Иранский канал: Знаете, почему Трамп разозлился - нефть дороже 100 долларов

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Иранский канал: Знаете, почему Трамп разозлился - нефть дороже 100 долларов

Цена на нефть растёт темпами, которые выше прогнозируемых. Марка Brent подскочила в цене до психологической отметки в 100 долларов за баррель и уже её преодолела. Хотя в прогнозах экспертов-экономистов говорилось, что на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, нефть выйдет на цену в 100 долларов не ранее завтрашних торгов.

Российская марка Urals также дорожает внушительными темпами. На данный момент она тестирует планку в 85 долларов, что на 26 долларов выше заложенного в бюджет РФ «планового» показателя.



Таким образом, Brent и Urals с начала сегодняшних торгов прибавили более 10%. Это самый высокий рост с начала июня.

Официальный канал Ирана:

Знаете, почему Трамп снова разозлился? Потому что цена на нефть превысила 100 долларов.

Заявление, на самом деле, спорное. С одной стороны дорогая нефть тянет за собой цены на моторное топливо в США, где грядущей осенью – промежуточные выборы. С другой стороны, она наполняет карманы не только гигантов нефтяной индустрии, но и более мелких игроков на этом рынке, включая сланцевиков. А все они вполне могут поддержать партию Трампа в ходе выборов в конгресс.

Напомним, что ещё совсем недавно, после провозглашённого перемирия между США и Ираном, цены на нефть рухнули до 60-70 долларов за баррель (марка Brent). То есть, фиксируется скачок на 30-40% в течение недели.
6 комментариев
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  1. алек Звание
    алек
    0
    Сегодня, 16:54
    . Напомним, что ещё совсем недавно, после провозглашённого перемирия между США и Ираном, цены на нефть рухнули до 60-70 долларов за баррель (марка Brent). То есть, фиксируется скачок на 30-40% в течение недели

    Война -войной, а в это время кто-то имеет свой маленький (совсем не маленький) гешефт.
  2. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +1
    Сегодня, 16:55
    Действительно, с чего агенту донни злиться на рост своих доходов(он же не мышь, а баксы не крупа).
    А на реднеков ему глубоко фиолетово, по моему мнению.
  3. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:55
    Как то получается,что все беды в мире завязаны на американские выборы...... feel
    Янки соревнуются между собой кто круче,а страдает остальной мир.. winked
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 16:55
    а нам, что дешевеет, что дорожает, один черт, все одно топливо будет расти в цене
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Василенко Владимир
      а нам, что дешевеет, что дорожает, один черт, все одно топливо будет расти в цене

      Не скажите. Сегодня аж на 12 рублей 95-й на одной "не будем говорить, какой" АЗС упал в цене. Ну и что, что две-три недели назад он же подскочил с 70 до 180 рублей... winked В отчёты же пойдёт именно "мощное снижение цен"
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 17:06
        Цитата: Володин
        Сегодня аж на 12 рублей 95-й на одной "не будем говорить, какой" АЗС упал в цене. Ну и что, что две-три недели назад он же подскочил с 70 до 180 рублей...

        это как скидки по акции подняли на 200 процентов по акции скинули 30 и все счастливы