Зеленский намерен сделать Сырского советником Драпатого

Мы всё понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали.

Снятые с постов главкома и начальника Генштаба Сырский и Гнатов останутся в системе ВСУ, но, судя по всему, в роли советников. Об этом сегодня заявил Зеленский.Выступая перед журналистами, «нелегитимный» заявил, что Сырский и Гнатов продолжат работать с новым руководством ВСУ, чтобы передать новому главкому Драпатому и новому главе Генштаба Скибюку «имеющийся опыт» и оказать помощь в принятии тех или иных решений. При этом Зеленский не уточнил, будут ли предложены экс-командованию официальные должности, или же они станут «просто советниками».Сам Сырский заявление Зеленского не комментирует, он вообще не активен в Сети после опубликования «прощального» сообщения. Молчит и Гнатов.Между тем только на смене руководства ВСУ Зеленский останавливаться не намерен, Драпатый в ближайшее время должен представить предложения по обновлению кадрового состава украинской армии. Также ему во взаимодействии с врио министра обороны Хмарой поставлена задача «закрыть небо над Украиной» и «разобраться с ТЦК», проведя реформы, которые обещал еще экс-министр обороны Федоров.