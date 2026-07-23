Трамп пригрозил Ирану ответственностью за действия йеменских хуситов

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Трамп пригрозил Ирану ответственностью за действия йеменских хуситов

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану ответственностью за любые не устраивающие США действия йеменских повстанцев-хуситов. Трамп напомнил, что около года назад США «очень мощно» атаковали хуситов за то, что те своими атаками на суда препятствуют свободе торговли и коммерции в регионе.

По мнению Трампа, американские удары вынудили хуситов действовать «очень ответственно» и не вмешиваться в конфликт США с Ираном. Однако, к неудовольствию американского президента, минувшей ночью хуситы атаковали два судна, пытавшихся вопреки объявленной йеменскими повстанцами блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, проследовать в порты Саудовской Аравии.



Возмущенный атаками хуситов на саудовские суда Трамп объявил, что, поскольку США считают йеменское движение «Ансар-Аллах» прокси-силами Ирана, то за подобные действия ответственность должен нести Тегеран. По словам Трампа, хуситы, которые до недавних событий «действовали очень профессионально и разумно», «очень разочаровали» его.

Между тем, по информации The New York Times, несмотря на то, что Иордания в последние дни подвергается интенсивным атакам со стороны Ирана и несет значительные потери, у королевства нет ни намерения, ни возможности отказаться от военного сотрудничества с США. В свою очередь, американцы рассчитывают, что Иордания будет продолжать оставаться ближневосточным «сухопутным авианосцем» для американской армии.

12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:51
    А ты будешь отвечать за действия Израиля.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Ирек
      А ты будешь отвечать за действия Израиля.

      Ну не Израиль же будет отвечать за свои действия, если для этого есть Трамп.
      1. knn54 Звание
        knn54
        +1
        Сегодня, 18:24
        -Ну не Израиль же будет отвечать за свои действия,
        Why bark if there is a dog?
    2. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 18:08
      Не. Он не будет. Он ваще не при чем. stop
  2. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 18:07
    [quote][По словам Трампа, хуситы, которые до недавних событий «действовали очень профессионально и разумно»/quote]

    Разумные действия это сбитие более 20 разведывательно-ударных беспилотников типа MQ-9 Reaper.
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:08
    Трамп пригрозил Ирану ответственностью за действия йеменских хуситов

    Скрудж додик уже не знает кому и за что бы ещё погрозить. lol
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 18:10
    хуситы атаковали два судна, пытавшихся вопреки объявленной йеменскими повстанцами блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, проследовать в порты Саудовской Аравии.

    Мдя! winked
    Ормуз, да плюс начало блокады хуситами Саудовской Аравии, а фактически - порта Янбу-эль-Бахр, через который экспортировалось по пять млн баррелей в сутки. fellow
    По факту щас на голодную иглу нефтедефицита садятся сразу три региона - Китай, Индия и Европа, но если Индокитай сможет возместить дефицит за счет российских поставок, Европе придётся сосать лапу... Или что там ещё ей предложит англосаксонский хозяин... laughing
    Полудурки европейские, привет вам от Северных потоков! wink
  5. axren1 Звание
    axren1
    +1
    Сегодня, 18:16
    Войдет в историю как самый опнутый прези фша .
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 18:22
    Напугал Трамп хуситов своим задом.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:24
    Цитата: Теренин
    Европе придётся сосать лапу...
    Вот и пусть wink
  8. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 19:13
    а Иран прямо запереживал запереживал и еще сам вжарил ракетами по матрасам, для надежности и уверенности, что не просто так переживает
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 19:38
    Хочется сказать :"Браво !"
    Если есть еще такие союзы, которые препятствуют засилью запада ,то это просто великое подвижничество последних из могикан
    Они знают ,когда государство которому они преданы исчезнет ,исчезнут и они
    Дай Бог этим маленьким и отважным государствам удачи ,чтобы никакая сволочь из больших государств не предала эти великолепные маленькие
    Дай Бог Йемену и Северной Корее удачи и процветания и пусть погибнут их враги !