По информации депутата украинского парламента Марьяны Безуглой, недавно уволенного с должности экс-главкома ВСУ Сырского могут назначить руководителем Национального университета обороны Украины — высшего учебного заведения, которое считается своеобразной «кузницей» украинских генералов.В настоящее время вышеозначенный университет возглавляет генерал Коваль, который, как утверждает Безуглая, является близким другом Сырского, «которого бывший главком ВСУ неоднократно прикрывал, несмотря на коррупционные скандалы». При этом стоит отметить, что, учитывая весьма сомнительные достижения Сырского на должности главкома украинской армии, весьма маловероятно, что под его чутким руководством подготовка высшего командного состава ВСУ выйдет на качественно новый уровень.Ранее Сырский опубликовал список «достижений украинской армии под своим командованием». К таковым он отнес, в частности, сдачу Авдеевки, где украинские войска потеряли не менее 1,5 тысячи боевиков, и авантюру в Курской области, которая стоила Киеву 76 тысяч ВСУшников.Между тем отставка Сырского была крайне негативно воспринята в Германии. В частности, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что он сомневается в целесообразности проведенных Зеленским кадровых перестановок в ВСУ. При этом позиция Берлина прежде всего объясняется тем, что в свою бытность главкомом ВСУ Сырский исправно обслуживал интересы компании Rheinmetall AG, лоббируя поставки на Украину продукции немецкого оружейного концерна.

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