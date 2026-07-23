Бастрыкин озвучил ущерб, понесённый от ВСУ на Донбассе, в приграничье и тылу
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Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что по уголовным делам о преступлениях ВСУ общая сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей. В расчёт взяты как новые регионы, так и соседствующие с ними субъекты страны, а также тыловые территории РФ.
В интервью Бастрыкин уточнил, что следствие уже зафиксировало ущерб от разрушения гражданских объектов. В новых регионах он оценивается более чем в 560 млрд рублей. В приграничных и тыловых областях – свыше 535 млрд рублей. Глава СК добавил, что работа по подсчёту ущерба от действий ВСУ продолжается и ведётся постоянно. К тому же из-за действий киевского режима сумма увеличивается чуть ли не каждый день.
1 трлн рублей – это около 0,47% годового ВВП России, который по итогам 2025 года составил порядка 214 трлн рублей. Если же сравнить с открытой частью военного бюджета России на 2026 год, сумма ущерба составляет уже ощутимые 7-8%.
В середине июня Путин говорил, что Украина всё чаще бьёт беспилотниками по России – чтобы навредить экономике и посеять раздор в обществе.
Позже Песков заявил, что Киев нужно привлечь к ответу, потому что его действия — это очевидные преступления. И добавил, что все такие случаи записывают и систематизируют, и о них никто не забудет.
Триллион рублей, о котором идёт речь, – это лишь ущерб, подтверждённый в рамках уголовных дел. Реальные потери, если учесть не зафиксированные разрушения и косвенные последствия для экономики, гораздо серьёзнее. Киев продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, и каждый такой удар больно отражается на экономике и жителях пострадавших регионов
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