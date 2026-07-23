Аналог HIMARS: французы планируют испытать на Украине свою новую РСЗО Thundart

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Аналог HIMARS: французы планируют испытать на Украине свою новую РСЗО Thundart

Французские компании MBDA и Safran планируют испытать прототипы своей новой РСЗО Thundart в боевых условиях на Украине. Комплекс призван заменить устаревшие системы M270 LRU (Lance-Roquettes Unitaire).

Как сообщает обозреватель French Aid to Europe, после испытаний на Украине система будет принята на вооружение Франции. При этом ракеты к Thundart совместимы с M270 LRU, однако их характеристики на данный момент не раскрываются. Известно лишь о дальности полета в 150 км, с планами в будущем довести ее до 500 км. Кроме того, предполагается, что компания Safran интегрирует в ракету для новой РСЗО систему наведения, используемую в семействе корректируемых авиабомб AASM Hammer. Комплекс базируется на шасси грузового автомобиля Scania 8×8, оснащенного поворотным креплением.



Ранее компания Turgis & Gaillard представила проект комплекса Foundre по программе FLP-T. Он также призван заменить РСЗО LRU, четыре единицы которых ранее были переданы ВСУ, а из оставшихся девяти часть неисправна из-за дефицита запчастей. Таким образом, фактически французы хотят создать свой аналог американской РСЗО HIMARS.

При этом, хотя разработчики явно планируют потеснить HIMARS на рынках вооружений, поскольку цена изделия будет явно выше американского аналога, не говоря уже о выпуске собственных ракет — угнаться за объемами серийного производства РСЗО компанией Lockheed Martin вряд ли получится.
11 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 18:05
    Таким образом, фактически французы хотят создать свой аналог американской РСЗО HIMARS.

    И естественно против России!
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 18:18
      Для того майдан и затевался на Украине ,чтобы потом там французы и прочая европейская камарилья испытывали свое новое оружие на русских людях request .
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:28
    Использовали и дальше будут использовать... пока укропия не закончится окончательно.
  3. Михаил Андросов Звание
    Михаил Андросов
    -1
    Сегодня, 18:29
    а почему бы не испытать новый трайдент 5?
  4. tur-tur Звание
    tur-tur
    -2
    Сегодня, 18:32
    Французские компании...планируют испытать .... в боевых условиях на Украине.
    Как то коробит от этого. А вас?
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:44
    Прям приедут французские военные с представителями производителя, постреляют по нам, пофотографируются и уедут. А мы на них Медведева спустим! В максе! angry
  6. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 18:50
    Для них испытания, а для нас - жизни наших солдат. А за кровь нужно отвечать, иначе - позорные терпилы. Давай, дед, уходи! С тобой каши не сваришь.
  7. Булат Звание
    Булат
    -1
    Сегодня, 18:51
    Почему не горят от природных катаклизмов товарные парки в странах ЕС
  8. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 19:00
    Эуропа и так превратила шумерию в полигон где они испытывают свой хлам а чубатые на мясо
  9. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 19:16
    надо побыстрее закрывать эту...."ПОМОЙКУ-404" ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТТЯГИВАЕМ...ТЕМ ХУЖЕ БУДЕТ ДЛЯ НАС
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 19:32
      Куда уже хуже?.................