Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО

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Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО

Госдума одобрила законопроект, предоставляющий вдовам погибших участников боевых действий, а также супругам бойцов, получивших инвалидность вследствие ранений, право на безвозмездное применение вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Положения данного нормативного правового акта вступят в законную силу с 1 декабря текущего года.

Как подчеркивают первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и другие авторы данной законодательной инициативы, введение этой меры обусловлено объективной необходимостью, поскольку многие мужчины отправляются на защиту государства, не успев обрести отцовство. В случае их гибели супруги фактически утрачивают возможность родить ребенка от данного мужчины без специальных правовых механизмов.

Теперь, в соответствии с принятым парламентом документом, ветераны боевых действий, состоящие в зарегистрированном браке, а также их супруги и вдовы наделяются правом на бесплатное прохождение указанных репродуктивных процедур в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В тексте утвержденного закона содержится важное уточнение: вдовы погибших участников боевых действий вправе воспользоваться процедурой ЭКО в течение пяти лет, прошедших с момента смерти супруга.

Обязательным условием для проведения процедуры является наличие письменного согласия мужа, оформленного им при жизни и надлежащим образом заверенного нотариусом. При соблюдении данных требований погибший супруг регистрируется в качестве отца ребенка, рожденного после его смерти, на основании актовой записи о заключении брака и его официального прижизненного волеизъявления быть записанным отцом.
8 комментариев
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  1. Oldi Звание
    Oldi
    +4
    Сегодня, 16:06
    В принципе неплохо, но есть куда стремиться...
    Гражданкам Израиля государство оплачивает ВСЕ попытки ЭКО до двух детей до 45 лет
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      +2
      Сегодня, 16:36
      у нас вообще всем эко бесплатно по квоте делают, нужна только справка о бесплодие
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 16:07
    Дело полезное и всегда приветствуется. Не получилось рождение до того - пусть будет возможность после, жизнь продолжается в детях и внуках... гены должны передаваться ...
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +7
    Сегодня, 16:08
    Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО

    заботливые наши
  4. faiver Звание
    faiver
    +5
    Сегодня, 16:20
    учитывая демографическую ситуацию в стране давно пора сделать бесплатное ЭКО для всех.....
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      0
      Сегодня, 16:37
      Оно и так бесплатное для всех, по квоте, если есть справка о бесплодие
    2. navigator777 Звание
      navigator777
      0
      Сегодня, 16:44
      Да вот кто то хочет, но не может, а многие вообще не хотят и эко ситуацию не изменит в данном случае.
  5. tehnix Звание
    tehnix
    +2
    Сегодня, 16:34
    Напрягает фраза "бесплатное". У нас любят раздавать "бесплатники". Только туда будет либо не попасть, либо делать кое как. Насколько понимаю, 1на процедура стоит около 50тыс.руб , а их иногда и 2 и 3 делают... За чей счет банкет?
    Лучше б написали за счет государства (согласитесь, после разовой выплаты солдату в 5 млн , даже 150тыс.руб не так много). А в конце, что у детей будет, пусть и погибший, отец-ветеран - правильно.