - "расстрелять и повесить, непременно повесить"), но любителям этого персонажа ничего не возможно втолковать. Западенцы - верные потомки Ленина, хотя, не понимая этого, борются с его памятниками.
      1. BonchB Звание
        BonchB
        +1
        Сегодня, 15:48
        Какая каша же протухшая 300 раз каша в голове. Напоминаю 1985 год миновал, любой здравомыслящий человек на эту чушь не поведется. Выздорваливайте...
        .
        1. Игнатий555 Звание
          Игнатий555
          -1
          Сегодня, 15:53
          а че не так-то? Одни эмоции........., по теме то сказать нечего! Про красный террор ничего не слышали, про убийство царя и его детей видимо тоже? Вам также желаю не хворать и проветривать помещение перед сном.
          1. alovrov Звание
            alovrov
            0
            Сегодня, 16:18
            "Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы её трудящиеся массы (то есть 9/10 её населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов" и т.д.

            Хотя национальные республики Ильичу предъявить можно.
            1. Игнатий555 Звание
              Игнатий555
              +1
              Сегодня, 16:50
              цитата В. И. Ленина, которая встречается в контексте полемики о принципах создания Советского Союза:
              «При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ». Так, что по мнению вашего Ленина, мы русские - подлецы и насильники. Может еще скажите, что он с церковью не боролся и священников не вешал? Кстати, из цитаты выше следует, что Ленин и ко. создавали СССР с целью его дальнейшего развала и разделения, что собственно и произошло, хотя намного позднее в 1991 году.
      2. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        +3
        Сегодня, 16:00
        Ленин не был русофобом, он был интернационалистом
        ему вообще было плевать на нации, он считал что опираться нужно на рабочий класс (неважно, русский, немец, американец)
        (не любитель этого персонажа если что)
  20. Vinchi Звание
    Vinchi
    0
    Сегодня, 15:26
    Если не подтвердит свою фамилию - значит не жилец с такими заявлениями.
  21. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +1
    Сегодня, 15:27
    Ставлю сто долларов на то что эту нацисткую наши и пальцем нетронут, не то что ликвидировать.
  22. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 15:27
    Сколько дерма растекается, стоит хохлосракам открыть свой поганый хле..ник.
  23. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +1
    Сегодня, 15:31
    Интересно, как долго мы будем терпеть выходки этих нацистов.
  24. _DD_ Звание
    _DD_
    -1
    Сегодня, 15:33
    Ну как говорится "Кто про что что, а потужники про перефорс"
  25. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +1
    Сегодня, 15:33
    Да... слова ему диктуют бриты. Пора орешник посадить в Киеве и Лондоне
  26. Ella34 Звание
    Ella34
    +2
    Сегодня, 15:34
    Этого генерала необходимо очень быстро уничтожить. Он будет уничтожать жителей Славянска и Краматорска пока мы берём эти города.
  27. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 15:38
    Новый главком ВСУ Драпатый заявил, что русские как нация не имеют права на существование

    Спасибо за откровение. Честний людоед - прямо говорит что хочет вас съест и не притворяется что вас любит и думает только о ваше счастие. Он правильно заметил что русские ето нация,может бит ему не нравится но уже сформирования нация. А вот об украинцам ето дискусионий вопрос.
  28. Vent Звание
    Vent
    0
    Сегодня, 15:38
    И что на это скажет б/у Сырский на слова этой гниды? Это же он про ментальность его отца, матери, родственников так сказал. //Покидающий пост главнокомандующего ВСУ Александр Сырский заявил, что независимо от должности продолжит служить Украине//. «Самое горькое унижение для предателя — понять, что даже те, кому он продался, никогда не будут ему доверять»
  29. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 15:39
    Боже, какие же они в массе своей тупые! Любой нацист в принципе недалёкого ума, неспособный понять бесперспективность идеи, а если ещё и украинец...вообще полный бесполезняк. Но на колени падают на раз, рефлекс жёсткий.
  30. Rotmir_Venrus Звание
    Rotmir_Venrus
    -1
    Сегодня, 15:45
    Да вообще с этой недостраной надо заканчивать. Есть ведь средства, необязательно ядерные. Нанесли укры удар по российскому городу, пострадали мирные жители, в ответ случайным образом выбрали город на Украине и нанесли по нему ответный удар объёмным боеприпасом большой мощности, типа того, что показывали по РЕН-ТВ. Поднимут крик - так они и так кричат. Ну и предупредить можно, за час: "кто не спрятался, я не виноват".
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:39
      Цитата: Rotmir_Venrus
      Ну и предупредить можно, за час: "кто не спрятался, я не виноват".

      Не шибко нас предупреждают, просто лупят и всё...
  31. Andrey Petrov Звание
    Andrey Petrov
    +2
    Сегодня, 15:50
    Ну и че после этих слов ему не прилетит не один циркон, искандер?? Если нет то это война продажная и нет в ней смысла вообще!!!!
  32. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 15:52
    Воистину паровозы надо давить, пока они чайники. Печально, но таких чайников вокруг России много, все бывшие советские республики. А мы им помогаем расти.
  33. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:55
    русские как нация не имеют права на существование
    За такие слова на этого свиномордого и "калибра" не жалко
  34. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 15:59
    По его словам, русские на протяжении «тысяч лет» никогда не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю. И сейчас их поведение не изменилось.

    Я бы возразил, что вот этим вот занимаются правящие элиты, независимо от национальности, и это делает правящая элита любой страны, как только у нее появляется такая возможность, именно правящие элиты, а не простые народы стран. Испания, Португалия, Англия, Франция, Германия, создали свои колониальные империи, а до того были империи древности. Значит, и эти народы такие? Нет, народы тут ни при чем.
    Простой народ простому народу в принципе не враждебен, простой народ империи сам страдает от империализма своих правящих элит не меньше, чем те народы, которых империя покоряет, потому что простой народ империи становится жертвой имперских амбиций правящих элит. Любая империя строится на том, что царь и правящая элита берет простой народ и отправляет в рекруты, а остальное население обкладывает податями, или вообще превращает в крепостных, чтобы на этом рабском труде содержать огромную армию. А кто получает результат от деятельности империи? Опять же правящая элита, а солдат, отслужив 25 лет, если жив останется, возвращается в свою деревеньку, где у него уже ничего и никого не осталось. В Римской империи ветеранам-легионерам полагались хоть какие-то выплаты.
    Нет, национальность тут ни при чем, и мы, русские, мирный и добрый народ, мы вообще-то были вольные хлебопашцы, и ни на кого не нападали, до нашествия Чингисхана, и потом нас закрепостили собственные элиты на 300 лет. "Украинизация" малороссов, а до того ополячивание, превратили часть русской нации в "украинцев", и теперь, в совокупности с олигархическим режимом, это породило пещерный национализм, вот что в результате получилось, теперь-то мы учтем это на будущее.
    И в том смысле нужно учесть, что империализм всегда вызывает недовольство и сопротивление, поэтому или государство должно быть федративным, или мононациональным.
  35. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    0
    Сегодня, 16:01
    Вооот, Опять духом Анкориджа потянуло, а меня минусуют.
    Эти нелюди, откровенно показывают свою суть.
    А суть их - ложь и лицемерие. И нет перспектив у этой, уже не сильно то и голубой (или наоборот сильно голубой) планеты.
  36. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 16:29
    Драпатый хпросто высказал коллективное
    мнение европебйцеа, ранее озвучивамое Маргарет Теьчер..
    Теперь Рим или Карфаген.
  37. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:36
    А в 2014-м, когда от ополченцев в Изварино огрёб, драпал быстрее ветра с остатками своего вiйска на территорию России - спасите Христа ради! Спасли, от очистков очистили, попу помыли и домой на автобусе отправили. И вот тебе благодарность...
  38. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 16:53
    Вот вам яркий представитель украинской военно-политической власти, они там все такие же как он - нацисты убийцы террористы русофобы. Таких только ликвидировать
  39. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 16:55
    Генерал до мозга костей украинизированный.

    Вот именно, до "мозга костей"?!
    Такое ощущение, что свидомые только этим местом и думают.

    Считается что наши фамилии достались нам в наследство от наших предков, которые имели прозвища, в т.ч. и от особенностей характера, а его фамилия происходит не от царапаться, а именно от слова драпать, убегать...

    Анекдот от Шария:
    Что будут делать ххлы, когда русские их победят?
    Что-что, запишутся в русские и будут "ругать" ххлов...
  40. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 16:57
    Драпатый заявил, что русские как нация не имеют права на существование
    чья бы корова мычала
  41. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:05
    Драпатый заявил, что русские как нация не имеют права на существование

    А лакец, дагестанец, чеченец, ингуш, чувашин и прочие имеют право?