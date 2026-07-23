Бастрыкин озвучил ущерб, понесённый от ВСУ на Донбассе, в приграничье и тылу

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Бастрыкин озвучил ущерб, понесённый от ВСУ на Донбассе, в приграничье и тылу


Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что по уголовным делам о преступлениях ВСУ общая сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей. В расчёт взяты как новые регионы, так и соседствующие с ними субъекты страны, а также тыловые территории РФ.



В интервью Бастрыкин уточнил, что следствие уже зафиксировало ущерб от разрушения гражданских объектов. В новых регионах он оценивается более чем в 560 млрд рублей. В приграничных и тыловых областях – свыше 535 млрд рублей. Глава СК добавил, что работа по подсчёту ущерба от действий ВСУ продолжается и ведётся постоянно. К тому же из-за действий киевского режима сумма увеличивается чуть ли не каждый день.

1 трлн рублей – это около 0,47% годового ВВП России, который по итогам 2025 года составил порядка 214 трлн рублей. Если же сравнить с открытой частью военного бюджета России на 2026 год, сумма ущерба составляет уже ощутимые 7-8%.

В середине июня Путин говорил, что Украина всё чаще бьёт беспилотниками по России – чтобы навредить экономике и посеять раздор в обществе.

Позже Песков заявил, что Киев нужно привлечь к ответу, потому что его действия — это очевидные преступления. И добавил, что все такие случаи записывают и систематизируют, и о них никто не забудет.

Триллион рублей, о котором идёт речь, – это лишь ущерб, подтверждённый в рамках уголовных дел. Реальные потери, если учесть не зафиксированные разрушения и косвенные последствия для экономики, гораздо серьёзнее. Киев продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, и каждый такой удар больно отражается на экономике и жителях пострадавших регионов
14 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 15:43
    И с кого взыскивать за ущерб?
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 15:46
      Цитата: marchcat
      И с кого взыскивать за ущерб?
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +2
        Сегодня, 15:49
        С гениальных стратегов точно спросить надо.
        1. ian Звание
          ian
          +4
          Сегодня, 15:53
          "А у нас спокон веков нет суда на дураков!"
          Л.Филатов. hi
        2. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Сегодня, 16:50
          Цитата: Перейра
          С гениальных стратегов точно спросить надо.

          Льготные нефтяные контракты с Украиной обошлись нам в миллиардные недополученные доходы, а финальным «подарком» стали 3 млрд долларов, выданные Януковичу накануне его бегства - деньги, которых мы больше не увидим.
  2. Фразах Звание
    Фразах
    +4
    Сегодня, 15:45
    Известно, кто будет компенсировать. Тот же, кто всегда компенсирует любые боярские игрища. Не банкиры с олигаторами.
  3. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 15:48
    Кто будет компенсировать? НДС 25% winked
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +5
    Сегодня, 15:48
    И значительно увеличилось количество российских миллиардеров. Не удивлён, давным-давно сказано, кому война....
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +6
    Сегодня, 15:52
    Кто,кто,российский народ в пальто,а разве когда то было иначе,даже когда у нашей страны были возможности стрясти с других за нанесенный ущерб руководство милостиво прощало все долги-это же так легко быть милостивым за счет своего народа.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 16:15
      Цитата: taiga2018
      Кто,кто,российский народ в пальто

      "Какое Вам еще пальто?! Закаляться надо, будете зимой в рубашке быстро на работу бегать - не замерзнете, и вообще спорт ваш друг", - подумали при этих словах депутаты Госдумы...
  6. Никита Че Звание
    Никита Че
    +3
    Сегодня, 16:00
    Компенсировать будет всё как обычно российский народ.
  7. rs777 Звание
    rs777
    +2
    Сегодня, 16:30
    Ущерб в Донбассе, санкции, ущерб в Курской области... Как там лавров, не постесняется репарации требовать на переговорах? Думаю, он пойдет на все, лишь бы не расстроить братьев-украинцев и своих западных партнеров.
  8. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 16:44
    Компенсации можно санкциями вернуть за счет дорогих партнеров. Мы им еще не предъявили счет.. Скоро наступит то самое время! Понравится всем. Но сначала нужно разобраться с поставками оружия на Украину и отсечь ее от снабжения с Запада - вот с этого и нужно начать. Германия уже начала соображать, что скоро все может неожиданно завершиться, а как дальше жить.. уже нужно думать. Вот и окно возможностей. Так, что оплатят все. Ну и наше население конечно же.. А как же без него...
  9. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 17:09
    Че-то мало насчитали, можно компенсировать за счёт конфискации имущества всего нескольких госслуг, служащих олигархам.