Зеленский намерен сделать Сырского советником Драпатого

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Зеленский намерен сделать Сырского советником Драпатого

Снятые с постов главкома и начальника Генштаба Сырский и Гнатов останутся в системе ВСУ, но, судя по всему, в роли советников. Об этом сегодня заявил Зеленский.

Выступая перед журналистами, «нелегитимный» заявил, что Сырский и Гнатов продолжат работать с новым руководством ВСУ, чтобы передать новому главкому Драпатому и новому главе Генштаба Скибюку «имеющийся опыт» и оказать помощь в принятии тех или иных решений. При этом Зеленский не уточнил, будут ли предложены экс-командованию официальные должности, или же они станут «просто советниками».



Мы всё понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали.

Сам Сырский заявление Зеленского не комментирует, он вообще не активен в Сети после опубликования «прощального» сообщения. Молчит и Гнатов.

Между тем только на смене руководства ВСУ Зеленский останавливаться не намерен, Драпатый в ближайшее время должен представить предложения по обновлению кадрового состава украинской армии. Также ему во взаимодействии с врио министра обороны Хмарой поставлена задача «закрыть небо над Украиной» и «разобраться с ТЦК», проведя реформы, которые обещал еще экс-министр обороны Федоров.
8 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:43
    Они не только кровати в укроборделе местами поменяли , но и расценки подняли.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Ирек
      Они не только кровати в укроборделе местами поменяли

      Унитазы из женского переставили в мужской туалет.
      1. hiller Звание
        hiller
        0
        Сегодня, 19:28
        Нее они в женском писуары на стены повесили
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:19
      Только непонятен круг задач каждого.
      Одна голова хорошо, а две...некрасиво.
  2. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 17:56
    Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины. Странно как ему еще не предъявили российское происхождение и родственников проживающих на территории Росси.
    Хотя я думаю у него все еще впереди.
  3. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:49
    Будут по вечерам собираться вчетвером и советоваться. На фотке стакан с прозрачной жидкостью не просто так. Интересно, 0,75 литра на четверых хватит?
  4. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 19:06
    Цитата: zelivee
    Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины. Странно как ему еще не предъявили российское происхождение и родственников проживающих на территории Росси.
    Хотя я думаю у него все еще впереди.

    Нужно через нашу Российскую прессу выразить Сырскому благодарность и пожелать успехов на новом поприще, на благо России!
  5. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 19:32
    Типа создаёт Генеральную инспекцию а-ля СССР. Куда зачисляли заслуженный генралитет и маршалолитет. Со всеми привелегиями до"последнего вздоха". Флаг в руки