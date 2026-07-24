Развитие и прогресс грузового БПЛА «Мотылёк»
Первый вариант БПЛА «Мотылёк», 2024 г.
Два года назад российское предприятие «Совэлмаш» представило многоцелевой беспилотный летательный аппарат тяжёлого класса «Мотылёк». Затем начались испытания аппарата и доводка конструкции, а позже прошла крупная модернизация, затронувшая прежде всего раму и общую компоновку.
Процесс развития
Компания «Совэлмаш» из Зеленограда занимается разработкой и выпуском электродвигателей и приводов различного назначения. Не позднее 2023 г. она решила попробовать свои силы в беспилотной авиации, сделав ставку на электромоторы собственной разработки.
Первые открытые сообщения о проекте под названием «Мотылёк» поступили весной 2024 г. К тому времени «Совэлмаш» завершил основные проектные работы и приступил к сборке первых агрегатов. В середине лета первый опытный БПЛА был построен и подготовлен к испытаниям.
Наземная часть испытаний стартовала вскоре после этого. В конце августа компания опубликовала видео с тестом на динамометрическом стенде: беспилотник на привязи имитировал взлёт, а стенд фиксировал тягу. По данным разработчика, полученные характеристики соответствовали расчётам.
Доработанная рама беспилотника, январь 2025 г.
Позже начались полноценные лётные испытания. БПЛА взлетал, совершал полёты на разных высотах и скоростях, после чего возвращался на землю. По сообщениям, серьёзных инцидентов не было, однако конструкция по итогам тестов неоднократно дорабатывалась. Для опытной машины это норма, ведь именно тесты и должны выявлять слабые места.
Одновременно шёл поиск способов улучшить конструкцию. Уже в 2024 г. показали новый вариант рамы, в том числе с изменёнными средствами для монтажа винтомоторных групп. Развивалась электрическая силовая установка, прорабатывались гибридные решения, совершенствовались электроника и ПО.
В 2026 г. «Совэлмаш» представил ещё один вариант рамы, упрощённый и более лёгкий. Такой аппарат существует в виде опытного образца и проходит лётные испытания. Как заявляют в компании, подтверждены основные лётно-технические характеристики, а также показана возможность подвески и перевозки грузов.
Несмотря на достигнутый прогресс, «Мотылёк» пока остаётся на стадии опытной техники. «Совэлмаш» готовит производственные мощности и планирует серийный выпуск, но сроки его начала не названы.
Опытный БПЛА с размещением винтомоторных групп и аккумуляторов в общих каркасах
В разных версиях
В рамках проекта «Мотылёк» разрабатывается многоцелевой беспилотник-коптер тяжёлого класса. Он должен нести различные приборы или доставлять к целям полезную нагрузку. При сохранении общих идей конструкция аппарата от версии к версии заметно менялась, и прежде всего это касалось рамы.
Во всех версиях «Мотылёк» представляет собой крупный квадрокоптер на электрической тяге. Все агрегаты монтируются на раме сложной формы, собранной из металлических труб и профилей. Изначально она имела прямоугольную в плане форму с четырьмя лучами по углам и интегрированным лыжным шасси. Затем последовательно появились два варианта квадратной рамы с выносом винтомоторных групп за углы; в одном из них электромоторы и аккумуляторы монтировались в прямоугольных коробчатых каркасах.
Актуальный вариант имеет раму с восьмиугольным центральным агрегатом. Внутри размещена основная часть оборудования, снизу предусмотрены крепления для нагрузки, а на четырёх лучах установлены двигатели с воздушными винтами. По заявлению разработчика, такая схема сочетает малый вес и требуемую прочность.
Последний на данный момент вариант рамы
Поперечник аппарата составляет несколько метров. Максимальная взлётная масса, по данным разработчика, достигает 600 кг, из которых до половины (порядка 300 кг) может приходиться на полезную нагрузку. Правда, и эти 300 кг остаются потолком для благоприятных условий. В реальном полёте доступная масса просядет, ведь она зависит от режима, заряда батарей и погоды.
Во всех модификациях используются электромоторы собственной разработки «Совэлмаша». Как заявляют в компании, это асинхронные двигатели, выполненные по технологии совмещённых обмоток, мощностью по 60 кВт каждый. В разное время применялись воздушные винты разного типа, двух-, трёх- и шестилопастные. По результатам стендовых испытаний, каждая винтомоторная группа обеспечивает статическую тягу не менее 150 кгс, и этого, по расчётам компании, достаточно для взлёта и полёта на основных режимах.
Здесь нужна техническая оговорка. Заявленную тягу стоит воспринимать осторожно:
- 150 кгс при 60 кВт — величина правдоподобная для крупного винта, но диаметр, шаг, обороты и условия испытаний в открытых материалах не приводятся;
- при массе 600 кг и суммарной тяге около 600 кгс (4×150) тяговооружённость близка к 1,0. Это граница режима висения, без запаса на манёвр и на неблагоприятные условия вроде разряда батарей, высоты и жары;
- вероятно, 150 кгс — нижняя гарантированная оценка, а реальная тяга выше. Либо цифры массы и тяги относятся к разным конфигурациям.
Без независимых протоколов испытаний баланс тяги и массы не стоит читать как строгий факт.
БПЛА комплектуется несколькими аккумуляторными батареями высокой ёмкости. Прорабатывался и гибрид на основе бензинового двигателя с генератором, и тогда батареи можно было бы подзаряжать как в полёте, так и на коротких посадках.
Заявленные лётные характеристики таковы:
- максимальная скорость — 100 км/ч;
- крейсерская скорость — 50–60 км/ч;
- дальность с нагрузкой — не менее 50 км.
Лётные испытания «Мотылька». На случай аварии оператор использует средства защиты
«Мотылёк» управляется дистанционно. На борту установлены видеокамера и аппаратура управления; команды и видеосигнал идут по радиоканалу. Прорабатывается и оптоволоконная связь для устойчивости к помехам. Бортовая электроника пока использует импортные и отечественные компоненты, но идёт переход на российские изделия.
Аппарат предназначен для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов, таких как провиант, медикаменты и технические средства. Рассматривается и боевое применение: на выставках «Мотылёк» показывали с макетом авиабомбы калибра 250 кг. Речь, впрочем, о демонстрационном макете, а не о готовой боевой интеграции. Нагрузка может сбрасываться в полёте или сниматься после посадки.
Прогресс и ограничения
Проект продолжает развиваться: совершенствуется конструкция, дорабатываются отдельные агрегаты, готовится производство компонентов и самого БПЛА. Вопросы вызывают разве что сроки, ведь с первого анонса прошло больше двух лет, а серии всё нет. Отчасти это объяснимо: проект сложный, а профильного опыта в беспилотной авиации у разработчика не было.
Но дело не только в сроках. У тяжёлого электрокоптера есть и объективные технические ограничения:
- дальность около 50 км с нагрузкой — это локальная транспортная дальность. Она привязывает аппарат к коротким маршрутам и точкам подзарядки или замены батарей;
- аккумуляторы остаются главным ограничителем. Чем тяжелее груз, тем сильнее падают время полёта и запас по манёвру;
- тяговооружённость близка к минимально приемлемой (см. оговорку выше), поэтому реальные показатели сильно зависят от режима и условий;
- при управлении по радиоканалу аппарат уязвим к средствам РЭБ. Оптоволокно повышает устойчивость, но сужает круг применимых сценариев, ведь аппарат привязан к длине оптоволоконной катушки и теряет свободу манёвра на больших дистанциях.
Самолёт или вертолёт такой коптер не заменит, да и не должен. Его сильная сторона в другом — доставить большой груз на короткое плечо.
Контроллер электродвигателя
Отсюда и вероятная ниша серийного «Мотылька» — короткая грузовая доставка и работа в труднодоступной местности. Для военных это снабжение опорных пунктов и удалённых объектов, перевозка аппаратуры (РЛС, ретрансляторов, датчиков), эвакуация и доставка снабжения, а также ретрансляция сигнала или сброс грузов. Для гражданских это снабжение удалённых промплощадок, работа в районах без дорог, аварийно-спасательные и сервисные миссии.
При сравнении важно не смешивать классы. Отечественных тяжёлых квадрокоптеров с сопоставимой массой и грузоподъёмностью в открытых источниках немного, так что по заявленным характеристикам «Мотылёк» оказывается одним из наиболее тяжёлых российских мультикоптеров (к которым относится и квадрокоптерная схема самого аппарата). Другие крупные российские БПЛА чаще построены по самолётной или гибридной (VTOL) схеме, решают иные задачи, и прямое сравнение с ними некорректно.
Интереснее самого беспилотника здесь другое — двигатели. «Совэлмаш» разработал, испытал и готовит к производству целую линейку электромоторов, контроллеров и силовой электроники. Эти компоненты применимы не только на «Мотыльках», но и на БПЛА других типов и разработчиков, а в коммерческом плане могут иметь более широкий рынок и больший потенциал серийного выпуска, чем нишевый тяжёлый беспилотник. Даже если серия самого «Мотылька» затянется, проект уже работает витриной для этой линейки.
По сообщениям, аппарат имеет значительный задел для модернизаций: возможны перестройка силовой установки, новые средства управления, адаптация под конкретных заказчиков. Дойдёт до серии — будет заметное событие для отрасли. Но пока это большое «если»: ни независимых испытаний заявленных характеристик, ни внятных сроков.
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