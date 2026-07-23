Зеленский собрался в США за новыми идеями американцев по завершению конфликта

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Зеленский собрался в США за новыми идеями американцев по завершению конфликта

Зеленский собрался в США с многодневным визитом на похороны сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список экстремистов и террористов), а заодно обсудить с американцами планы по завершению конфликта. Об этом он заявил журналистам.

Украинский МИД готовит визит Зеленского в США. Как отметил сам «нелегитимный», у американцев появилось несколько предложений и даже планов по завершению войны, и он летит обсудить их. Ну и заодно поприсутствовать на похоронах «друга Украины» Линдси Грэма*.



Эти же предложения американцы озвучат и Москве, но существует очень большая вероятность, что Россия их не примет, потому что у Москвы и Киева противоположные взгляды на завершение конфликта. Как подчеркнул Зеленский, он считает, что американцам необходимо устроить трехстороннюю встречу России, Украины и США этим летом, но шансы на это невелики. Скорей всего, до зимы говорить о переговорах не стоит, а там или диалог, или новая эскалация.

Я думаю, будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть несколько новых идей по завершению конфликта на Украине. В чем они заключаются, он не раскрыл, но подчеркнул, что Вашингтон за «поиск компромисса» между Украиной и Россией, так как Киев требования Москвы не устраивают.
21 комментарий
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 15:22
    Ну конечно, без лучшего другана этого гомосека и похоронить не могут.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Ирек
      Ну конечно, без лучшего другана этого гомосека и похоронить не могут.

      В интернете куча всего ,но тут 2 блогера выкладывали свою инфу.
      1 Расписал все до минуты ,как Грэм добирался домой ,из Киева. Все бы ничего ,но получается ,что не хватает где то 1,5 часа . То есть умер он не в США .И на данный момент не понятно ,что за женщина вызвала ему скорую. Есть голос в службу спасения и все !
      2 Второй блогер написал, Грэм попал под обстрел и его лицо пострадало от падения штукатурки. Тогда появляется внятная причина проблемы инфаркта ( или что там с сердцем) и желание сестры, похоронить его в закрытом гробу
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:22
    Не интересно, совсем.... negative
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 15:23
    . Зеленский собрался в США за новыми идеями американцев по завершению конфликта

    Это теперь так называется попрошайничество денюжков и оружия? belay
    Думает завуалировал и никто не догадается .. wassat .
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 15:24
    Не получилось у трампулки с "демократизацией" Ирана, сразу запахло переговорами. В общем призрак Анкориджа гуляет по Европе.
  5. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +1
    Сегодня, 15:26
    Ни чего не меняется, опять США, опять протянутая рука.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 15:50
      Украинский МИД готовит визит Зеленского в США. Как отметил сам «нелегитимный», у американцев появилось несколько предложений и даже планов по завершению войны, и он летит обсудить их.

      Да, весь мир видит по отношениям США и Ирана какие успешные планы по прекращению конфликтов имеются у США. Иран не даст соврать !
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:30
    Опять там будет обниматься и балагурить с Рубио , позажимался бы с Линдси ,но теперь может только поцеловать его в гробу. Ну, а украинцы ожидают массированных ударов по Киеву и Одессе ,потому что во время отьездов Зеленского-это стало традицией.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:35
    Будет рассказывать бедному несчастному Трампу что никакие договоренности в Анкоридже его не интересуют, а тот только руками разведет и скажет что сделал всё что мог?
  8. vadi64 Звание
    vadi64
    -1
    Сегодня, 15:37
    Просто зелень драпает в сша, чтобы спрятаться от наших ракет
  9. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 15:42
    Очередная брехня зеленой гниды, не имеющая никакого отношения к реальному развитию событий на фронте. Скорее всего банально планирует отсидеться в америкосии, пока в кукуев будут подарки от Вайлдберис лететь. Не в первый раз сваливает накануне бомбардировок столицы укрорейха
  10. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 15:48
    Как правильно сказал Медведев по отношению к Европе; - "возьмите ваши идеи с планами и засуньте себе в ж...". Они почему то на эти слова очень обиделись.
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 16:10
      Цитата: Игнатий555
      Как правильно сказал Медведев по отношению к Европе; - "возьмите ваши идеи с планами и засуньте себе в ж...". Они почему то на эти слова очень обиделись.

      Странно... а что Медведев сказал такого для них обидного request
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:54
    Зеленский собрался в США с многодневным визитом на похороны сенатора Линдси Грэма
    Пусть не забудет его поцеловать в зад перед тем, как закроют крышку гроба wink
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Schneeberg
      Зеленский собрался в США с многодневным визитом на похороны сенатора Линдси Грэма
      Пусть не забудет его поцеловать в зад перед тем, как закроют крышку гроба wink

      Вообще то покойный предпочитал несколько другой вид общения с его задом...
  12. gsev
    gsev
    0
    Сегодня, 16:06
    [quoteгоссекретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть несколько новых идей по завершению конфликта на Украине. ][/quote] По разделению обязанностей в правительстве США Рубио отвечает за санкции, силовое давление и военные действия. К переговорам имеет отношение Ди Вэнс. Но только в том случае, если военные действия и спецоперации заканчиваются провалом. Похоже США сделали ставку на эскалацию войны против России и намерены прогнуться под Иран и КНР.
  13. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 16:07
    у США есть несколько новых идей по завершению конфликта на Украине.
    А что со старыми - а начале лета какое было воодушевление - Россия должна сесть за стол переговоров
    лава МИД Германии Йоханн Вадефуль... "Сейчас есть шанс, я думаю, начать переговоры этим летом", - сказал министр. При этом он утверждал, что, на его взгляд, президент России Владимир Путин, "возможно, находится на стадии, когда всерьез размышляет об этом [переговорах]".https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27774649
    В европах всё обсуждали кто будет вести переговоры (правда так и не нашли единого претендента), ставили усорвия
    главы Германии, Франции и Британии озвучили очередные условия для «перемирия». Мерц, Макрон и Стармер опубликовали совместное заявление https://topwar.ru/284132-merc-makron-i-starmer-vystavili-uslovija-peremirija-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej.html
    А тут новые идеи
  14. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 16:19
    В Вашингтоне живёт рыжий "генератор идей",который кроме идей ничего полезного не изобрёл...
    он то и свою проблему решить (войну остановить) не может,а за решение чужих проблем хватается...дятел..
  15. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 16:32
    клоун топил за байдена,теперь трампа полюбил в засос!Ну нет там ни принципов,не понятий,ничего!Бабло и все пропадом!Тухлая политика и элитка ,что там,что у них!
  16. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:34
    Марко Рубио заявил, что у США есть несколько новых идей по завершению конфликта на Украине.

    Идеи, это не конкретные действия, их никуда не подошьёшь.
  17. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 16:37
    у американцев появилось несколько предложений и даже планов по завершению войны

    Вот развалим потры черноморские и речные, прекратятся поставки, потом мосты и переходы с приграничными государствами-партнерами отрежем.. закончится снабжение Украины оружием, параллельно решится вопрос с энергетикой, газом и топливом.. наступят холода.. Вот и решится вопрос и появятся сразу же предложения по завершению войны. И спрашивать ни у кого не нужно будет - все само собой устроится.