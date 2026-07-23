Контакты Москвы и Вашингтона по Украине не вселяют оптимизма - Песков
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Контакты России и США продолжаются, но никакого «излишнего оптимизма» по переговорам нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На сегодняшний день у Москвы и Вашингтона есть контакты по теме Украины, но в целом они никакого оптимизма не вселяют, об ускорении процесса речи не идет. Россия подтверждает свою готовность к мирному урегулированию конфликта, но сделать это в сегодняшней ситуации нет возможности. Подстрекаемый Европой киевский режим не готов принимать российские условия, поэтому достижение целей идет на поле боя.
Мы остаёмся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио заявил, что Москва остается приверженной «духу Анкориджа». Госсекретарь США в свою очередь отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и некий компромисс, который устроит обе стороны. Однако это вряд ли достижимо, поскольку требования Москвы и Киева кардинально противоположны и для того, чтобы чего-то достичь, одной из сторон нужно будет чем-то поступиться. Пока ни Москва, ни Киев этого делать не хотят.
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