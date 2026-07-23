Мы остаёмся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.

Контакты России и США продолжаются, но никакого «излишнего оптимизма» по переговорам нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На сегодняшний день у Москвы и Вашингтона есть контакты по теме Украины, но в целом они никакого оптимизма не вселяют, об ускорении процесса речи не идет. Россия подтверждает свою готовность к мирному урегулированию конфликта, но сделать это в сегодняшней ситуации нет возможности. Подстрекаемый Европой киевский режим не готов принимать российские условия, поэтому достижение целей идет на поле боя.Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио заявил, что Москва остается приверженной «духу Анкориджа». Госсекретарь США в свою очередь отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и некий компромисс, который устроит обе стороны. Однако это вряд ли достижимо, поскольку требования Москвы и Киева кардинально противоположны и для того, чтобы чего-то достичь, одной из сторон нужно будет чем-то поступиться. Пока ни Москва, ни Киев этого делать не хотят.