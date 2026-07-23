Путин: РФ полностью обеспечена всем необходимым для производства вооружения
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Сегодня состоялось очередное заседание Совета безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина. Оперативное совещание прошло в очном формате, полный список участников указан на сайте Кремля.
Темы для обсуждения касались работы предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, выпускающих материалы, комплектующие, производящих серийные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники.
С учетом обсуждаемых вопросов, совещание с постоянными членами Совбеза глава государства провел в закрытом формате. Перед началом обсуждения Путин сделал короткое выступление. Президент подчеркнул, что Россия — одна из немногих стран в мире, военно-промышленный комплекс которой самостоятельно создает компоненты для серийного выпуска перспективных вооружений и модернизации существующей техники.
Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим.
В этом месяце это уже четвертое совещание с постоянными членами Совбеза РФ, проходящее под председательством президента, и второе в очном формате. На предыдущем заседании СБ России обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
Итоги сегодняшнего заседания Совбеза станут известны уже вскоре по решениям, которые будут принимать присутствующие на нем руководители профильных ведомств. Среди них, в частности, министр обороны, главы СВР и ФСБ, председатель правительства, спикеры Совфеда и Госдумы. Из профильных министров присутствовали главы Минпромторга и Минэнергетики.
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