ВС РФ продвинулись западнее Покровска на стыке ДНР и Днепропетровской области
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Пока Сырский рассказывал, что передал новому главкому ВСУ Драпатому украинскую армию «в наступлении», российские войска продолжают продвигаться вперед практически на всех направлениях, за исключением Херсонского. В последние дни активизировались боевые действия на Добропольском направлении в полосе наступления войск группировки «Центр». И одним взятием Белицкого там не обошлось.
Согласно данным, поступающим от российских ресурсов, значительное продвижение штурмовых групп ВС РФ отмечено к западу от Покровска на границе ДНР и Днепропетровской области. После ожесточенных боев нашим удалось продвинуться вперед и взять под контроль территорию площадью более 15 кв. километров между населенными пунктами Новоподгородное Днепропетровской области и Сергеевкой ДНР.
Таким образом, наши войска продолжают продвигаться с южного направления к довольно большому селу Сергеевка, удерживаемому противником, а также Новоалександровке, растягивая и так не сильно большие резервы противника. Также отмечено продвижение ВС РФ к западу от Новоподгородного в сторону села Райполе.
Минобороны подтверждает продвижение в направлении Сергеевки, отмечая, что по обороняющим этот населенный пункт украинским формированиям наносятся удары артиллерией, авиацией и дронами.
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