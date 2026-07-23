Аналог HIMARS: французы планируют испытать на Украине свою новую РСЗО Thundart
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Французские компании MBDA и Safran планируют испытать прототипы своей новой РСЗО Thundart в боевых условиях на Украине. Комплекс призван заменить устаревшие системы M270 LRU (Lance-Roquettes Unitaire).
Как сообщает обозреватель French Aid to Europe, после испытаний на Украине система будет принята на вооружение Франции. При этом ракеты к Thundart совместимы с M270 LRU, однако их характеристики на данный момент не раскрываются. Известно лишь о дальности полета в 150 км, с планами в будущем довести ее до 500 км. Кроме того, предполагается, что компания Safran интегрирует в ракету для новой РСЗО систему наведения, используемую в семействе корректируемых авиабомб AASM Hammer. Комплекс базируется на шасси грузового автомобиля Scania 8×8, оснащенного поворотным креплением.
Ранее компания Turgis & Gaillard представила проект комплекса Foundre по программе FLP-T. Он также призван заменить РСЗО LRU, четыре единицы которых ранее были переданы ВСУ, а из оставшихся девяти часть неисправна из-за дефицита запчастей. Таким образом, фактически французы хотят создать свой аналог американской РСЗО HIMARS.
При этом, хотя разработчики явно планируют потеснить HIMARS на рынках вооружений, поскольку цена изделия будет явно выше американского аналога, не говоря уже о выпуске собственных ракет — угнаться за объемами серийного производства РСЗО компанией Lockheed Martin вряд ли получится.
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