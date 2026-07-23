Я думаю, будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас.

Зеленский собрался в США с многодневным визитом на похороны сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список экстремистов и террористов), а заодно обсудить с американцами планы по завершению конфликта. Об этом он заявил журналистам.Украинский МИД готовит визит Зеленского в США. Как отметил сам «нелегитимный», у американцев появилось несколько предложений и даже планов по завершению войны, и он летит обсудить их. Ну и заодно поприсутствовать на похоронах «друга Украины» Линдси Грэма*.Эти же предложения американцы озвучат и Москве, но существует очень большая вероятность, что Россия их не примет, потому что у Москвы и Киева противоположные взгляды на завершение конфликта. Как подчеркнул Зеленский, он считает, что американцам необходимо устроить трехстороннюю встречу России, Украины и США этим летом, но шансы на это невелики. Скорей всего, до зимы говорить о переговорах не стоит, а там или диалог, или новая эскалация.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть несколько новых идей по завершению конфликта на Украине. В чем они заключаются, он не раскрыл, но подчеркнул, что Вашингтон за «поиск компромисса» между Украиной и Россией, так как Киев требования Москвы не устраивают.