Контакты Москвы и Вашингтона по Украине не вселяют оптимизма - Песков

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Контакты Москвы и Вашингтона по Украине не вселяют оптимизма - Песков

Контакты России и США продолжаются, но никакого «излишнего оптимизма» по переговорам нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На сегодняшний день у Москвы и Вашингтона есть контакты по теме Украины, но в целом они никакого оптимизма не вселяют, об ускорении процесса речи не идет. Россия подтверждает свою готовность к мирному урегулированию конфликта, но сделать это в сегодняшней ситуации нет возможности. Подстрекаемый Европой киевский режим не готов принимать российские условия, поэтому достижение целей идет на поле боя.



Мы остаёмся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио заявил, что Москва остается приверженной «духу Анкориджа». Госсекретарь США в свою очередь отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и некий компромисс, который устроит обе стороны. Однако это вряд ли достижимо, поскольку требования Москвы и Киева кардинально противоположны и для того, чтобы чего-то достичь, одной из сторон нужно будет чем-то поступиться. Пока ни Москва, ни Киев этого делать не хотят.
18 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -2
    Сегодня, 18:03
    одной из сторон нужно будет чем-то поступиться

    Да не поступиться, а исчезнуть! ( 404-я)
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 18:10
      "А вот и Ипполит, что-то его давно не было!" (С)
      Вечно с открытым переговорным процессом, но без оптимизма в них.... laughing
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +4
        Сегодня, 18:21
        Со стороны всё это похоже как: переливания из пустого в порожнее. request
    2. sak1969 Звание
      sak1969
      +2
      Сегодня, 18:36
      Цитата: ваш вср 66-67
      одной из сторон нужно будет чем-то поступиться

      Да не поступиться, а исчезнуть! ( 404-я)

      Согласно "Духу Анкориджа" нам должен отойти Донбасс и как бы на большее из территорий мы не претендуем. И не надо фантазировать, больше откусить нам не дадут. И посмотрите наши пропагандистские ролики в YouTube.( Там после окончания конфликта украинский солдат и русский солдат пытаются наладить взаимопонимание. Украина в этих версиях существует. )
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        Сегодня, 19:00
        Цитата: sak1969
        Согласно "Духу Анкориджа"

        Начхать на этот дух и "отсутствие излишнего оптимизма" в связи с ним. Для обычных россиян гораздо ценнее оптимизм, возникающий при виде продолжения регулярного (наконец-то!) разрушения логистики снабжения укронацистского режима и ударов по газоэнергетическим ключевым объектам. Дипломатия дипломатией, но существенные успехи ВС РФ, по-любому, гораздо сильней любого духа поспособствуют процессу принуждения Украины к миру на условиях России.
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 18:04
    Ух ты, не может быть, вот это поворот!

    PS
    Прям как заявления пурганосца, которые тоже не вселяют оптимизма обычно
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 18:07
    Контакты Москвы и Вашингтона по Украине не вселяют оптимизма - Песков

    А мы до сих пор хихикаем "эстонцы...эстонцы..."
  4. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 18:10
    [quoteКонтакты России и США продолжаются, но никакого «излишнего оптимизма» по переговорам нет[/quote]

    А в какую сторону испарился дух Анкориджа?
  5. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 18:18
    Контакты России и США продолжаются, но никакого «излишнего оптимизма» по переговорам нет. Об этом заявил Д. Песков.

    Вот как Пескову, на свою офигенные зарплату и должность, удаётся всегда ходить и топтаться около любого вопроса оставляя ответы на них неприкосновенными? what
    Ну, просто - глыба! winked
  6. shm_kv Звание
    shm_kv
    +1
    Сегодня, 18:31
    Да неужели? Правда что ли? Как это так, в очередной раз обмануть пенсионеров!
    (во время духа Анкориджа украину, разумеется, активно вооружали новейшими бпла и иными вооружениями, результат виден)
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:39
    но никакого «излишнего оптимизма» по переговорам нет
    а у вас был оптимизм?!!!
  8. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 18:45
    это видно давным давно , просто недвижимость , счета , родственники и тд. там, не дают возможности принятия адекватных решений
  9. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:46
    Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны
    а американцы тут вообще не при делах. Хотя Рубио и сказал что зелю не устраивают наши предложения и что американцы всячески помогают небратьям на несвоей войне
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 19:03
    Стратегический противник в роли посредника, оптимизм может быть токмо у Украины.
  11. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 19:28
    Мне как-то наоборот очередной провал переговоров внушает некоторую надежду, что СВО таки будет доведена до конца.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:50
    Цитата: ГолыйМужик
    Мне как-то наоборот очередной провал переговоров внушает некоторую надежду, что СВО таки будет доведена до конца.


    С провала переговоров начали, благодаря провалам переговоров и завершим?
  13. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 20:01
    икру черную из усов вынул? за что тебя дебила в кремле держат?
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:04
    Те, кто выжил в катаклизме
    Пребывают в пессимизме...