ВС РФ освободили город Белицкое, где ранее Драпатый положил большие резервы

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ВС РФ освободили город Белицкое, где ранее Драпатый положил большие резервы

Российские войска освободили очередной населённый пункт на территории Донбасса. Министерство обороны подтверждает сведения о том, что в результате успешных действий подразделений группировки «Центр» был освобождён город Белицкое.

В своё время противник положил в районе Белицкого значительные резервы, чтобы удерживать автодорогу Покровск (Красноармейск) – Краматорск. Было это, кстати, под командованием генерала Драпатого. С потерями генерал не считался. На время инициативой ВСУ на данном участке фронта овладели, однако это уже не имело никакого практического смысла для его Покровско-Мирноградского гарнизона. В итоге гарнизон ВСУ в этих городах был по большей части разбит, а сами города освобождены армией России, вернувшей им прежние названия – Красноармейск и Димитров.



Теперь ВСУ потеряли и Белицкое, что окончательно обнулило результаты тех потуг, которые демонстрировал Драпатый.

Таким образом, потери украинскими войсками территорий продолжаются и при новом главнокомандующем. Напомним, что Сырский, покидая свой пост, вылил изрядную долю троллинга, заявив, что Драпатому передаёт армию «в состоянии наступления». Сырский ещё и добавил, что у ВСУ «есть всё для развития успеха». Теперь новому главкому нужно доказывать свою профпригодность, поэтому ВСУ вполне могут быть брошены в локальный прорыв на другом участке фронта.
5 комментариев
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  1. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    -1
    Сегодня, 15:45
    Цитата: Автор
    С потерями генерал не считался...

    Ну раз так, то следует ждать атаки на Крым, по моему мнению этот упырь захочет отличиться.
  2. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    -1
    Сегодня, 15:56
    with the ukelele,s attack systems being able to go 2-3 km, then is not just a matter of clearing nearby areas,
    the areas where these 2-3000km devices can operate from need to be taken over
    and that can only mean one thing, total take over the ukraine
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 16:12
    Любая победа и движение вперед хороши, приветствуются.
    Но как-то странно называть такой небольшой населенный пункт городом... был норматив 50 тысяч жителей, может изменился? Или в Белицком такое было население? Вроде там проживало до войны 8 646 человек....
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Василий_Островский
      может изменился?


      28 декабря 1966 года посёлок городского типа Белицкое был отнесен к категории городов.

      Цитата: Василий_Островский
      Вроде там проживало до войны 8 646 человек....


      По состоянию на 1 января 2026 года 480 человек.
  4. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +1
    Сегодня, 16:43
    Цитата: Василий_Островский
    Но как-то странно называть такой небольшой населенный пункт городом... был норматив 50 тысяч жителей, может изменился? Или в Белицком такое было население? Вроде там проживало до войны 8 646 человек....

    До войны, да, а при СССР до 13 500 доходило. Так то в СССР, и в России населенный пункт может получить статус города, если его население более 12000 человек, хотя бывают примеры и меньше, но этого недостаточно, важен характер занятости населения, большая часть жителей должна быть занята именно в промышленности.