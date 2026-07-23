В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом»
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Пока Брюссель надрывается над принятием в отношении РФ новых ограничений, Министерство окружающей среды немецкой федеральной земли Нижняя Саксония разрешило компании ANF, дочернему подразделению французской Framatome, производить ядерное топливо совместно с ГК «Росатомом».
Если ничего не изменится, завод откроется в городе Линген. Новостьраспространяют французские и немецкие СМИ.
Предприятие построят в ФРГ, владеть им будет французская компания. Немецкая ANF будет отвечать за выпуск продукции. Речь идет о производстве шестиугольных топливных элементов (ТВС) для АЭС по технологиям российского атомного концерна «ТВЭЛ», входящего в «Росатом».
Это топливо для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского и российского дизайна. Именно такие реакторы до сих пор работают на АЭС в Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Финляндии и других странах Восточной Европы.
Наша госкорпорация предоставит лицензии немецкой компании. Причем «Росатом» при выборе поставщика технологий конкурировал с неназванной американской компанией, производителем ТВС на тории и уране.
Есть и ограничения. Российских специалистов на завод пускать запрещено. Разработанные и произведенные в РФ оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую экспертизу и быть отделены от остальной инфраструктуры. Все поставляемые из России тепловыделяющие элементы будут подвергаться полному контролю.
Однако вся высокотехнологичная часть остается за «Росатомом». Немцы будут только делать финальную сборку топливных стержней. Скорее всего, из РФ будет поставляться и обогащенный уран.
ГК «Росатом» сохраняет присутствие на европейском рынке, получает доход. Правда, возникает риск копирования эксклюзивных российских технологий.
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