В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом»

2 315 34
В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом»

Пока Брюссель надрывается над принятием в отношении РФ новых ограничений, Министерство окружающей среды немецкой федеральной земли Нижняя Саксония разрешило компании ANF, дочернему подразделению французской Framatome, производить ядерное топливо совместно с ГК «Росатомом».

Если ничего не изменится, завод откроется в городе Линген. Новость распространяют французские и немецкие СМИ.

Предприятие построят в ФРГ, владеть им будет французская компания. Немецкая ANF будет отвечать за выпуск продукции. Речь идет о производстве шестиугольных топливных элементов (ТВС) для АЭС по технологиям российского атомного концерна «ТВЭЛ», входящего в «Росатом».

Это топливо для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского и российского дизайна. Именно такие реакторы до сих пор работают на АЭС в Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Финляндии и других странах Восточной Европы.

Наша госкорпорация предоставит лицензии немецкой компании. Причем «Росатом» при выборе поставщика технологий конкурировал с неназванной американской компанией, производителем ТВС на тории и уране.

Есть и ограничения. Российских специалистов на завод пускать запрещено. Разработанные и произведенные в РФ оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую экспертизу и быть отделены от остальной инфраструктуры. Все поставляемые из России тепловыделяющие элементы будут подвергаться полному контролю.

Однако вся высокотехнологичная часть остается за «Росатомом». Немцы будут только делать финальную сборку топливных стержней. Скорее всего, из РФ будет поставляться и обогащенный уран.

ГК «Росатом» сохраняет присутствие на европейском рынке, получает доход. Правда, возникает риск копирования эксклюзивных российских технологий.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +13
    Сегодня, 16:27
    Извечный русский вопрос.... "А зачем?" recourse
    Помогаем избавится от импортозависимости?
    1. rs777 Звание
      rs777
      +14
      Сегодня, 16:41
      Немцы хотят атомную бомбу. А делать не из чего - кремлевские решили помочь.
  2. Никита Че Звание
    Никита Че
    +12
    Сегодня, 16:28
    Ну в нынешних условиях помочь Германии,это святое дело.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +18
      Сегодня, 16:31
      А чего мелочиться, постройте немцам за даром (т.е. бесплатно) новую АЭС. В Росатоме похоже не в курсе, что Германия активно поставляет вооружения на 404.
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        +4
        Сегодня, 16:34
        Был бы запрос.Готовность строить,уверен что есть
      2. rs777 Звание
        rs777
        +3
        Сегодня, 16:44
        Росатом регулярно получает из бюджета кучу бабла, чтобы построить за бугром около 40 блоков АЭС. Бесплатно (всем или почти всем). И уже кое-где строит. Бабло в бюджет возвращать будут? Вспоминается скандал вокруг Энергоатома.
      3. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 17:03
        Цитата: marchcat
        В Росатоме похоже не в курсе, что Германия активно поставляет вооружения на 404

        Так и Турция поставляет. А Росатом бесплатно (за свой счёт) строит туркам Акую.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +12
      Сегодня, 16:32
      В другие времена таким рукойводителям шлёпнули бы на лоб клеймо "враг народа" и отправили бы на пятнашечку, в лучшем случае...
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        +2
        Сегодня, 16:36
        То другие времена.А сейчас нужно увеличивать кол-во миллиардеров
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Никита Че
      Ну в нынешних условиях помочь Германии,это святое дело.

      Дедушка Маркс писал, что "за 300% прибыли капиталист продаст и мать родную".
      А чем российский капиталист отличается от того, о котором Маркс говорил?
      Да ничем. Если он маму родную готов продать, то Родину и за малый барыш продаст. Что мы и наблюдаем.
  3. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +21
    Сегодня, 16:28
    Это сумасшедший дом какой-то! Помогать заклятому врагу с обогащением урана, для того чтобы он в перспективе создал ядерное оружие и нас уничтожил.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Федор Соколов
      Помогать заклятому врагу

      Горбачёв уже помог фрицам - подарил бесплатно ФРГ республику ГДР. И вот теперь фашисты являются главными спонсорами бандеровского режима. И немецкая техника опять на просторах Украины воюет против нас. Ну не понимают они добра!
  4. isv000 Звание
    isv000
    +14
    Сегодня, 16:29
    Кому война а "Росатому" мать родна. В то время как правительство ФРГ в открытую заявляет о подготовке к войне с Россией наши чинуши строят фрицам производство ядерного топлива, чтобы тем было легче отказаться от наших углеводородов и чтоб без электроэнергии не остались. Это как если бы мы гнали немцам бакинскую нефть во времена ВОВ...
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 16:29
    возникает риск копирования эксклюзивных .....
    при этом ещё всякие унизительные ограничения -----
    не пущать! am
    а также контролировать всё российское
    При том ,что вся высокотехнологичная часть остаётся за Росатомом
  6. Комментарий был удален.
  7. kebeskin Звание
    kebeskin
    +1
    Сегодня, 16:31
    Как говорится деньги не пахнут.
  8. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 16:32
    Есть и ограничения. Российских специалистов на завод пускать запрещено. Разработанные и произведенные в РФ оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую экспертизу и быть отделены от остальной инфраструктуры. Все поставляемые из России тепловыделяющие элементы будут подвергаться полному контролю.


    Контроль как в немецких концлагерях к рабсиле.
  9. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 16:35
    Российских специалистов на завод пускать запрещено. Разработанные и произведенные в РФ оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую экспертизу и быть отделены от остальной инфраструктуры. Все поставляемые из России тепловыделяющие элементы будут подвергаться полному контролю.
    Это уже какой то мазохизм, или деньги не пахнут?
  10. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 16:36
    прям не знаю чему радоватся врагам своим продлевать ресурс работы аэс?
  11. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 16:38
    Вот такая вот отечественная война понимаешь, против коллективного запада. Видимо при капиталистах у всех иначе быть и не может.
  12. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 16:44
    Хуже чем зазеркалье, если правда
  13. podval57 Звание
    podval57
    +5
    Сегодня, 16:44
    Ну это как бы в 1941- 1945гг гитлеру построить завод, или я чего-то не понимаю.
  14. torbas41 Звание
    torbas41
    +9
    Сегодня, 16:45
    Надо выпустить плакат " А ТЫ ПОМОГ ГЕРМАНИИ СДЕЛАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ!!!"
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:46
      Кстати годная шутка, я запомню.
  15. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +1
    Сегодня, 16:47
    Отдать ключевую технологию это так по нашему.
  16. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 16:49
    Это топливо для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского и российского дизайна

    Просто советского!
  17. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 16:51
    Правда, возникает риск копирования эксклюзивных российских технологий.

    100% так и будет. Опять нас обманут...
    1. Есаул Звание
      Есаул
      0
      Сегодня, 17:12
      Ещё и не заплатят как всегда
  18. Silbi Звание
    Silbi
    +1
    Сегодня, 16:52
    Как тут не вспомнить, про пресловутые эти 300% для бизнеса. Но, походу, это касается только российского бизнеса, хотя многократно подчеркивается , что это ГК. И всё это проводится на фоне возможного копирования высоких технологий Росатома, возможно их успокаивает, советских технологий.И кто-то ещё ждёт, что Германия и Франция перестанут оказывать помощь окраине, когда российское государство само способствует этому? Воистину, чего же ещё, ожидать от этих!
  19. Karabin Звание
    Karabin
    +2
    Сегодня, 16:56
    В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом»

    Я не удивлюсь, если какой нибудь "Росхрензнаетчтопром" не откроет на западе производсто дронов или ракетдля ВСУ.
  20. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    Сегодня, 17:02
    А почему в Германии,где не осталось АЭС?Но которая взялась за разработку ядерного оружия?
  21. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 17:03
    принятием в отношении РФ новых ограничений, Министерство окружающей среды немецкой федеральной земли Нижняя Саксония разрешило компании ANF, дочернему подразделению французской Framatome, производить ядерное топливо совместно с ГК «Росатомом».

    Только немцы обьявили о желании создать ядерную бомбу, как сразу Росатом нарисовался - поможем, чем можем, на ваших кабальных условиях
  22. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 17:03
    Прям любовь какая то необыкновенная к немцам. Они нам дерьмо, а мы мирный атом и помощь. Чудны твои дела руководство моей страны.
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 17:08
      это в память о былых проведенных годах ...
  23. Есаул Звание
    Есаул
    -1
    Сегодня, 17:12
    Это всё что нужно знать о нынешней "войне". Кто-то зарабатывает огромные деньги, а кто-то дохнет в лесопосадках.