Фёдоров пытается продавить Зеленского для возвращения в кресло министра обороны
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Снятый с должности министра обороны Михаил Федоров оказался весьма амбициозным и отказывается от всех предложений Зеленского, планируя снова занять покинутый пост. Об этом экс-министр заявил сегодня журналистам.
Федоров отклонил очередное предложение «нелегитимного» занять пост вице-премьера по военным инновациям в новом правительстве Украины. Как заявил экс-министр, эта должность не позволит ему контролировать ход войны, а значит, не подходит. Федоров прямо заявляет, что намерен вернуться в кресло главы Минобороны, потому что, оказывается, только он знает, как победить Россию. Ну и еще ему нужны реальные полномочия, а все предлагаемые Зеленским должности ими не обладают.
Сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны: президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны.
Согласно заявлению Федорова, он уже начал перестраивать Министерство обороны, бороться с коррупцией и всем тем плохим, что осталось от прежних министров, но ему не дали завершить трансформацию. А он так хочет это сделать, что от всех предложений отказывается.
Как пишут украинские паблики, Федоров пытается окончательно прогнуть Зеленского, опираясь на западную поддержку и «картонный майдан». Если «нелегитимный» уступит, то это будет означать его политический конец. Но и просто отказать он не может, так как на него давят европейские хозяева, ведь на Федорова завязано много контрактов и под него давал средства Брюссель.
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