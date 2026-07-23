Зеленский намерен сделать Сырского советником Драпатого
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Снятые с постов главкома и начальника Генштаба Сырский и Гнатов останутся в системе ВСУ, но, судя по всему, в роли советников. Об этом сегодня заявил Зеленский.
Выступая перед журналистами, «нелегитимный» заявил, что Сырский и Гнатов продолжат работать с новым руководством ВСУ, чтобы передать новому главкому Драпатому и новому главе Генштаба Скибюку «имеющийся опыт» и оказать помощь в принятии тех или иных решений. При этом Зеленский не уточнил, будут ли предложены экс-командованию официальные должности, или же они станут «просто советниками».
Мы всё понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали.
Сам Сырский заявление Зеленского не комментирует, он вообще не активен в Сети после опубликования «прощального» сообщения. Молчит и Гнатов.
Между тем только на смене руководства ВСУ Зеленский останавливаться не намерен, Драпатый в ближайшее время должен представить предложения по обновлению кадрового состава украинской армии. Также ему во взаимодействии с врио министра обороны Хмарой поставлена задача «закрыть небо над Украиной» и «разобраться с ТЦК», проведя реформы, которые обещал еще экс-министр обороны Федоров.
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