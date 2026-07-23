Путин: РФ полностью обеспечена всем необходимым для производства вооружения

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Путин: РФ полностью обеспечена всем необходимым для производства вооружения

Сегодня состоялось очередное заседание Совета безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина. Оперативное совещание прошло в очном формате, полный список участников указан на сайте Кремля.

Темы для обсуждения касались работы предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, выпускающих материалы, комплектующие, производящих серийные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники.



С учетом обсуждаемых вопросов, совещание с постоянными членами Совбеза глава государства провел в закрытом формате. Перед началом обсуждения Путин сделал короткое выступление. Президент подчеркнул, что Россия — одна из немногих стран в мире, военно-промышленный комплекс которой самостоятельно создает компоненты для серийного выпуска перспективных вооружений и модернизации существующей техники.

Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим.

В этом месяце это уже четвертое совещание с постоянными членами Совбеза РФ, проходящее под председательством президента, и второе в очном формате. На предыдущем заседании СБ России обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

Итоги сегодняшнего заседания Совбеза станут известны уже вскоре по решениям, которые будут принимать присутствующие на нем руководители профильных ведомств. Среди них, в частности, министр обороны, главы СВР и ФСБ, председатель правительства, спикеры Совфеда и Госдумы. Из профильных министров присутствовали главы Минпромторга и Минэнергетики.
22 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:21
    Всем обеспечены , надо наращивать удары по 404.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +10
      Сегодня, 17:30
      Главные члены в совете безопасности это - Матвиенко (с гвоздями) и Володин (не имеющий собственных мыслей)
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +4
        Сегодня, 18:10
        Цитата: marchcat
        Главные члены в совете безопасности это - Матвиенко

        Без нее какой совет?
        Она по первую руку от президента, и явно дает самые-самые " советы"!
        1. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          +2
          Сегодня, 18:36
          так они наверно вместе в комсомол вступали
  2. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 17:22
    полностью обеспечена всем необходимым для производства вооружения

    А для производства бензина?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:55
      Бензин - понятие растяжимое. Прямогонная нафта тоже почти бензин с октановым числом 50-60, можно нагнать сколько угодно, тарахтеть и чадить движок будет на всю округу правда laughing
  3. navigator777 Звание
    navigator777
    +5
    Сегодня, 17:36
    Ну так произведите ПВО столько, чтобы НПЗ не горели, в чем проблеиа, очередное пустословие.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 18:04
      Цитата: navigator777
      Ну так произведите ПВО столько, чтобы НПЗ не горели, в чем проблеиа, очередное пустословие.

      Можно и зенитные установки поставить, тоже неплохое средство противодействия и дешевле.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        +5
        Сегодня, 18:12
        Все можно, но ситуация деградирует, из этого можно сделать вывод, что таки5 заявления это пусто треп, непонятно кому только они адресованы, каждый россиянин знает, что мо в последнее время все чаще обсиppaется.
    2. Ru_Na Звание
      Ru_Na
      +1
      Сегодня, 18:05
      Проблема в не впроизводстве ЗРК, проблема в том кто будет его обслуживать. Надеюсь вы понимаете, что случайных людей туда никто в здравом уме не возьмёт, нужны опытные профи с высшим техническим.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        +5
        Сегодня, 18:19
        Хорошо, сколько времени нужно подготовить оператора зрк, Панцирь например, не надо универсала делать спеца ПВО, давайте опустим весь дебелизм и военного училища, типа коечки учат заправлять, честь отдавать, пхд делать, по платцу маршировать, давайте опустим весь этот мусор, возмем технически образованного человека и обучим его на оператора Панциря. Сколько времени займет? Я думаю за год можно подготовить, так в чем проблема тогда? В бюрократических проволочках получается вся проблема. Сколько у нас с высшим техническим просто на мясо кидают вы хоть представляете.
    3. bk316 Звание
      bk316
      -4
      Сегодня, 18:07
      Ну так произведите ПВО столько, чтобы НПЗ не горели, в чем проблеиа,

      В офицерах ПВО.
      Пойдете охранять НПЗ?
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 17:37
    Путин: РФ полностью обеспечена всем необходимым для производства вооружения

    Эх..
    Значит, все будет наоборот.
  5. Мурзик Звание
    Мурзик
    +6
    Сегодня, 17:39
    "Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!"
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 17:43
    Не ну как обычно, в целом то он прав само собой, но потом начинаются мелочи всякие, у этих самых перспективных вооружений и тут возникают нюансы.
  7. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 17:50
    Насчет ПВО ничего не сказал?
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Сегодня, 17:52
    Они на этих совещаниях друг друга нахваливают чтоль, рассказывают как всё хорошо?
  9. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 18:19
    Мож хватит для жохлов цели выбирать , пусть как то сами с индосами как и раньше ...
  10. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 18:38
    Цитата: bk316
    Ну так произведите ПВО столько, чтобы НПЗ не горели, в чем проблеиа,

    В офицерах ПВО.
    Пойдете охранять НПЗ?

    По факту набирают людей со стрелковым объекты охранять, не думаю что где то стоят пыляться десятки новеньких Панцирей а сажать на них некого, никогда в это не поверю.
  11. Лудоман Звание
    Лудоман
    0
    Сегодня, 18:53
    А людьми предприятия ВПК обеспечены? Где-то писали что не хватает 300 тысяч, не хотят ли эти черти отмобилизовать людей туда, для наращивания производственных мощностей, трусливые амёбы.
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 19:10
    РФ единственное в мире гособразование обеспеченное всеми видами природных ресурсов, но окромя природных ресурсов необходимы финансы и другие производительные силы - технологии, оборудование и т.д, и т.п
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:01
    Цитата: Лудоман
    А людьми предприятия ВПК обеспечены? Где-то писали что не хватает 300 тысяч, не хотят ли эти черти отмобилизовать людей туда, для наращивания производственных мощностей, трусливые амёбы.


    Отмобилизовать это 300 тысяч граждан призвать и переместить туда, куда надо, делать то, что надо, и получать столько, сколько дадут, но продукты, жилье, медицину, образование и бытовую безопасность за свой счет?
    Или Вы про найм за большие деньги?