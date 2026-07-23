ВС РФ продвинулись западнее Покровска на стыке ДНР и Днепропетровской области

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ВС РФ продвинулись западнее Покровска на стыке ДНР и Днепропетровской области

Пока Сырский рассказывал, что передал новому главкому ВСУ Драпатому украинскую армию «в наступлении», российские войска продолжают продвигаться вперед практически на всех направлениях, за исключением Херсонского. В последние дни активизировались боевые действия на Добропольском направлении в полосе наступления войск группировки «Центр». И одним взятием Белицкого там не обошлось.

Согласно данным, поступающим от российских ресурсов, значительное продвижение штурмовых групп ВС РФ отмечено к западу от Покровска на границе ДНР и Днепропетровской области. После ожесточенных боев нашим удалось продвинуться вперед и взять под контроль территорию площадью более 15 кв. километров между населенными пунктами Новоподгородное Днепропетровской области и Сергеевкой ДНР.



Таким образом, наши войска продолжают продвигаться с южного направления к довольно большому селу Сергеевка, удерживаемому противником, а также Новоалександровке, растягивая и так не сильно большие резервы противника. Также отмечено продвижение ВС РФ к западу от Новоподгородного в сторону села Райполе.



Минобороны подтверждает продвижение в направлении Сергеевки, отмечая, что по обороняющим этот населенный пункт украинским формированиям наносятся удары артиллерией, авиацией и дронами.
7 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 18:53
    Молодцы ребята … удачи вам … освобождать исконно российские земли просто необходимо ибо нефиг тут лезть с ущемлением прав русскоязычных и коричневой идеологией
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 18:54
    До взятия Сергеевки пока очень далеко.украинец там конкретно окопался. Взятие этого села откроет дорогу в сторону Павлограда!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Михаил-Иванов
      Взятие этого села откроет дорогу в сторону Павлограда!

      вы хоть на карту посмотрите предварительно!
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 19:31
        Ну так, через Сергеевки как раз и идёт дорога на Павлоград!
        Об этом говорили ещё до штурма Покровска.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 19:34
          Вы,удивитесь но там дорогу и до киева можно проложить
          Я вам спеуиальноикарту привел и обозначил населенные пункты
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 19:40
            А я не утверждал, что там за неделю можно проехать!
            Это сейчас самый удобный маршрут, с других направлений это на данном этапе сделать не получится!
  3. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    0
    Сегодня, 19:47
    Главное, чтобы не было как в старом стишке из Мурзилки:
    "Туда-сюда обратно
    Тебе и мне приятно".