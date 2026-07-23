КСИР пригрозил атаками на британские базы за поддержку США в войне

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КСИР пригрозил атаками на британские базы за поддержку США в войне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана распространил через СМИ специальное заявление, в котором пригрозил Британии ответными действиями за предоставление своих военных баз, в первую очередь авиационных, ВС США для ударов по ИРИ. Соответствующее решение накануне принял новоиспеченный премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем, назвав такие атаки «оборонительными».

Американские ВВС уже им воспользовались и впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам КСИР. Самолет взлетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

Первыми на данное решение главы британского кабмина отреагировали в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В иранском МИД предупредили Лондон, что теперь Тегеран считает любую базу Британии, используемую для агрессии против Исламской Республики, законной целью.

Теперь к заявлению МИД Ирана присоединился и Корпус стражей исламской революции, а он может и атаковать.

Мы предупреждаем Великобританию. Не добавляйте ничего к вашему антирейтингу. Любая база, которая будет использоваться для атак против Ирана, станет целью.

Между тем сообщается, что самолет радиоэлектронной борьбы L-3Harris EA-37B Compass Call ВВС США прибыл на базу Милденхолл Королевских военно-воздушных сил. Отсюда он должен вылететь в район Персидского залива. В последний раз этот самолет находился в регионе Ближнего Востока в апреле – во время операции ВС США «Эпическая ярость» против Ирана.

До Британских островов иранцы не добьют. А вот две базы Королевских ВВС на Кипре в начале марта уже подвергались атакам. Киприотам тогда это сильно не понравилось.

4 комментария
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  1. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 18:46
    Ну, а провести аналог операции Паутина, но уже на английской территории ведь можно. КСИР для этого имеет все. И все уже в Англии. Не обязательно пулять ракетами через пол Земли. Достаточно на фуре проехать вблизи аэродрома и запустить полсотни дронов на ручном управлении. Так что считаю, предупреждение не беспочвенно...
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 18:47
    Хоть кто-то этим трубочистам нааваляет!
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Сегодня, 18:49
    Пора и за британку взяться тем более если уж присмотреться внимательнее именно оловянные острова стоят за всей напряженностью в регионе … начиная от границ нарезанных боиттами … заканчивая их политикой стравливать государства региона
  4. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:52
    До Британских островов иранцы не добьют
    А штатники утверждают, что путь иранских ракет в америку лежит через европу. Пора проверить.