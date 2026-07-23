Мы видим, что у нас их соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении.

Новый главком ВСУ Драпатый заявил, что русские как нация не имеют права на существование, а на Донбассе всю жизнь проживал исключительно «криминальный элемент».Драпатого после назначения на пост главкома ВСУ наконец допустили до журналистов. В ходе своего первого интервью генерал заявил, что не считает русских равными украинцам, да и вообще эта нация не имеет права на существование. По его словам, русские на протяжении «тысяч лет» никогда не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю. И сейчас их поведение не изменилось.Высказался Драпатый и в отношении жителей Донбасса, заявив, что в своем большинстве это «криминальные элементы», не желающие работать. Кроме того, они «несознательные», так как не захотели украинизироваться и приобщиться к западным свободам. А сейчас население Донбасса якобы «жутко завидует» украинцам.Напомним, что Драпатый воевал против республик Донбасса с 2014 года, именно его БМП таранили баррикады в Мариуполе после отделения ДНР от Украины. Генерал до мозга костей украинизированный.